Сигнали за бомби са получени и в Министерството на отбраната

Сигнали за поставени взривни устройства са получени по електронна поща в Министерството на отбраната през октомври. Те са изпратени до служебни адреси, посочени за контакт на официалната страница на ведомството, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му все още не е установено от коя страна са изпратени съобщенията, както и айпи адресът на използваното устройство. Стоянов уточни, че цялата информация е предоставена на ГДБОП и МВР.

Министърът отговори на въпрос на депутата Ивелин Първанов от „Възраждане“, свързан със серия сигнали за бомби в обществени сгради и учреждения в началото на октомври.

Проверки в сградата на военното министерство

На 5, 6 и 7 октомври са получени сигнали за взривни устройства в сградата на Министерството на отбраната на ул. „Дякон Игнатий“ 3 в София. След извършените проверки и обходи служители и персонал не са били евакуирани.

„При всички сигнали са предприемани мерки съвместно със служителите на МВР“, посочи Стоянов. По думите му при проверките са съставени протоколи.

Девет сигнала до детски градини

Още девет сигнала по електронна поща са постъпили в държавни детски градини към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ в Карлово и Стара Загора.

В тези случаи са предприети действия за извеждане на персонала и са въведени мерки за охрана на сградите. И по тези сигнали са извършени обходи и проверки от служители на МВР, като са съставени протоколи.

Към момента няма данни в проверените сгради да са открити взривни устройства. Не е съобщено и да е установен подателят на електронните съобщения.

Източници: btvnovinite.bg