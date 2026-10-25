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Мъж удари възрастен шофьор след катастрофа в Русе
  Тема: Войната на пътя

Мъж удари възрастен шофьор след катастрофа в Русе

25 Октомври, 2026 17:20 518 4

  • агресия на пътя-
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  • мвр-
  • досъдебно производство

39-годишният водач е нанесъл няколко удара в лицето на 65-годишния мъж. По случая е образувано досъдебно производство

Мъж удари възрастен шофьор след катастрофа в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

39-годишен мъж е нанесъл няколко удара с юмрук в лицето на 65-годишен шофьор след катастрофа в Русе. Инцидентът е станал около 12:20 ч. на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“.

По първоначална информация двата автомобила са се сблъскали. След това 39-годишният водач е слязъл от колата си, отворил е вратата на другия автомобил и е започнал да удря 65-годишния шофьор.

Според свидетели нападението се е повторило, преди очевидци да се намесят и да прекратят конфликта.

Пострадалият е с наранявания по лицето

На място са пристигнали полиция и екип на Спешна помощ. При прегледа на 65-годишния мъж са установени наранявания по лицето.

Пътничка от другия автомобил също е била прегледана в болница, но е освободена без установени наранявания.

Образувано е досъдебно производство

Катастрофата е документирана от „Пътна полиция“, а по случая е образувано досъдебно производство в Първо районно управление – Русе, съобщава БТА.

„Работата по изясняване на обстоятелствата продължава“, съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

Източници: btvnovinite.bg


Русе / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Агенция ПиК

    4 2 Отговор
    Веднага да го назначат в НСО. Има данни и квалификация вече.

    Коментиран от #3

    17:38 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Помак

    1 0 Отговор
    В Русе живеят само тур.чл и ци.глж

    17:55 25.10.2026