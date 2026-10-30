Видеокамера засне кражба от апартамент във Варна

Двама души са заснети от видеокамера, докато влизат в апартамент във Варна и вземат лични вещи. По случая е образувана преписка, но към момента няма задържани, съобщава МВР пред bTV.

Кражбата е станала на 22 октомври. Потърпевшият, който живее от близо 20 години извън България, наел жилището и излязъл за вечеря около 18:20 часа. По-късно записите показали, че около 18:40 часа двама души са влезли в апартамента.

Мъжът разбрал за случилото се, след като забелязал пепелник в жилището, въпреки че не пуши. На следващата сутрин установил, че липсват парфюм, часовник, очила и козметика. Стойността на вещите е оценена от него на около 400 евро.

„Малки неща са, но в същото време явно така им работи схемата“, казва потърпевшият.

По думите му крадците не са докоснали компютъра, документите, портфейла и кредитните карти. Той предполага, че влизането е станало с код, който не е бил сменян след предишни гости.

Собственикът на апартамента прегледал видеокамерата на етажната площадка и предоставил записа. Камерата е инфрачервена и е заснела лицата на двамата и начина, по който са действали. След случая ПИН кодът за достъп до жилището е сменен.

Потърпевшият е подал сигнал в полицията и е предал видеозаписа. След това публикувал кадри в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора. По негови думи видеото е гледано от около 700 000 души.

„Аз не бързам да обвинявам никого, защото и полицията трябва да направи своето разследване“, заявява той.

От МВР са посочили, че заснетите лица не са известни на полицията. Издирването им продължава, а за тях няма публични данни да са задържани или да им е повдигнато обвинение.

Източници: btvnovinite.bg