Специализирана операция на ГДБОП срещу предполагаеми злоупотреби с публични средства се провежда в Костинброд. Разследването е свързано с обществени поръчки във водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на значителни суми.
По информация на NOVA действията на антимафиотите са свързани с разследване на предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора в Бургас. По този случай по-рано беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.
Разследващите проверяват информация за неправомерно отклоняване на средства, предназначени за изпълнението на обществени поръчки. Предполага се, че става въпрос за сериозни финансови суми. При днешната операция в Костинброд са открити големи количества пари и скъпи вещи. Установени са и луксозни къщи, които представляват интерес за разследването.
Провежда се акция на ГДБОП в Костинброд: Предполагат източване на средства от обществени поръчки
14 Октомври, 2026 15:04 889 10
Разследването е свързано с обществени поръчки във водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на значителни суми.
Специализирана операция на ГДБОП срещу предполагаеми злоупотреби с публични средства се провежда в Костинброд. Разследването е свързано с обществени поръчки във водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на значителни суми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 404
15:16 14.10.2026
3 В Костинброд
В учлата община е практика на незаконни постройки и никой не ги събаря, нито пък ги санкционира! Ярък пример са такива в с Петърч, Опицвет, абе навсякъде.
15:19 14.10.2026
4 Петърчкият кмет
15:24 14.10.2026
5 Нищо няма да излезе
Къде изчезна Желязков? Неговият водопад по коя програма/ обществена поръчка е?
15:28 14.10.2026
6 Крадци
15:28 14.10.2026
7 Гост
15:32 14.10.2026
8 А у Шумен пък някаква пантера търсят
15:35 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Малейййй
16:05 14.10.2026