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Провежда се акция на ГДБОП в Костинброд: Предполагат източване на средства от обществени поръчки

Провежда се акция на ГДБОП в Костинброд: Предполагат източване на средства от обществени поръчки

14 Октомври, 2026 15:04 889 10

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  • обществени поръчки

Разследването е свързано с обществени поръчки във водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на значителни суми.

Провежда се акция на ГДБОП в Костинброд: Предполагат източване на средства от обществени поръчки - 1
Снимка: Фейсбук /ГДБОП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализирана операция на ГДБОП срещу предполагаеми злоупотреби с публични средства се провежда в Костинброд. Разследването е свързано с обществени поръчки във водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на значителни суми.
По информация на NOVA действията на антимафиотите са свързани с разследване на предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора в Бургас. По този случай по-рано беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.
Разследващите проверяват информация за неправомерно отклоняване на средства, предназначени за изпълнението на обществени поръчки. Предполага се, че става въпрос за сериозни финансови суми. При днешната операция в Костинброд са открити големи количества пари и скъпи вещи. Установени са и луксозни къщи, които представляват интерес за разследването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 404

    11 0 Отговор
    a в Божурище кога

    15:16 14.10.2026

  • 3 В Костинброд

    10 0 Отговор
    Където и да брюкнеш в общината, все вони!
    В учлата община е практика на незаконни постройки и никой не ги събаря, нито пък ги санкционира! Ярък пример са такива в с Петърч, Опицвет, абе навсякъде.

    15:19 14.10.2026

  • 4 Петърчкият кмет

    10 0 Отговор
    Укрива престъпници .

    15:24 14.10.2026

  • 5 Нищо няма да излезе

    10 0 Отговор
    Пак ще се прекроят един- друг!
    Къде изчезна Желязков? Неговият водопад по коя програма/ обществена поръчка е?

    15:28 14.10.2026

  • 6 Крадци

    7 0 Отговор
    При пожара в Опицвет миналата година, се оказа,че в току що монтираните противопожарни кранове на пътя няма вода. Превърнаха централната улица на селото в танков полигон.

    15:28 14.10.2026

  • 7 Гост

    7 0 Отговор
    Малките бушончета гърмят, а големите на Хаваите....

    15:32 14.10.2026

  • 8 А у Шумен пък някаква пантера търсят

    5 0 Отговор
    Май "източила бойлера" бърху една ограда и избягала.

    15:35 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Малейййй

    0 0 Отговор
    Аз ли нещо не вдявам или Марчето пак се клати, ама къде е Костинброд, къде е Бургас и колко по- рано е задържан тоя от ДПС? Него не го пуснаха?

    16:05 14.10.2026