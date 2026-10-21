Каква е схемата с поръчките в Община Сунгурларе?

ГДБОП и ДАНС иззеха документи от Община Сунгурларе при акция, свързана с обществени поръчки. Проверява се дали дейностите по договорите действително са изпълнени, какви суми са платени и дали извършеното съответства на отчетеното пред общината.

Проверява се възлагане на дейности на определени изпълнители, последващо отчитане и плащане, без пълно съответствие между документите и реално свършената работа. По информация на bTV, позоваваща се на свои източници в МВР, при акцията са установени данни за фиктивни дейности още при избора на изпълнители. Това обаче е предмет на разследване, а не установена с влязъл в сила съдебен акт вина.

Какво проверяват разследващите

Проверяват се стойностите на договорите, платените средства, приемането на извършените дейности и начина, по който са избирани фирмите. БНТ съобщи, че са иззети документи от местната администрация и че се проверяват данни за отклоняване на средства от общинския бюджет. Не е обявена конкретна обща сума, нито са посочени публично всички поръчки, фирми и договори, които са в обхвата на действията.

По непотвърдена на този етап информация се проверява и дейността на счетоводни къщи. Целта е да се установи дали отчетността по договорите отразява реално извършените работи и плащанията по тях. Няма официално съобщение, което да посочва конкретни счетоводители или дружества като обвиняеми или заподозрени.

БНР съобщи, че акцията е приключила без арестувани, като цитира кмета Димитър Гавазов, че не е бил в общината и че служителите са съдействали на органите на реда. „Ако ме викат, каквото трябва – ще съдействам“, е заявил той пред радиото.

По-късно bTV и „Флагман“ съобщиха, че Гавазов е бил задържан и отведен за разпит. bTV уточни, че към този момент няма официална информация от МВР и ДАНС за операцията. Не са съобщени и повдигнати обвинения, срок на задържането или мярка за неотклонение.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg