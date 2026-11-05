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ГДБОП задържа собственик на предприятие в Гурково

ГДБОП задържа собственик на предприятие в Гурково

5 Ноември, 2026 06:40 541 1

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  • задържан собственик-
  • незаконно проследяване-
  • акция

Служители на антимафиотската дирекция са извършили обиски и изземвания във фирмата. По непотвърдена информация разследването е за незаконно проследяване

ГДБОП задържа собственик на предприятие в Гурково - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Служители на ГДБОП са провели късно вечерта акция в голямо предприятие в Гурково, област Стара Загора. При операцията са извършени обиски и изземвания от фирмата.

По непотвърдена информация разследването е свързано с незаконно проследяване. Според източници на БНТ при акцията е задържан собственикът на дружеството.

Към момента не са съобщени официални подробности за предмета на разследването, повдигнато ли е обвинение или каква мярка ще бъде предприета спрямо задържания. Данните за незаконно проследяване остават непотвърдени.

Източници: bntnews.bg


Стара Загора / България
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  • 1 оня с коня

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    в гурково имаше укранска фабрика , вътре работеха само укранци

    какво се правеше не е ясно на въшните

    07:01 05.11.2026