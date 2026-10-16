Новини
Крими »
Подпалиха два автомобила на ДПС в Търговище
  Тема: Избори

Подпалиха два автомобила на ДПС в Търговище

16 Октомври, 2026 15:53 798 7

  • дпс-
  • търговище-
  • палеж-
  • досъдебно производство-
  • районна прокуратура

Двете коли са били паркирани близо до партийния офис и жилищна сграда. По случая е образувано досъдебно производство

Подпалиха два автомобила на ДПС в Търговище - 1
Снимка: ДПС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два служебни автомобила на ДПС са били подпалени в Търговище през нощта срещу 16 октомври. Колите са били паркирани на улица в града, в непосредствена близост до партийния офис и до жилищна сграда, съобщи областната организация на партията.

По данни на МВР сигналът за пожара е подаден на 15 октомври около 22:10 часа. Огънят е обхванал два паркирани автомобила „Мерцедес Вито“ със софийска регистрация. И двете превозни средства са частично изгорели, а пожарът е потушен от екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Търговище.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс, а действията по разследването се ръководят от прокурор от Районната прокуратура в Търговище. В първоначалната информация на полицията не е посочено кой е собственик на автомобилите.

От ДПС твърдят, че автомобилите са били залети с леснозапалима течност в двигателните отделения, след което са били подпалени. Тази подробност е част от позицията на партията и не е потвърдена в публикуваната полицейска информация.

„Насилието, сплашването и опитите за противопоставяне нямат място в едно демократично общество“, заявяват от областната организация на ДПС.

Партията настоява за незабавни действия на МВР, Областната дирекция на МВР в Търговище, прокуратурата и пожарната. От местната структура искат да бъдат установени извършителите и да им бъде потърсена наказателна отговорност. Към публикуването на информацията няма данни за задържани лица или за повдигнати обвинения.

Източници: 24plovdiv.bg, dariknews.bg, focus-news.net


Търговище / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    14 0 Отговор
    Либов народна към чорбаджии изедници.

    Коментиран от #3

    16:09 16.10.2026

  • 2 фен

    9 0 Отговор
    a шиши добре ли е?

    16:23 16.10.2026

  • 3 Точно така

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "......-":

    И аз бях влезнал да пиша. Народна любов. Тези, които държат другите в страх и подчинение чрез заплахи, изнудване и тирания, идва време когато и тях ги брули вятъра.

    16:32 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Прогресист

    5 1 Отговор
    ЗАКРИВАМЕ ИМ ПАРТИЯТА!

    16:42 16.10.2026

  • 6 кмета на врани кон ОМУРТАК

    2 0 Отговор
    от 30 години лидера на ДПС във ТЪРГОВИЩЕ владее града и областа =доста хора са наказани ,он него ,дори и провалени бизнеси ,това натрупа мнго нечовеко ,хората гие страх от него ,

    Коментиран от #7

    16:47 16.10.2026

  • 7 САМИ СИ ГИ ПАЛЯТ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "кмета на врани кон ОМУРТАК":

    ЧЕ В КЪРДЖАЛИ СА ГИ ПОДПУКАЛИ

    16:56 16.10.2026