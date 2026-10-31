Кокаин, MDMA и метамфетамин са иззети в София

Кокаин, MDMA, метамфетамин, амфетамин и коноп са иззети при няколко специализирани полицейски операции на СДВР в София и района. Задържани са няколко мъже, а на един от тях е повдигнато обвинение. Информацията е съобщена от Министерството на вътрешните работи.

„В рамките на три дни служители на СДВР проведоха специализирани полицейски операции за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества“, съобщиха от МВР.

Иззети са кокаин, MDMA и метамфетамин

На 26 октомври служители на сектор „Наркотици“ са задържали 27-годишен мъж и двама непълнолетни клиенти. При действията на адреса на продавача са намерени електронна везна, кристалообразно вещество и цигара със суха тревиста маса.

Два дни по-късно криминалисти са задържали двама мъже на 36 и 30 години във вход на жилищен блок. В близост до тях са открити торбичка с хапчета, прахообразно и кристалообразно вещество и електронна везна.

При претърсване на адреса на 36-годишния мъж са иззети 15 грама коноп, 13 грама MDMA, 3 грама метамфетамин и 22 грама кокаин. Двамата са били задържани за срок до 24 часа.

Обвинение след проверка в Локорско

При друга акция в столичния квартал „Младост 3“ у 27-годишен мъж са открити мобилен телефон и 850 евро. В жилището, в което е адресно регистриран, са намерени растителна маса, твърди кристали, прахообразно вещество и електронна везна. Мъжът е задържан по Закона за МВР за срок до 24 часа.

В село Локорско служители на Второ районно управление са установили трима мъже. При проверката са открити растителна маса, а в паркиран наблизо автомобил, описан като депо, са намерени четири електронни везни, празни пликчета и бяло прахообразно вещество.

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на 20-годишния мъж е повдигнато обвинение. Наложена му е мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Операция в „Света Троица“

На 29 октомври служители на Трето районно управление са задържали двама души на 19 и 25 години в ж.к. „Света Троица“ при предполагаема покупко-продажба на наркотици.

При претърсванията са иззети 46 грама коноп, 5 грама MDMA, 9 грама амфетамин и 3 грама метамфетамин. Намерени са и общо 340 евро. По данните на МВР действията по случаите продължават.

Източници: novini.bg