Прокуратурата: Майката на момчето е прободена многократно

Майката на 14-годишното момче, обвинено за убийството ѝ в Пловдив, е била прободена с нож повече от един път. Това съобщи прокурор Гинка Лазарова след заседанието на Окръжния съд, който остави непълнолетния в ареста.
Престъплението е извършено на 9 октомври. Според обвинението многократните пробождания са довели до смъртта на 45-годишната жена. След инцидента момчето само е подало сигнал на телефон 112 и е съдействало на разследването, съобщи БНТ.
„Не мисля, че има състояние на афект тук. Мисля, че е обмислено деянието“, заяви прокурор Лазарова, цитирана от „24 часа“. Тя уточни, че точната причина за случилото се все още не е изяснена.
Съдът остави обвиняемия в ареста
Окръжният съд в Пловдив определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Заседанието се проведе при закрити врата заради възрастта на обвиняемия.
Съдът е приел, че на този етап има достатъчно данни за обосновано предположение, че 14-годишният е извършил престъплението. Магистратите са посочили и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, съобщи Дарик.
Момчето е дало обяснения след повдигането на обвинението, но съдържанието им не е оповестено. Предстои психиатрична експертиза, която трябва да изясни състоянието му във връзка с деянието.
Прокуратурата посочва, че обвиняемият е разбирал значението на действията си и е могъл да ги ръководи. С оглед на възрастта му предвиденото наказание е от три до десет години лишаване от свобода. Определението за задържането може да бъде обжалвано в тридневен срок.
Източници: darik.bg, bntnews.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 новите образователни програми
20:32 11.10.2026
2 Наръчник за оцеляване в Пловдив
20:36 11.10.2026
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11 Вече от
ДОРИ СЕДМИЯТ...ЛИПСВА...
ХА ХА ХА...
Коментиран от #13
20:51 11.10.2026
12 НПО ДАЙ БЪЛГАРИЯ
ЦЕЛТА СИ,
АНАРХИЯТА СЕ УВЕЛИЧАВА,
НАШИТЕ ГОСПОДАРИ
СА ДОВОЛНИ.
20:52 11.10.2026
13 Ха ха ха
До коментар #11 от "Вече от":Вече от 11 коментара...само ДВА са ОЦЕЛЯЛИ а други ДВА въобще...ЛИПСВАТ!
20:54 11.10.2026