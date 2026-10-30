Мъж почина след побой и прободни рани в Русе

60-годишен мъж е починал в Русе след побой и множество прободно-порезни рани. За престъплението е задържан 55-годишен мъж, който е привлечен като обвиняем. Това съобщиха прокуратурата и полицията в града.

По първоначални данни на жертвата са нанесени над 60 удара, около 30 от тях в областта на главата. Предполага се, че част от нараняванията са причинени с твърд предмет. При огледа е намерен гаечен ключ, за който разследващите допускат, че може да е използван при нападението. Иззет е и нож, както и биологични следи.

Сигналът е подаден през нощта

Сигналът до телефон 112 е подаден около 01:30 часа на 28 октомври. Съобщено е за битов скандал между бездомни лица, които обитавали два изоставени фургона в района на улица „Цветница“.

На място е изпратен полицейски екип. 36-годишен мъж отвел служителите до пострадалия, който бил открит в съзнание, но в безпомощно състояние. Той е транспортиран до болница, където по-късно е починал.

Обвиняемият има 19 предишни осъждания

По данни на прокуратурата 55-годишният обвиняем е осъждан общо 19 пъти. Сред предишните му престъпления има грабеж, извършен при опасен рецидив. Последното му изтърпяно наказание е било през 2023 година.

Точният мотив за престъплението все още не е изяснен. От прокуратурата посочват, че между обвиняемия и жертвата е имало обтегнати отношения. По данни на разследващите двамата ежедневно употребявали големи количества алкохол.

Обитателите на фургоните нямали постоянна работа и се издържали основно чрез събиране и предаване на вторични суровини, случайна работа и социални помощи. Няма данни да са проявявали агресия или непристойно поведение спрямо живеещите в района.

Прокуратурата е внесла искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. За престъплението законът предвижда от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Предстои експертизите да изяснят всички обстоятелства около смъртта.

Източници: nova.bg