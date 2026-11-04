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Стрелба в „Младост“ 3, задържани са трима

Стрелба в „Младост“ 3, задържани са трима

4 Ноември, 2026 23:00 1 917 20

  • стрелба-
  • младост 3-
  • сдвр-
  • задържани

Полицията е изпратила екипи в блок 321. Няма пострадали, а по случая тече проверка

Стрелба в „Младост“ 3, задържани са трима - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал за стрелба е подаден от блок 321 в столичния квартал „Младост“ 3. По непотвърдена информация лице е стреляло с пистолет на последния етаж на сградата, съобщава бТВ.

На място са изпратени полицейски екипи, потвърдиха от СДВР. По случая тече проверка. Задържани са двама мъже и една жена, като от полицията съобщават, че тримата са обезвредени.

„Няма пострадали“, съобщиха от СДВР.

Към момента няма официално потвърждение кой е произвел изстрела, какви са причините за случилото се и дали е иззето оръжие. Задържаните се посочват единствено във връзка с проверката, без това да означава установена вина.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоростно се

    8 6 Отговор
    Върнахме 20г. назад

    Коментиран от #3, #5, #10

    23:12 04.11.2026

  • 2 Груба грешка

    5 3 Отговор
    Спомнете си оня лаф
    В младост са маймуните
    В центъра са лъвовете и т.н.

    Коментиран от #17

    23:13 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Имам едни агенти, събирачи на комарджийски дългове, в Младост. Дано не са те. А още по-добре ако са от конкуренцията. 😎

    23:28 04.11.2026

  • 7 Промяната

    7 2 Отговор
    Заприличваме на кочината САЩ.

    23:30 04.11.2026

  • 8 Радев

    8 0 Отговор
    При резил терзиев е така!

    23:33 04.11.2026

  • 9 Кво става

    6 8 Отговор
    Откакто Мунчо
    Е начело
    Вместо
    Мутри Вън

    Заприличахме на Русия през 90 те.

    Всеки ден Стрелби .

    Хаха хахаха хахаха

    23:33 04.11.2026

  • 10 ПРОГРЕСИВНО

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Скоростно се":

    Се Върнахме 20 години назад

    Обещано от Прогресивните

    Коментиран от #13

    23:35 04.11.2026

  • 11 Лама Кифла

    2 0 Отговор
    голяма работа.....демократи са празнуват US изборите .....пият, радват се и стрелят

    Коментиран от #12

    23:39 04.11.2026

  • 12 Лама Кифла

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лама Кифла":

    тримата са обезвредени.....браво

    23:40 04.11.2026

  • 13 Вярно е

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "ПРОГРЕСИВНО":

    И най-вече с съдействието на БОТАШ БЕЙ

    23:40 04.11.2026

  • 14 Васил

    2 0 Отговор
    Дерменджиев им разби мрежите и сега се избиват помежду си.

    Коментиран от #16

    23:40 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Васил":

    Точно господин 430 имота им ги разби

    23:43 04.11.2026

  • 17 Амии

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Груба грешка":

    те едни лъвове, също като маймуните, ама щом казваш.

    00:01 05.11.2026

  • 18 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В Младост 3 има много бездомни псета та човека се е отбранява от покрива на блок 321 докато дойдат подкрепленията

    00:08 05.11.2026

  • 19 Пушия приключи

    1 0 Отговор
    Путин е бил в младост 3 микро раьон

    00:16 05.11.2026

  • 20 МОНА ЛИСА

    1 0 Отговор
    В МЛАДОСТ
    ТОПЛА ВОДА НЕМА
    АМА СТРЕЛБА ИМА....😀
    АПР.М л.3 Е о.з. фстмащки комплекс

    00:22 05.11.2026