Мъж удари възрастен шофьор след катастрофа в Русе

39-годишен мъж е нанесъл няколко удара с юмрук в лицето на 65-годишен шофьор след катастрофа в Русе. Инцидентът е станал около 12:20 ч. на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“.
По първоначална информация двата автомобила са се сблъскали. След това 39-годишният водач е слязъл от колата си, отворил е вратата на другия автомобил и е започнал да удря 65-годишния шофьор.
Според свидетели нападението се е повторило, преди очевидци да се намесят и да прекратят конфликта.
Пострадалият е с наранявания по лицето
На място са пристигнали полиция и екип на Спешна помощ. При прегледа на 65-годишния мъж са установени наранявания по лицето.
Пътничка от другия автомобил също е била прегледана в болница, но е освободена без установени наранявания.
Образувано е досъдебно производство
Катастрофата е документирана от „Пътна полиция“, а по случая е образувано досъдебно производство в Първо районно управление – Русе, съобщава БТА.„Работата по изясняване на обстоятелствата продължава“, съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Агенция ПиК
Коментиран от #3
17:38 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Помак
17:55 25.10.2026