Разследват смъртта на работничка във фабрика в Бобов дол

Окръжна прокуратура – Кюстендил ръководи разследване за смъртта на 57-годишна работничка при трудов инцидент в Бобов дол. Жената е починала на 18 октомври на територията на Централната обогатителна фабрика, докато е работила на гумена транспортна лента.
По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност. Разследването е по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс. На този етап няма данни прокуратурата да е повдигнала обвинение на конкретно лице.
Проверяват причините за инцидента
Извършен е оглед на мястото, а на починалата е направена аутопсия. Назначени са съдебномедицинска и съдебнохимическа експертизи, които трябва да изяснят медицинските причини за смъртта и обстоятелствата около инцидента.
Разследващите разпитват свидетели и служители на предприятието. От търговското дружество е изискана документация, свързана с работния процес и експлоатацията на съоръжението.
Прокуратурата съобщава: „Продължават действията по събиране и проверка на доказателствата“. Проверява се и дали са допуснати нарушения на правилата за безопасност на труда, както и има ли лица, чиито действия или бездействия са свързани с инцидента.
Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил. До приключването му причините за смъртта и евентуалната отговорност за трудовия инцидент не са окончателно установени.
Източници: dunavmost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #3
21:47 20.10.2026
2 Любопитко
Надеждата умира последна...;-/
21:50 20.10.2026
3 Джавахарлал Рабиндранатов
До коментар #1 от "Яшар":По-вероятно е да е конячка или бърнънка. А защо не и кампарка?
ПП. Българският ли е роденият ти език?
Коментиран от #4
21:54 20.10.2026
4 Яшар
До коментар #3 от "Джавахарлал Рабиндранатов":Гледай си чата ,
Коментиран от #5
21:55 20.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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