Подпалиха два автомобила на ДПС в Търговище

Два служебни автомобила на ДПС са били подпалени в Търговище през нощта срещу 16 октомври. Колите са били паркирани на улица в града, в непосредствена близост до партийния офис и до жилищна сграда, съобщи областната организация на партията.

По данни на МВР сигналът за пожара е подаден на 15 октомври около 22:10 часа. Огънят е обхванал два паркирани автомобила „Мерцедес Вито“ със софийска регистрация. И двете превозни средства са частично изгорели, а пожарът е потушен от екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Търговище.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс, а действията по разследването се ръководят от прокурор от Районната прокуратура в Търговище. В първоначалната информация на полицията не е посочено кой е собственик на автомобилите.

От ДПС твърдят, че автомобилите са били залети с леснозапалима течност в двигателните отделения, след което са били подпалени. Тази подробност е част от позицията на партията и не е потвърдена в публикуваната полицейска информация.

„Насилието, сплашването и опитите за противопоставяне нямат място в едно демократично общество“, заявяват от областната организация на ДПС.

Партията настоява за незабавни действия на МВР, Областната дирекция на МВР в Търговище, прокуратурата и пожарната. От местната структура искат да бъдат установени извършителите и да им бъде потърсена наказателна отговорност. Към публикуването на информацията няма данни за задържани лица или за повдигнати обвинения.

Източници: 24plovdiv.bg, dariknews.bg, focus-news.net