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Сигнали за бомби са получени и в Министерството на отбраната

Сигнали за бомби са получени и в Министерството на отбраната

16 Октомври, 2026 18:08 806 11

  • бомбени заплахи-
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  • гдбоп-
  • мвр

На 5, 6 и 7 октомври са проверявани съобщения за взривни устройства в сградата на ведомството в София. Девет сигнала са постъпили и в държавни детски градини в Карлово и Стара Загора

Сигнали за бомби са получени и в Министерството на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сигнали за поставени взривни устройства са получени по електронна поща в Министерството на отбраната през октомври. Те са изпратени до служебни адреси, посочени за контакт на официалната страница на ведомството, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му все още не е установено от коя страна са изпратени съобщенията, както и айпи адресът на използваното устройство. Стоянов уточни, че цялата информация е предоставена на ГДБОП и МВР.

Министърът отговори на въпрос на депутата Ивелин Първанов от „Възраждане“, свързан със серия сигнали за бомби в обществени сгради и учреждения в началото на октомври.

Проверки в сградата на военното министерство

На 5, 6 и 7 октомври са получени сигнали за взривни устройства в сградата на Министерството на отбраната на ул. „Дякон Игнатий“ 3 в София. След извършените проверки и обходи служители и персонал не са били евакуирани.

„При всички сигнали са предприемани мерки съвместно със служителите на МВР“, посочи Стоянов. По думите му при проверките са съставени протоколи.

Девет сигнала до детски градини

Още девет сигнала по електронна поща са постъпили в държавни детски градини към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ в Карлово и Стара Загора.

В тези случаи са предприети действия за извеждане на персонала и са въведени мерки за охрана на сградите. И по тези сигнали са извършени обходи и проверки от служители на МВР, като са съставени протоколи.

Към момента няма данни в проверените сгради да са открити взривни устройства. Не е съобщено и да е установен подателят на електронните съобщения.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 благодарим

    8 2 Отговор
    чичу румине!

    Коментиран от #5

    18:15 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хи хи

    2 2 Отговор
    Това ако не е Шиши , аз съм трамвай !Настроение иронично .

    19:13 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ГрУЙО

    3 0 Отговор
    Само сигнали. Ами като почнат да са наистина.

    19:15 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Носете

    5 0 Отговор
    си кръста , по - скоро петолъчките !

    Коментиран от #10

    19:20 16.10.2026

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ще се окажат от неизвестни сървъри в Того Кения Мадагаскар и други където не се знае нищо както обикновено.О на мен са ми звъняли от Африка разни номера.Просто гледайте цифрите и питайте чичко Гугъл от къде ви звънят. Даже и от Германия има фейк позвънявания

    19:36 16.10.2026

  • 10 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Носете":

    Надяваусе тези които нарязаха МОЧА в скоро време да ги гледаме как го оправят

    19:39 16.10.2026

  • 11 Руз

    0 0 Отговор
    Руснаците се гъбаркат с дебила от снимката.

    20:13 16.10.2026