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Търсят международно съдействие след катастрофата край Търново
  Тема: Войната на пътя

Търсят международно съдействие след катастрофата край Търново

28 Октомври, 2026 15:22 1 065 3

  • катастрофа-
  • велико търново-
  • камиони-
  • автобус-
  • разследване

Установява се самоличността на единия загинал шофьор. При инцидента са ранени леко трима от 36-те пътници в автобуса

Търсят международно съдействие след катастрофата край Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международно оперативно сътрудничество ще бъде потърсено за установяване на самоличността на единия от двамата загинали шофьори при тежката катастрофа между два камиона и автобус на пътя Русе – София във Великотърновска област. Това съобщи окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов.

Ще бъде изготвена европейска заповед за разследване до Унгария, тъй като чуждестранният товарен автомобил вероятно е с унгарска регистрация. Ще бъде поискана информация и от собственика на камиона, включително данни от GPS системата му. Те могат да помогнат за изясняване на скоростта, траекторията и начина на движение преди сблъсъка.

Двама загинали и трима леко ранени

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 2:38 ч. По данни на директора на Областната дирекция на МВР във Велико Търново старши комисар Марин Маринов първоначално са се ударили два тежкотоварни автомобила, които са се възпламенили. След това в тях се е блъснал автобус с 36 пътници от различни националности.

Двамата водачи на камионите са загинали. Единият е 38-годишен мъж от Русе, а самоличността на другия все още се установява. В автобуса няма пътници със средни телесни повреди, но трима са получили леки наранявания. Всички са били евакуирани, а автобусът впоследствие е изгорял.

Автобусът е бил управляван от 45-годишен мъж от Плевен. Тестовете му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Двамата водачи на автобуса са участвали в извеждането на пътниците, като са счупили стъкла от страната, противоположна на горящите камиони.

Проверяват движението и техническото състояние

По случая е образувано досъдебно производство. Огледите продължават, като след статичния оглед се извършва динамичен, при който превозните средства се преместват за търсене на допълнителни следи. Предстои да бъдат назначени автотехническа и пожаротехническа експертиза, а свидетели, включително пътници от автобуса, се разпитват.

По първоначални данни единият камион се е движил в собствената си лента. Другият вероятно е загубил контрол в завой при мокра настилка и е навлязъл в насрещното направление. Христо Христов подчерта, че тези обстоятелства трябва да бъдат потвърдени чрез експертизите и събраните доказателства.

Проверява се и техническото състояние на българския товарен автомобил. По информация от Министерството на транспорта е извършена проверка на фирмата собственик заради данни за изтекъл годишен технически преглед. Разследването трябва да установи дали евентуално нарушение има причинно-следствена връзка с катастрофата.

Автобусната компания е осигурила друг автобус за превоз на пътниците до София. Разследващите записват и претенциите им за багаж и лични вещи, унищожени при пожара.

Източници: bta.bg


Велико Търново / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 винету криминал

    5 0 Отговор
    направи хиляди километри висококачествени пътища

    15:33 28.10.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор
    Вижте кво пише тук "
    тъй като чуждестранният товарен автомобил вероятно е с унгарска регистрация"
    Значи имат номер на МПС, номерата на рама и шаси, пък било вероятно да е унгарски. За дроновете нямат нищо, но урсулите и петроханци, като Мирчев, категорично твърдят, че са руски.

    15:35 28.10.2026

  • 3 Да не кажа друго, ще кажа " интересно"

    0 0 Отговор
    Кое е новината, че има тежко пътно транспортно произшествие или , че ще се търси международно сътрудничество.
    Нали винаги при такъв тежък случай на ПТП винаги се търси самоличността на пострадалите и загиналите чрез международни канали било чрез посолства или по друг начин.
    Това е от ясно по ясно
    Да се знае

    15:37 28.10.2026