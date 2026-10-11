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Прокуратурата: Майката на момчето е прободена многократно

Прокуратурата: Майката на момчето е прободена многократно

11 Октомври, 2026 20:29 563 13

  • пловдив-
  • 14-годишен-
  • убийство-
  • прокуратура-
  • задържане под стража

14-годишният обвиняем остава в ареста след решение на Окръжния съд в Пловдив. Точният мотив за случилото се все още се изяснява

Прокуратурата: Майката на момчето е прободена многократно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Майката на 14-годишното момче, обвинено за убийството ѝ в Пловдив, е била прободена с нож повече от един път. Това съобщи прокурор Гинка Лазарова след заседанието на Окръжния съд, който остави непълнолетния в ареста.

Престъплението е извършено на 9 октомври. Според обвинението многократните пробождания са довели до смъртта на 45-годишната жена. След инцидента момчето само е подало сигнал на телефон 112 и е съдействало на разследването, съобщи БНТ.

„Не мисля, че има състояние на афект тук. Мисля, че е обмислено деянието“, заяви прокурор Лазарова, цитирана от „24 часа“. Тя уточни, че точната причина за случилото се все още не е изяснена.

Съдът остави обвиняемия в ареста

Окръжният съд в Пловдив определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Заседанието се проведе при закрити врата заради възрастта на обвиняемия.

Съдът е приел, че на този етап има достатъчно данни за обосновано предположение, че 14-годишният е извършил престъплението. Магистратите са посочили и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, съобщи Дарик.

Момчето е дало обяснения след повдигането на обвинението, но съдържанието им не е оповестено. Предстои психиатрична експертиза, която трябва да изясни състоянието му във връзка с деянието.

Прокуратурата посочва, че обвиняемият е разбирал значението на действията си и е могъл да ги ръководи. С оглед на възрастта му предвиденото наказание е от три до десет години лишаване от свобода. Определението за задържането може да бъде обжалвано в тридневен срок.

Източници: darik.bg, bntnews.bg, nova.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 новите образователни програми

    4 0 Отговор
    и ценностите дето всеки ден ги споменавате дават плодове

    20:32 11.10.2026

  • 2 Наръчник за оцеляване в Пловдив

    5 0 Отговор
    Ако сте в Пловдив и дете/деца приближават към вас бягайте към близкото РУ. Ако не може да избягате, бъдете готови да се защитавате с всички средства. Ибягвайте места на които се събират деца. Ако получите съобщение, уведомете МВР и се скрийте на безопасно място.

    20:36 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вече от

    1 0 Отговор
    ДЕВЕТ...САМО...ДВА...
    ДОРИ СЕДМИЯТ...ЛИПСВА...
    ХА ХА ХА...

    Коментиран от #13

    20:51 11.10.2026

  • 12 НПО ДАЙ БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ПОСТИГАМЕ

    ЦЕЛТА СИ,

    АНАРХИЯТА СЕ УВЕЛИЧАВА,

    НАШИТЕ ГОСПОДАРИ

    СА ДОВОЛНИ.

    20:52 11.10.2026

  • 13 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вече от":

    Вече от 11 коментара...само ДВА са ОЦЕЛЯЛИ а други ДВА въобще...ЛИПСВАТ!

    20:54 11.10.2026