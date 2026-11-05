Обвиниха мъж, стрелял с газов пистолет от тераса в „Младост“

Софийската районна прокуратура обвини и задържа мъж, стрелял с газ-сигнален пистолет от тераса в столичния квартал „Младост 3“. Случаят е от 4 ноември около 21:00 часа.
Според прокуратурата обвиняемият М.П. е излизал четири пъти на терасата и е стрелял във въздуха. Действията му са квалифицирани като непристойни, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. От прокуратурата посочват, че деянието се отличава с „изключителна дързост“.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Първоначално са били задържани още един мъж и една жена, но прокуратурата уточнява, че те не са обвиняеми.
С постановление на наблюдаващия прокурор М.П. е задържан за срок до 72 часа. „Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия“, посочват от Софийската районна прокуратура.
Източници: 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какъв ужас само
21:21 05.11.2026
2 Адвокат
Дали ще гърмиш със законен пистолет с халостни, или ще крещиш от терасата - все тая! Стига да не нарушаваш времето за спокойствие!
21:21 05.11.2026
3 Костадинов
Коментиран от #6
21:28 05.11.2026
4 Има нещо
21:28 05.11.2026
5 Костадинов
21:29 05.11.2026
6 Легенолог
До коментар #3 от "Костадинов":А твоят "леген" изобщо бил ли е пълен някога?
21:31 05.11.2026
7 Гръга
21:32 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тик-Ток
21:33 05.11.2026
10 Хахахаха
Коментиран от #11, #13
21:35 05.11.2026
11 Искаш ли
До коментар #10 от "Хахахаха":да усетиш губерньора с червената голема глава
21:39 05.11.2026
12 Ужас
21:41 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.