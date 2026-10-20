Разследват смъртта на работничка във фабрика в Бобов дол

Окръжна прокуратура – Кюстендил ръководи разследване за смъртта на 57-годишна работничка при трудов инцидент в Бобов дол. Жената е починала на 18 октомври на територията на Централната обогатителна фабрика, докато е работила на гумена транспортна лента.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност. Разследването е по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс. На този етап няма данни прокуратурата да е повдигнала обвинение на конкретно лице.

Проверяват причините за инцидента

Извършен е оглед на мястото, а на починалата е направена аутопсия. Назначени са съдебномедицинска и съдебнохимическа експертизи, които трябва да изяснят медицинските причини за смъртта и обстоятелствата около инцидента.

Разследващите разпитват свидетели и служители на предприятието. От търговското дружество е изискана документация, свързана с работния процес и експлоатацията на съоръжението.

Прокуратурата съобщава: „Продължават действията по събиране и проверка на доказателствата“. Проверява се и дали са допуснати нарушения на правилата за безопасност на труда, както и има ли лица, чиито действия или бездействия са свързани с инцидента.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил. До приключването му причините за смъртта и евентуалната отговорност за трудовия инцидент не са окончателно установени.

Източници: dunavmost.com