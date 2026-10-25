Мъж удари възрастен шофьор след катастрофа в Русе

39-годишен мъж е нанесъл няколко удара с юмрук в лицето на 65-годишен шофьор след катастрофа в Русе. Инцидентът е станал около 12:20 ч. на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“.

По първоначална информация двата автомобила са се сблъскали. След това 39-годишният водач е слязъл от колата си, отворил е вратата на другия автомобил и е започнал да удря 65-годишния шофьор.

Според свидетели нападението се е повторило, преди очевидци да се намесят и да прекратят конфликта.

Пострадалият е с наранявания по лицето

На място са пристигнали полиция и екип на Спешна помощ. При прегледа на 65-годишния мъж са установени наранявания по лицето.

Пътничка от другия автомобил също е била прегледана в болница, но е освободена без установени наранявания.

Образувано е досъдебно производство

Катастрофата е документирана от „Пътна полиция“, а по случая е образувано досъдебно производство в Първо районно управление – Русе, съобщава БТА.

„Работата по изясняване на обстоятелствата продължава“, съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

Източници: btvnovinite.bg