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Мъж загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа край Костенец
  Тема: Войната на пътя

Мъж загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа край Костенец

12 Октомври, 2026 13:46 1 300 8

  • катастрофа-
  • костенец-
  • пътна безопасност-
  • одмвр софия-
  • досъдебно производство

Три автомобила са участвали в тежкия пътен инцидент в село Костенец

Мъж загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа край Костенец - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж е загинал, а жена е с опасност за живота след тежка катастрофа с три автомобила в село Костенец. Сигналът за инцидента е подаден около 19,25 часа в събота, съобщиха от ОДМВР – София.

Загинал е шофьорът на единия автомобил. Пътувалата с него жена е настанена в реанимация, като състоянието ѝ е с опасност за живота.

„Мъж е загинал, а жена е с опасност за живота след катастрофа с три коли в село Костенец“, съобщиха от ОДМВР – София.

По случая е образувано досъдебно производство. Към публикуваната информация няма посочени данни за причината за сблъсъка или за повдигнати обвинения.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    13:53 12.10.2026

  • 3 Ку-ку

    7 5 Отговор
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    13:58 12.10.2026

  • 4 Бива

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    Коментиран от #8

    14:04 12.10.2026

  • 5 Амииии

    8 0 Отговор
    Карат като изоглавени, затуй тъй!

    14:10 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Идея Идейкоф

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бива":

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    14:40 12.10.2026