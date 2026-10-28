Търсят международно съдействие след катастрофата край Търново

Международно оперативно сътрудничество ще бъде потърсено за установяване на самоличността на единия от двамата загинали шофьори при тежката катастрофа между два камиона и автобус на пътя Русе – София във Великотърновска област. Това съобщи окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов.

Ще бъде изготвена европейска заповед за разследване до Унгария, тъй като чуждестранният товарен автомобил вероятно е с унгарска регистрация. Ще бъде поискана информация и от собственика на камиона, включително данни от GPS системата му. Те могат да помогнат за изясняване на скоростта, траекторията и начина на движение преди сблъсъка.

Двама загинали и трима леко ранени

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 2:38 ч. По данни на директора на Областната дирекция на МВР във Велико Търново старши комисар Марин Маринов първоначално са се ударили два тежкотоварни автомобила, които са се възпламенили. След това в тях се е блъснал автобус с 36 пътници от различни националности.

Двамата водачи на камионите са загинали. Единият е 38-годишен мъж от Русе, а самоличността на другия все още се установява. В автобуса няма пътници със средни телесни повреди, но трима са получили леки наранявания. Всички са били евакуирани, а автобусът впоследствие е изгорял.

Автобусът е бил управляван от 45-годишен мъж от Плевен. Тестовете му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Двамата водачи на автобуса са участвали в извеждането на пътниците, като са счупили стъкла от страната, противоположна на горящите камиони.

Проверяват движението и техническото състояние

По случая е образувано досъдебно производство. Огледите продължават, като след статичния оглед се извършва динамичен, при който превозните средства се преместват за търсене на допълнителни следи. Предстои да бъдат назначени автотехническа и пожаротехническа експертиза, а свидетели, включително пътници от автобуса, се разпитват.

По първоначални данни единият камион се е движил в собствената си лента. Другият вероятно е загубил контрол в завой при мокра настилка и е навлязъл в насрещното направление. Христо Христов подчерта, че тези обстоятелства трябва да бъдат потвърдени чрез експертизите и събраните доказателства.

Проверява се и техническото състояние на българския товарен автомобил. По информация от Министерството на транспорта е извършена проверка на фирмата собственик заради данни за изтекъл годишен технически преглед. Разследването трябва да установи дали евентуално нарушение има причинно-следствена връзка с катастрофата.

Автобусната компания е осигурила друг автобус за превоз на пътниците до София. Разследващите записват и претенциите им за багаж и лични вещи, унищожени при пожара.

Източници: bta.bg