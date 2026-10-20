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Разследват смъртта на работничка във фабрика в Бобов дол

Разследват смъртта на работничка във фабрика в Бобов дол

20 Октомври, 2026 21:43 717 9

  • бобов дол-
  • трудов инцидент-
  • окръжна прокуратура кюстендил-
  • централна обогатителна фабрика-
  • безопасност на труда

57-годишната жена е загинала на 18 октомври по време на работа на гумена транспортна лента. Окръжната прокуратура в Кюстендил проверява и спазвани ли са правилата за безопасност

Разследват смъртта на работничка във фабрика в Бобов дол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура – Кюстендил ръководи разследване за смъртта на 57-годишна работничка при трудов инцидент в Бобов дол. Жената е починала на 18 октомври на територията на Централната обогатителна фабрика, докато е работила на гумена транспортна лента.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност. Разследването е по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс. На този етап няма данни прокуратурата да е повдигнала обвинение на конкретно лице.

Проверяват причините за инцидента

Извършен е оглед на мястото, а на починалата е направена аутопсия. Назначени са съдебномедицинска и съдебнохимическа експертизи, които трябва да изяснят медицинските причини за смъртта и обстоятелствата около инцидента.

Разследващите разпитват свидетели и служители на предприятието. От търговското дружество е изискана документация, свързана с работния процес и експлоатацията на съоръжението.

Прокуратурата съобщава: „Продължават действията по събиране и проверка на доказателствата“. Проверява се и дали са допуснати нарушения на правилата за безопасност на труда, както и има ли лица, чиито действия или бездействия са свързани с инцидента.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил. До приключването му причините за смъртта и евентуалната отговорност за трудовия инцидент не са окончателно установени.

Източници: dunavmost.com


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    4 10 Отговор
    Бог да я прости . Пак сигур е ромка или малцинство и пак тя ще е виновна ,а не изпълнителния директор/управител който носи персонална отговорност

    Коментиран от #3

    21:47 20.10.2026

  • 2 Любопитко

    11 1 Отговор
    Ще бъде преинтересно точно "тук" - или в края на годината, или на 8.3.2027 - да се появи статия, която в прав текст да спомене колко жени и колко мъже в България си отиват от този свят при трудови злополуки.
    Надеждата умира последна...;-/

    21:50 20.10.2026

  • 3 Джавахарлал Рабиндранатов

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    По-вероятно е да е конячка или бърнънка. А защо не и кампарка?
    ПП. Българският ли е роденият ти език?

    Коментиран от #4

    21:54 20.10.2026

  • 4 Яшар

    0 10 Отговор

    До коментар #3 от "Джавахарлал Рабиндранатов":

    Гледай си чата ,

    Коментиран от #5

    21:55 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Ковачки редовно си избива работниците и държавата го прикрива

    22:39 20.10.2026

  • 9 Американофил

    1 0 Отговор
    В американските марици не умират хора, но и стотинка данъци не плащат

    22:40 20.10.2026