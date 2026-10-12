Мъж загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа край Костенец

Мъж е загинал, а жена е с опасност за живота след тежка катастрофа с три автомобила в село Костенец. Сигналът за инцидента е подаден около 19,25 часа в събота, съобщиха от ОДМВР – София.
Загинал е шофьорът на единия автомобил. Пътувалата с него жена е настанена в реанимация, като състоянието ѝ е с опасност за живота.„Мъж е загинал, а жена е с опасност за живота след катастрофа с три коли в село Костенец“, съобщиха от ОДМВР – София.
По случая е образувано досъдебно производство. Към публикуваната информация няма посочени данни за причината за сблъсъка или за повдигнати обвинения.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава !
13:52 12.10.2026
2 Тик-Ток
13:53 12.10.2026
3 Ку-ку
13:58 12.10.2026
4 Бива
Коментиран от #8
14:04 12.10.2026
5 Амииии
14:10 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Идея Идейкоф
До коментар #4 от "Бива":Имам идея как да се казва - Тихият Рай !
14:40 12.10.2026