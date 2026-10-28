Търсят международно съдействие след катастрофата край Търново

Международно оперативно сътрудничество ще бъде потърсено за установяване на самоличността на единия от двамата загинали шофьори при тежката катастрофа между два камиона и автобус на пътя Русе – София във Великотърновска област. Това съобщи окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов.
Ще бъде изготвена европейска заповед за разследване до Унгария, тъй като чуждестранният товарен автомобил вероятно е с унгарска регистрация. Ще бъде поискана информация и от собственика на камиона, включително данни от GPS системата му. Те могат да помогнат за изясняване на скоростта, траекторията и начина на движение преди сблъсъка.
Двама загинали и трима леко ранени
Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 2:38 ч. По данни на директора на Областната дирекция на МВР във Велико Търново старши комисар Марин Маринов първоначално са се ударили два тежкотоварни автомобила, които са се възпламенили. След това в тях се е блъснал автобус с 36 пътници от различни националности.
Двамата водачи на камионите са загинали. Единият е 38-годишен мъж от Русе, а самоличността на другия все още се установява. В автобуса няма пътници със средни телесни повреди, но трима са получили леки наранявания. Всички са били евакуирани, а автобусът впоследствие е изгорял.
Автобусът е бил управляван от 45-годишен мъж от Плевен. Тестовете му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Двамата водачи на автобуса са участвали в извеждането на пътниците, като са счупили стъкла от страната, противоположна на горящите камиони.
Проверяват движението и техническото състояние
По случая е образувано досъдебно производство. Огледите продължават, като след статичния оглед се извършва динамичен, при който превозните средства се преместват за търсене на допълнителни следи. Предстои да бъдат назначени автотехническа и пожаротехническа експертиза, а свидетели, включително пътници от автобуса, се разпитват.
По първоначални данни единият камион се е движил в собствената си лента. Другият вероятно е загубил контрол в завой при мокра настилка и е навлязъл в насрещното направление. Христо Христов подчерта, че тези обстоятелства трябва да бъдат потвърдени чрез експертизите и събраните доказателства.
Проверява се и техническото състояние на българския товарен автомобил. По информация от Министерството на транспорта е извършена проверка на фирмата собственик заради данни за изтекъл годишен технически преглед. Разследването трябва да установи дали евентуално нарушение има причинно-следствена връзка с катастрофата.
Автобусната компания е осигурила друг автобус за превоз на пътниците до София. Разследващите записват и претенциите им за багаж и лични вещи, унищожени при пожара.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 винету криминал
15:33 28.10.2026
2 РЕАЛИСТ
тъй като чуждестранният товарен автомобил вероятно е с унгарска регистрация"
Значи имат номер на МПС, номерата на рама и шаси, пък било вероятно да е унгарски. За дроновете нямат нищо, но урсулите и петроханци, като Мирчев, категорично твърдят, че са руски.
15:35 28.10.2026
3 Да не кажа друго, ще кажа " интересно"
Нали винаги при такъв тежък случай на ПТП винаги се търси самоличността на пострадалите и загиналите чрез международни канали било чрез посолства или по друг начин.
Това е от ясно по ясно
Да се знае
15:37 28.10.2026