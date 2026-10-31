Задържаха няколко души при наркоакции в София

Няколко души са задържани при специализирани полицейски операции срещу престъпления, свързани с наркотични вещества, проведени в София и село Локорско в рамките на три дни. Иззети са коноп, MDMA, метамфетамин, амфетамин и кокаин, съобщиха от МВР.
На 26 октомври служители на сектор „Наркотици“ към Столичната дирекция на вътрешните работи са задържали двама непълнолетни и 27-годишен мъж. При процесуално-следствените действия на адреса на пълнолетния са открити електронна везна, кристалообразно вещество и цигара със суха тревиста маса.
Иззети са кокаин, MDMA и метамфетамин
Два дни по-късно криминалисти са задържали двама мъже във вход на жилищен блок. В близост до тях е намерена торбичка с множество хапчета, прахообразно и кристалообразно вещество, както и електронна везна. При претърсване на адреса на единия са иззети пликчета с бяло прахообразно вещество и вещества на бучки с бял и кафяв цвят.
Според експертната справка иззетите вещества са 15 грама коноп, 13 грама MDMA, 3 грама метамфетамин и 22 грама кокаин. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.
При отделно претърсване в столичния квартал „Младост-3“ е задържан 27-годишен мъж. У него са открити мобилен телефон и 850 евро. В жилището, в което е адресно регистриран, са намерени цигара с растителна маса, пластмасова кутия с твърди кристали, електронна везна, свивка с прахообразно вещество и свидетелство за управление на моторно превозно средство. Мъжът е задържан до 24 часа.
Обвинение след акцията в Локорско
Същия ден при проверка в село Локорско един от трима проверявани мъже е изхвърлил пликче с растителна маса, а у друг е открито съдържанието на още три пакетчета. При последвалото претърсване на паркиран в близост автомобил, използван като депо, са намерени куфар с четири електронни везни, множество празни полиетиленови пликчета, растителна маса и пликчета с бяло прахообразно вещество.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на един от мъжете е повдигнато обвинение и е наложено задържане до 72 часа. Данните за вината му подлежат на доказване в рамките на наказателното производство.
Задържани при предполагаема сделка в „Света Троица“
На 29 октомври служители на Трето районно управление са задържали двама души на 19 и 25 години в ж.к. „Света Троица“ при предполагаема покупко-продажба на наркотични вещества. При обиска и претърсването на автомобил са иззети шест плика с бяло вещество на бучки, три плика с таблетки и 11 плика с растителна маса под формата на съцветия. Открити са и 340 евро.
Експертната справка посочва, че веществата са 46 грама коноп, 5 грама MDMA, 9 грама амфетамин и 3 грама метамфетамин. От МВР не съобщават за постановена мярка спрямо двамата по този случай.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гражданин
10:32 31.10.2026
3 Цвете
10:33 31.10.2026
4 И какво от това?
10:33 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АГАТ а Кристи
Наркобаронесата има опит в пускането им !!!
/тоя палат на детенце не е от заплати... /
10:36 31.10.2026
7 Днес е ден за размисъл и
10:41 31.10.2026
8 Ехаа
Коментиран от #12, #16
10:44 31.10.2026
9 !!!?
10:53 31.10.2026
10 Наркобароните
10:54 31.10.2026
11 Закрила от горе
10:55 31.10.2026
12 Това е само пушилка
До коментар #8 от "Ехаа":В действителност свободния "път на наркотика" и контрабандата му през България се осигурява от " пътния чадър" на ПБ,Депутат от ПБ ,свързан с частна фирма,която държи липсата на контрол в агенция Митници,Николай Шишков,Копринков.Ето как тонове наркотици минават свободно,но за тяхно нещастие ги залавят в Турция.
11:00 31.10.2026
13 Браво
11:03 31.10.2026
14 Квартални
11:03 31.10.2026
15 Вместо НСО
11:06 31.10.2026
16 Оха-а-а..
До коментар #8 от "Ехаа":Тези съобщения са за протокола.Да види обществото,че работят,живи са,борят трафика на наркотици.А страната ни от години е залята от наркотици от най-различен вид,в това число и близалки за децата.
11:23 31.10.2026
17 Пламен
11:24 31.10.2026
18 ЕСКОБАР ОТ ПЕТРИЧ
6 ОТ КОЛЕГИТЕ
ЩЕ ПУСНЕ И ТЕЗИ .
СЪС УДОВОЛСТВИЕ ПОМАГА
НА БИЗНЕСА
СЪС БЕЛОТО.
11:33 31.10.2026