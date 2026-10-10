Двама бивши служители задържани за палеж в Слънчев бряг

Двама бивши служители на 5-звезден хотел в Слънчев бряг са задържани за палеж на служебен автомобил, съобщи „Флагман“. По данни на медията става дума за 28-годишния Аксел Янков от Бяла Слатина и 31-годишния Миглен Асенов от Поморие.

Мишена на палежа е било „Ауди“ на около шест-седем години, използвано от оперативното ръководство на хотела. Автомобилът е бил паркиран непосредствено до сградата. Според публикацията двамата мъже са прикрили лицата си, приближили са се до колата и са я подпалили, след което са се оттеглили пеша през плажната ивица.

Задържани са за по-малко от денонощие

Полицаите от Районното управление в Несебър са установили двамата за по-малко от 24 часа. Криминалистите са използвали следи, оставени при подготовката и оттеглянето от мястото на палежа, съобщава „Флагман“.

По автомобила са нанесени тежки поражения, като практически са унищожени части от купето и салона. Няма данни огънят да е засегнал хотела или да има пострадали хора.

Проверява се финансов спор

Като възможен мотив се проверява финансов конфликт между двамата бивши служители и работодателя им. Според публикацията Аксел Янков е работил в комплекса около пет години и след прекратяването на трудовите си отношения е твърдял, че не е получил всички средства, които смята, че му се полагат.

Това твърдение, както и версията за мотива, все още не са потвърдени от прокуратурата или съда. Разследването трябва да изясни с какво точно е запален автомобилът, каква е била ролята на всеки от двамата и дали действията им са били предварително уговорени.

Източници: flagman.bg