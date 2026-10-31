Задържаха няколко души при наркоакции в София

Няколко души са задържани при специализирани полицейски операции срещу престъпления, свързани с наркотични вещества, проведени в София и село Локорско в рамките на три дни. Иззети са коноп, MDMA, метамфетамин, амфетамин и кокаин, съобщиха от МВР.

На 26 октомври служители на сектор „Наркотици“ към Столичната дирекция на вътрешните работи са задържали двама непълнолетни и 27-годишен мъж. При процесуално-следствените действия на адреса на пълнолетния са открити електронна везна, кристалообразно вещество и цигара със суха тревиста маса.

Иззети са кокаин, MDMA и метамфетамин

Два дни по-късно криминалисти са задържали двама мъже във вход на жилищен блок. В близост до тях е намерена торбичка с множество хапчета, прахообразно и кристалообразно вещество, както и електронна везна. При претърсване на адреса на единия са иззети пликчета с бяло прахообразно вещество и вещества на бучки с бял и кафяв цвят.

Според експертната справка иззетите вещества са 15 грама коноп, 13 грама MDMA, 3 грама метамфетамин и 22 грама кокаин. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.

При отделно претърсване в столичния квартал „Младост-3“ е задържан 27-годишен мъж. У него са открити мобилен телефон и 850 евро. В жилището, в което е адресно регистриран, са намерени цигара с растителна маса, пластмасова кутия с твърди кристали, електронна везна, свивка с прахообразно вещество и свидетелство за управление на моторно превозно средство. Мъжът е задържан до 24 часа.

Обвинение след акцията в Локорско

Същия ден при проверка в село Локорско един от трима проверявани мъже е изхвърлил пликче с растителна маса, а у друг е открито съдържанието на още три пакетчета. При последвалото претърсване на паркиран в близост автомобил, използван като депо, са намерени куфар с четири електронни везни, множество празни полиетиленови пликчета, растителна маса и пликчета с бяло прахообразно вещество.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на един от мъжете е повдигнато обвинение и е наложено задържане до 72 часа. Данните за вината му подлежат на доказване в рамките на наказателното производство.

Задържани при предполагаема сделка в „Света Троица“

На 29 октомври служители на Трето районно управление са задържали двама души на 19 и 25 години в ж.к. „Света Троица“ при предполагаема покупко-продажба на наркотични вещества. При обиска и претърсването на автомобил са иззети шест плика с бяло вещество на бучки, три плика с таблетки и 11 плика с растителна маса под формата на съцветия. Открити са и 340 евро.

Експертната справка посочва, че веществата са 46 грама коноп, 5 грама MDMA, 9 грама амфетамин и 3 грама метамфетамин. От МВР не съобщават за постановена мярка спрямо двамата по този случай.

Източници: bta.bg