Стрелба в „Младост“ 3, задържани са трима

Сигнал за стрелба е подаден от блок 321 в столичния квартал „Младост“ 3. По непотвърдена информация лице е стреляло с пистолет на последния етаж на сградата, съобщава бТВ.
На място са изпратени полицейски екипи, потвърдиха от СДВР. По случая тече проверка. Задържани са двама мъже и една жена, като от полицията съобщават, че тримата са обезвредени.„Няма пострадали“, съобщиха от СДВР.
Към момента няма официално потвърждение кой е произвел изстрела, какви са причините за случилото се и дали е иззето оръжие. Задържаните се посочват единствено във връзка с проверката, без това да означава установена вина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скоростно се
Коментиран от #3, #5, #10
23:12 04.11.2026
2 Груба грешка
В младост са маймуните
В центъра са лъвовете и т.н.
Коментиран от #17
23:13 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Евгени от Алфапласт
23:28 04.11.2026
7 Промяната
23:30 04.11.2026
8 Радев
23:33 04.11.2026
9 Кво става
Е начело
Вместо
Мутри Вън
Заприличахме на Русия през 90 те.
Всеки ден Стрелби .
Хаха хахаха хахаха
23:33 04.11.2026
10 ПРОГРЕСИВНО
До коментар #1 от "Скоростно се":Се Върнахме 20 години назад
Обещано от Прогресивните
Коментиран от #13
23:35 04.11.2026
11 Лама Кифла
Коментиран от #12
23:39 04.11.2026
12 Лама Кифла
До коментар #11 от "Лама Кифла":тримата са обезвредени.....браво
23:40 04.11.2026
13 Вярно е
До коментар #10 от "ПРОГРЕСИВНО":И най-вече с съдействието на БОТАШ БЕЙ
23:40 04.11.2026
14 Васил
Коментиран от #16
23:40 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да бе
До коментар #14 от "Васил":Точно господин 430 имота им ги разби
23:43 04.11.2026
17 Амии
До коментар #2 от "Груба грешка":те едни лъвове, също като маймуните, ама щом казваш.
00:01 05.11.2026
18 Сатана Z
00:08 05.11.2026
19 Пушия приключи
00:16 05.11.2026
20 МОНА ЛИСА
ТОПЛА ВОДА НЕМА
АМА СТРЕЛБА ИМА....😀
АПР.М л.3 Е о.з. фстмащки комплекс
00:22 05.11.2026