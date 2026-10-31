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Задържаха няколко души при наркоакции в София

Задържаха няколко души при наркоакции в София

31 Октомври, 2026 10:20 796 18

  • наркотици-
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  • задържани

Иззети са коноп, MDMA, метамфетамин, амфетамин и кокаин. Един от задържаните е обвинен и остава в ареста до 72 часа

Задържаха няколко души при наркоакции в София - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Няколко души са задържани при специализирани полицейски операции срещу престъпления, свързани с наркотични вещества, проведени в София и село Локорско в рамките на три дни. Иззети са коноп, MDMA, метамфетамин, амфетамин и кокаин, съобщиха от МВР.

На 26 октомври служители на сектор „Наркотици“ към Столичната дирекция на вътрешните работи са задържали двама непълнолетни и 27-годишен мъж. При процесуално-следствените действия на адреса на пълнолетния са открити електронна везна, кристалообразно вещество и цигара със суха тревиста маса.

Иззети са кокаин, MDMA и метамфетамин

Два дни по-късно криминалисти са задържали двама мъже във вход на жилищен блок. В близост до тях е намерена торбичка с множество хапчета, прахообразно и кристалообразно вещество, както и електронна везна. При претърсване на адреса на единия са иззети пликчета с бяло прахообразно вещество и вещества на бучки с бял и кафяв цвят.

Според експертната справка иззетите вещества са 15 грама коноп, 13 грама MDMA, 3 грама метамфетамин и 22 грама кокаин. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.

При отделно претърсване в столичния квартал „Младост-3“ е задържан 27-годишен мъж. У него са открити мобилен телефон и 850 евро. В жилището, в което е адресно регистриран, са намерени цигара с растителна маса, пластмасова кутия с твърди кристали, електронна везна, свивка с прахообразно вещество и свидетелство за управление на моторно превозно средство. Мъжът е задържан до 24 часа.

Обвинение след акцията в Локорско

Същия ден при проверка в село Локорско един от трима проверявани мъже е изхвърлил пликче с растителна маса, а у друг е открито съдържанието на още три пакетчета. При последвалото претърсване на паркиран в близост автомобил, използван като депо, са намерени куфар с четири електронни везни, множество празни полиетиленови пликчета, растителна маса и пликчета с бяло прахообразно вещество.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на един от мъжете е повдигнато обвинение и е наложено задържане до 72 часа. Данните за вината му подлежат на доказване в рамките на наказателното производство.

Задържани при предполагаема сделка в „Света Троица“

На 29 октомври служители на Трето районно управление са задържали двама души на 19 и 25 години в ж.к. „Света Троица“ при предполагаема покупко-продажба на наркотични вещества. При обиска и претърсването на автомобил са иззети шест плика с бяло вещество на бучки, три плика с таблетки и 11 плика с растителна маса под формата на съцветия. Открити са и 340 евро.

Експертната справка посочва, че веществата са 46 грама коноп, 5 грама MDMA, 9 грама амфетамин и 3 грама метамфетамин. От МВР не съобщават за постановена мярка спрямо двамата по този случай.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гражданин

    8 0 Отговор
    Преразпределят наркопазара. От предишните мафиоти отива в "прогресивните" мафиоти. Ако искат да намалят консумацията на наркотици, начинът е друг!

    10:32 31.10.2026

  • 3 Цвете

    6 0 Отговор
    А НА ГРАНИЦАТА ,КОЛКО СА ПРЕМИНАЛИТЕ ? МАЙ БЯХА В ТИР? 🤫😠

    10:33 31.10.2026

  • 4 И какво от това?

    10 4 Отговор
    Йотова ще ги помилва.

    10:33 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АГАТ а Кристи

    9 2 Отговор
    Няма проблем !
    Наркобаронесата има опит в пускането им !!!
    /тоя палат на детенце не е от заплати... /

    10:36 31.10.2026

  • 7 Днес е ден за размисъл и

    4 0 Отговор
    Агитацията е забранена.Но държавната телевизия,която ние издържаме с данъците си,един час ни занимаваше с министър Пулев .Много напоително той обясни,че в България всичко е цветя и рози,благодарение на грижите на ПБ.Разбира се оплю опозицията .Като ще е Пулев,по-добре да бяха поканили Кубрат Пулев,с не къносания министър

    10:41 31.10.2026

  • 8 Ехаа

    8 0 Отговор
    Много сте хванали 50-60 грама .Разказахте играта на наркомафията.Браво юнаци

    Коментиран от #12, #16

    10:44 31.10.2026

  • 9 !!!?

    7 0 Отговор
    Сектор "Наркотици": Да си платят и ще бъдат помилвани по хуманитарни причини...!!!?

    10:53 31.10.2026

  • 10 Наркобароните

    4 0 Отговор
    Тия лузъри не са от нашите. Незначителни риби.

    10:54 31.10.2026

  • 11 Закрила от горе

    5 0 Отговор
    За наркобароните законите не важат

    10:55 31.10.2026

  • 12 Това е само пушилка

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ехаа":

    В действителност свободния "път на наркотика" и контрабандата му през България се осигурява от " пътния чадър" на ПБ,Депутат от ПБ ,свързан с частна фирма,която държи липсата на контрол в агенция Митници,Николай Шишков,Копринков.Ето как тонове наркотици минават свободно,но за тяхно нещастие ги залавят в Турция.

    11:00 31.10.2026

  • 13 Браво

    1 0 Отговор
    Толкова малки количества,никой не е хващал.

    11:03 31.10.2026

  • 14 Квартални

    0 0 Отговор
    дилари .

    11:03 31.10.2026

  • 15 Вместо НСО

    0 0 Отговор
    Тия ще охраняват Йоцка

    11:06 31.10.2026

  • 16 Оха-а-а..

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ехаа":

    Тези съобщения са за протокола.Да види обществото,че работят,живи са,борят трафика на наркотици.А страната ни от години е залята от наркотици от най-различен вид,в това число и близалки за децата.

    11:23 31.10.2026

  • 17 Пламен

    2 0 Отговор
    Това е удар по електората на нарко-баронесата!

    11:24 31.10.2026

  • 18 ЕСКОБАР ОТ ПЕТРИЧ

    0 0 Отговор
    ЙОЦАТА ПУСНА

    6 ОТ КОЛЕГИТЕ

    ЩЕ ПУСНЕ И ТЕЗИ .

    СЪС УДОВОЛСТВИЕ ПОМАГА
    НА БИЗНЕСА
    СЪС БЕЛОТО.

    11:33 31.10.2026