Мъж загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа край Костенец

Мъж е загинал, а жена е с опасност за живота след тежка катастрофа с три автомобила в село Костенец. Сигналът за инцидента е подаден около 19,25 часа в събота, съобщиха от ОДМВР – София.

Загинал е шофьорът на единия автомобил. Пътувалата с него жена е настанена в реанимация, като състоянието ѝ е с опасност за живота.

„Мъж е загинал, а жена е с опасност за живота след катастрофа с три коли в село Костенец“, съобщиха от ОДМВР – София.

По случая е образувано досъдебно производство. Към публикуваната информация няма посочени данни за причината за сблъсъка или за повдигнати обвинения.