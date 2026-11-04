Стрелба в „Младост“ 3, задържани са трима

Сигнал за стрелба е подаден от блок 321 в столичния квартал „Младост“ 3. По непотвърдена информация лице е стреляло с пистолет на последния етаж на сградата, съобщава бТВ.

На място са изпратени полицейски екипи, потвърдиха от СДВР. По случая тече проверка. Задържани са двама мъже и една жена, като от полицията съобщават, че тримата са обезвредени.

„Няма пострадали“, съобщиха от СДВР.

Към момента няма официално потвърждение кой е произвел изстрела, какви са причините за случилото се и дали е иззето оръжие. Задържаните се посочват единствено във връзка с проверката, без това да означава установена вина.