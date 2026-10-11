Прокуратурата: Майката на момчето е прободена многократно

Майката на 14-годишното момче, обвинено за убийството ѝ в Пловдив, е била прободена с нож повече от един път. Това съобщи прокурор Гинка Лазарова след заседанието на Окръжния съд, който остави непълнолетния в ареста.

Престъплението е извършено на 9 октомври. Според обвинението многократните пробождания са довели до смъртта на 45-годишната жена. След инцидента момчето само е подало сигнал на телефон 112 и е съдействало на разследването, съобщи БНТ.

„Не мисля, че има състояние на афект тук. Мисля, че е обмислено деянието“, заяви прокурор Лазарова, цитирана от „24 часа“. Тя уточни, че точната причина за случилото се все още не е изяснена.

Съдът остави обвиняемия в ареста

Окръжният съд в Пловдив определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Заседанието се проведе при закрити врата заради възрастта на обвиняемия.

Съдът е приел, че на този етап има достатъчно данни за обосновано предположение, че 14-годишният е извършил престъплението. Магистратите са посочили и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, съобщи Дарик.

Момчето е дало обяснения след повдигането на обвинението, но съдържанието им не е оповестено. Предстои психиатрична експертиза, която трябва да изясни състоянието му във връзка с деянието.

Прокуратурата посочва, че обвиняемият е разбирал значението на действията си и е могъл да ги ръководи. С оглед на възрастта му предвиденото наказание е от три до десет години лишаване от свобода. Определението за задържането може да бъде обжалвано в тридневен срок.

Източници: darik.bg, bntnews.bg, nova.bg