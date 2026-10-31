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Защо Кристиан Николов остава в затвора въпреки решението на СГС
  Тема: Войната на пътя

Защо Кристиан Николов остава в затвора въпреки решението на СГС

31 Октомври, 2026 14:20 634 6

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  • софийски апелативен съд

Определението за условното му предсрочно освобождаване е обжалвано и окончателното решение ще бъде на Софийския апелативен съд

Защо Кристиан Николов остава в затвора въпреки решението на СГС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристиан Николов остава в затвора, въпреки че Софийският градски съд е постановил условното му предсрочно освобождаване. Причината е, че съдебното определение не е влязло в законна сила, след като прокуратурата го е обжалвала.

Окончателното произнасяне трябва да бъде на Софийския апелативен съд. За това решение няма законово определен срок. До приключването на процедурата Николов продължава да изтърпява наказанието си за смъртта на журналиста Милен Цветков.

Какви са условията за освобождаване

Пред Нова телевизия адвокатът на семейството на Милен Цветков Менко Менков обясни, че при осъден, който не е рецидивист, първата задължителна предпоставка е да е изтърпяна поне половината от наложеното наказание.

„Присъдата му е 9 години лишаване от свобода, а според документите той вече е изтърпял 5 години и 7 месеца. Поради това първото кумулативно условие е изпълнено“, обясни адвокат Менков.

По думите му второто условие е свързано с преценката дали осъденият се е поправил. При нея съдебният състав не е длъжен да се съобрази със становището на затворническата администрация или с позицията на прокуратурата.

В конкретния случай прокуратурата и администрацията на затвора са заявили, че Николов все още не се е поправил. Въпреки това Софийският градски съд е постановил условното му предсрочно освобождаване, а прокуратурата е обжалвала решението.

Присъдата не се преразглежда

Адвокат Менков уточни, че производството за условно предсрочно освобождаване не променя присъдата и не разглежда отново фактите по делото. Съдът преценява дали доказателствата показват поправяне на лишения от свобода.

„Наказанието по закон не може да бъде налагано с цел отмъщение, затова и на никой осъден не може да бъде отнето априори правото да поиска условно освобождаване“, посочи защитникът.

Докато Софийският апелативен съд не се произнесе, Кристиан Николов няма да бъде освободен. Ако апелативният съд потвърди определението, то ще може да бъде изпълнено съгласно постановените от съда условия.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Ние кръстихме улица на Милен Цветков в София а убиецът му ще кара по нея и ще блъска децата ни.

    14:24 31.10.2026

  • 2 Не ме засяга пряко

    4 2 Отговор
    Но там му е мястото като израз на дълбоко лично морално убеждение като мислещ индивид

    14:25 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    закон и за кокошка...

    14:30 31.10.2026

  • 5 утре

    2 0 Отговор
    всеки с книжка е с единия крак в затвора с другия в гроба...

    14:33 31.10.2026

  • 6 ВКК 5311

    0 0 Отговор
    Защото там му е мястото и то за повече години. Все пак уби човек, нарушавайки няколко правила.

    14:35 31.10.2026