Провежда се акция на ГДБОП в Костинброд: Предполагат източване на средства от обществени поръчки

Акция на полицията във Варненско: Задържаха мъж за грабеж, проверяват се и сигнали за купуване на гласове

Акция на полицията се провежда във Варна и областта. Тя е насочена срещу битовата престъпност и нарушенията на политическите права на гражданите. Опер ...