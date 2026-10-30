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Видеокамера засне кражба от апартамент във Варна

Видеокамера засне кражба от апартамент във Варна

30 Октомври, 2026 11:17 1 936 10

  • кражба-
  • варна-
  • мвр-
  • видеокамера-
  • апартамент

Двама души са влезли в жилището с код и са взели часовник, очила, парфюм и козметика. По случая има преписка, но към момента няма задържани

Видеокамера засне кражба от апартамент във Варна - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са заснети от видеокамера, докато влизат в апартамент във Варна и вземат лични вещи. По случая е образувана преписка, но към момента няма задържани, съобщава МВР пред bTV.

Кражбата е станала на 22 октомври. Потърпевшият, който живее от близо 20 години извън България, наел жилището и излязъл за вечеря около 18:20 часа. По-късно записите показали, че около 18:40 часа двама души са влезли в апартамента.

Мъжът разбрал за случилото се, след като забелязал пепелник в жилището, въпреки че не пуши. На следващата сутрин установил, че липсват парфюм, часовник, очила и козметика. Стойността на вещите е оценена от него на около 400 евро.

„Малки неща са, но в същото време явно така им работи схемата“, казва потърпевшият.

По думите му крадците не са докоснали компютъра, документите, портфейла и кредитните карти. Той предполага, че влизането е станало с код, който не е бил сменян след предишни гости.

Собственикът на апартамента прегледал видеокамерата на етажната площадка и предоставил записа. Камерата е инфрачервена и е заснела лицата на двамата и начина, по който са действали. След случая ПИН кодът за достъп до жилището е сменен.

Потърпевшият е подал сигнал в полицията и е предал видеозаписа. След това публикувал кадри в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора. По негови думи видеото е гледано от около 700 000 души.

„Аз не бързам да обвинявам никого, защото и полицията трябва да направи своето разследване“, заявява той.

От МВР са посочили, че заснетите лица не са известни на полицията. Издирването им продължава, а за тях няма публични данни да са задържани или да им е повдигнато обвинение.

Източници: btvnovinite.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ад вокат

    4 16 Отговор
    Видеозаписа не е с разрешение от съда и не е категорично доказателство.

    11:21 30.10.2026

  • 2 Миче

    13 6 Отговор
    Дай някаква камера с изневяра да гледаме, това с вещите е по скучно!

    11:21 30.10.2026

  • 3 и вземат лични вещи

    8 4 Отговор
    права е писарката
    това не е кражба а вземат лични вещи обирджиите за лично ползване

    11:29 30.10.2026

  • 4 инсп.Стрезов

    10 0 Отговор
    Така е представен обира,че не се разбира те ли си носят пепелника?Взели часовник,алабала.Профитата крадат скъпи вещи,картини,накити за кратко време и изчезват без да оставят следи.А тези знаят и кода за влизане.Значи са вътрешни,запознати хора.Щом са пушили чаши от уиски няма ли?

    12:09 30.10.2026

  • 5 Хи хи

    3 1 Отговор
    Лелее колко културни тея крадци, носят си пепелник, не барат кредитните карти и парите, а само некво използвано парфюмче и стар използван часовник, тц тц тц

    Коментиран от #7

    12:23 30.10.2026

  • 6 Бфбж

    2 0 Отговор
    И прекършиха гръбнака на престъпността в Бг. Че даже снимките им разпространяват.

    12:31 30.10.2026

  • 7 Бфбж

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи":

    До 5 И аз се зачудих как стари, използвани, вещи струват 400€.

    Коментиран от #9

    12:41 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бфбж":

    Ми чи
    Колко мислиш струеа на дон йоца
    Новата прическа..а...поне...987€

    12:50 30.10.2026

  • 10 милиционер

    1 0 Отговор
    За тези заплати, толкова работа!

    12:59 30.10.2026