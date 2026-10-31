Защо Кристиан Николов остава в затвора въпреки решението на СГС

Кристиан Николов остава в затвора, въпреки че Софийският градски съд е постановил условното му предсрочно освобождаване. Причината е, че съдебното определение не е влязло в законна сила, след като прокуратурата го е обжалвала.

Окончателното произнасяне трябва да бъде на Софийския апелативен съд. За това решение няма законово определен срок. До приключването на процедурата Николов продължава да изтърпява наказанието си за смъртта на журналиста Милен Цветков.

Какви са условията за освобождаване

Пред Нова телевизия адвокатът на семейството на Милен Цветков Менко Менков обясни, че при осъден, който не е рецидивист, първата задължителна предпоставка е да е изтърпяна поне половината от наложеното наказание.

„Присъдата му е 9 години лишаване от свобода, а според документите той вече е изтърпял 5 години и 7 месеца. Поради това първото кумулативно условие е изпълнено“, обясни адвокат Менков.

По думите му второто условие е свързано с преценката дали осъденият се е поправил. При нея съдебният състав не е длъжен да се съобрази със становището на затворническата администрация или с позицията на прокуратурата.

В конкретния случай прокуратурата и администрацията на затвора са заявили, че Николов все още не се е поправил. Въпреки това Софийският градски съд е постановил условното му предсрочно освобождаване, а прокуратурата е обжалвала решението.

Присъдата не се преразглежда

Адвокат Менков уточни, че производството за условно предсрочно освобождаване не променя присъдата и не разглежда отново фактите по делото. Съдът преценява дали доказателствата показват поправяне на лишения от свобода.

„Наказанието по закон не може да бъде налагано с цел отмъщение, затова и на никой осъден не може да бъде отнето априори правото да поиска условно освобождаване“, посочи защитникът.

Докато Софийският апелативен съд не се произнесе, Кристиан Николов няма да бъде освободен. Ако апелативният съд потвърди определението, то ще може да бъде изпълнено съгласно постановените от съда условия.

Източници: novini.bg