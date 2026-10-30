Видеокамера засне кражба от апартамент във Варна

Двама души са заснети от видеокамера, докато влизат в апартамент във Варна и вземат лични вещи. По случая е образувана преписка, но към момента няма задържани, съобщава МВР пред bTV.
Кражбата е станала на 22 октомври. Потърпевшият, който живее от близо 20 години извън България, наел жилището и излязъл за вечеря около 18:20 часа. По-късно записите показали, че около 18:40 часа двама души са влезли в апартамента.
Мъжът разбрал за случилото се, след като забелязал пепелник в жилището, въпреки че не пуши. На следващата сутрин установил, че липсват парфюм, часовник, очила и козметика. Стойността на вещите е оценена от него на около 400 евро.
По думите му крадците не са докоснали компютъра, документите, портфейла и кредитните карти. Той предполага, че влизането е станало с код, който не е бил сменян след предишни гости.
Собственикът на апартамента прегледал видеокамерата на етажната площадка и предоставил записа. Камерата е инфрачервена и е заснела лицата на двамата и начина, по който са действали. След случая ПИН кодът за достъп до жилището е сменен.
Потърпевшият е подал сигнал в полицията и е предал видеозаписа. След това публикувал кадри в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора. По негови думи видеото е гледано от около 700 000 души.„Аз не бързам да обвинявам никого, защото и полицията трябва да направи своето разследване“, заявява той.
От МВР са посочили, че заснетите лица не са известни на полицията. Издирването им продължава, а за тях няма публични данни да са задържани или да им е повдигнато обвинение.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ад вокат
11:21 30.10.2026
2 Миче
11:21 30.10.2026
3 и вземат лични вещи
това не е кражба а вземат лични вещи обирджиите за лично ползване
11:29 30.10.2026
4 инсп.Стрезов
12:09 30.10.2026
5 Хи хи
Коментиран от #7
12:23 30.10.2026
6 Бфбж
12:31 30.10.2026
7 Бфбж
До коментар #5 от "Хи хи":До 5 И аз се зачудих как стари, използвани, вещи струват 400€.
Коментиран от #9
12:41 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жоржета стресираща
До коментар #7 от "Бфбж":Ми чи
Колко мислиш струеа на дон йоца
Новата прическа..а...поне...987€
12:50 30.10.2026
10 милиционер
12:59 30.10.2026