ГДБОП задържа собственик на предприятие в Гурково

Служители на ГДБОП са провели късно вечерта акция в голямо предприятие в Гурково, област Стара Загора. При операцията са извършени обиски и изземвания от фирмата.

По непотвърдена информация разследването е свързано с незаконно проследяване. Според източници на БНТ при акцията е задържан собственикът на дружеството.

Към момента не са съобщени официални подробности за предмета на разследването, повдигнато ли е обвинение или каква мярка ще бъде предприета спрямо задържания. Данните за незаконно проследяване остават непотвърдени.

Източници: bntnews.bg