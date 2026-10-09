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Съдът в Бургас решава за ареста на Цветан Мирчев

Съдът в Бургас решава за ареста на Цветан Мирчев

9 Октомври, 2026 06:16 467 2

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Прокуратурата иска бившият директор на ВиК – Бургас да бъде върнат в ареста заради твърдяно влияние върху свидетел по делото

Съдът в Бургас решава за ареста на Цветан Мирчев - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на прокуратурата за промяна на мярката за неотклонение на бившия изпълнителен директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев. Заседанието е насрочено за 9 октомври от 13:00 часа.

Мирчев в момента е под домашен арест, наложен от съда в началото на август. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група. Прокуратурата настоява домашният арест да бъде заменен с най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според обвинението са събрани нови доказателства, че Мирчев е оказвал влияние върху свидетел по делото. Именно твърдяното въздействие върху свидетел е посочено като причина държавното обвинение да поиска връщането му в ареста. Мирчев не е осъждан по това обвинение и важи презумпцията за невиновност.

Разследването за ВиК – Бургас

По данни на прокуратурата организираната престъпна група е действала от февруари 2024 г. до средата на юли 2026 г. Според обвинението тя е била създадена с користна цел и е извършвала престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.

По делото са обвиняеми четирима души. Разследването е започнало след няколко акции на ГДБОП през лятото.

Според разследващите групата е действала чрез манипулиране на водомери в хотели по Южното Черноморие. Така обектите са отчитали по-малко потребена вода, а разликата е била събирана от групата.

Предстои съдът да прецени дали новите доказателства, посочени от прокуратурата, налагат по-тежка мярка за неотклонение. Към момента окончателно съдебно решение по искането за постоянен арест не е съобщено.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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