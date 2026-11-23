Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна, поиска ГДБОП и прокуратурата да проверят работата на проф. Станимир Карапетков и вещите лица, с които той е изготвял автотехнически експертизи. В интервю за Нова телевизия Попов заяви, че има сериозни съмнения за корупция и настоя разследващите да установят дали е оказван натиск върху експерти и дали зад спорни заключения стоят конкретни интереси.

Той посочи като примери делото за катастрофата, при която загина дъщеря му, произшествието с участието на Лютви Местан и случая с Дженко Бакалов. Попов оспори и заключенията по делото за Сияна, включително определянето на мястото на удара. Според него автомобилът, в който е пътувало момичето, се е движел вдясно по посока на движението си и частично е бил в банкета. По думите му различното определяне на точката на сблъсъка може да повлияе върху преценката за отговорността на водача на камиона.

Спор за маркировката и коефициента на сцепление

В студиото Попов показа два кадъра от репортаж за катастрофата с участието на Лютви Местан. На единия се вижда пътна маркировка, а на другия тя липсва. Според него стоп линията е била нанесена след произшествието. Той призова Областното пътно управление в Кърджали да отговори кога и по чие разпореждане е положена.

Попов постави под въпрос и използвания в експертизата коефициент на сцепление. Той посочи стойност 0,7 за автомобил, произведен през 2001 г., и я сравни с по-високи стойности, които според него Карапетков е посочил в свой учебник.

Експерт разказа за различни заключения

Автотехническият експерт Христо Узунов заяви, че по едно от делата е била изготвена нова експертиза, чиито изводи съществено се различавали от първоначалните. По думите му съдът се е основал на новото заключение при произнасянето си на първа инстанция.

Узунов разказа и за дело, разглеждано първо от Окръжния съд в Добрич, а след това от Апелативния съд във Варна. Той заяви, че подсъдимият е бил оправдан на първа инстанция въз основа на експертиза, изготвена от Карапетков, а на втората инстанция е била назначена петорна експертиза, в която участвал и той.

„Преди изготвянето на петорната експертиза бях извикан от професора, за да ми каже да се съобразя с изводите на предходната експертиза“, заяви Узунов.

Експертът уточни, че разговорът е протекъл спокойно, но не се е съобразил с казаното. По думите му петорната експертиза е стигнала до различен извод, апелативният съд е признал водача за виновен, а Върховният касационен съд е потвърдил присъдата. Узунов допълни, че след случая Карапетков е предприел действия за изваждането му от списъка на вещите лица и му е изпратил нотариална покана да спре да използва техни съвместни научни разработки.

Претърсване и временно задържане

Името на Карапетков беше свързано и с делото за смъртта на Сияна. През февруари 2026 г. Окръжният съд в Плевен уважи отвода му като вещо лице и назначи нова тройна експертиза след спор с Николай Попов.

На 20 ноември ГДБОП претърси дома на Карапетков в Сливен по досъдебно производство. Той беше временно задържан по време на процесуалните действия, а след приключването им е освободен. Публично не са обявени подробности за предмета на производството и не е потвърдено срещу него да е повдигнато обвинение. Впоследствие Карапетков заяви, че адвокатите му не му позволяват да коментира и че акцията цели да бъде отстранен от друго разследване.

Попов заяви още, че трябва да бъдат проверени контактите между Карапетков и адвоката на обвиняемия Явор Нотев, както и кръгът от вещи лица, с които професорът е работил. Той каза, че е подавал сигнали за заплахи, следене и тормоз. Данни за резултатите от претърсването или за повдигнато обвинение не бяха съобщени в интервюто.

Източници: 24plovdiv.bg, euronews.bg, darik.bg