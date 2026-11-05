ГДБОП задържа собственик на предприятие в Гурково

Служители на ГДБОП са провели късно вечерта акция в голямо предприятие в Гурково, област Стара Загора. При операцията са извършени обиски и изземвания от фирмата.
По непотвърдена информация разследването е свързано с незаконно проследяване. Според източници на БНТ при акцията е задържан собственикът на дружеството.
Към момента не са съобщени официални подробности за предмета на разследването, повдигнато ли е обвинение или каква мярка ще бъде предприета спрямо задържания. Данните за незаконно проследяване остават непотвърдени.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
какво се правеше не е ясно на въшните
07:01 05.11.2026