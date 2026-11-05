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Обвиниха мъж, стрелял с газов пистолет от тераса в „Младост“

Обвиниха мъж, стрелял с газов пистолет от тераса в „Младост“

5 Ноември, 2026 21:16 500 13

  • младост-
  • газов пистолет-
  • софийска районна прокуратура-
  • задържан-
  • досъдебно производство

Мъжът е задържан до 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянен арест. По случая първоначално са били задържани още мъж и жена, които не са обвиняеми

Обвиниха мъж, стрелял с газов пистолет от тераса в „Младост“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската районна прокуратура обвини и задържа мъж, стрелял с газ-сигнален пистолет от тераса в столичния квартал „Младост 3“. Случаят е от 4 ноември около 21:00 часа.

Според прокуратурата обвиняемият М.П. е излизал четири пъти на терасата и е стрелял във въздуха. Действията му са квалифицирани като непристойни, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. От прокуратурата посочват, че деянието се отличава с „изключителна дързост“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Първоначално са били задържани още един мъж и една жена, но прокуратурата уточнява, че те не са обвиняеми.

С постановление на наблюдаващия прокурор М.П. е задържан за срок до 72 часа. „Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия“, посочват от Софийската районна прокуратура.

Източници: 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв ужас само

    13 1 Отговор
    С газов пистолет си е живо покушение,направо...Питайте Ахмет Доган какъв цирк беше. Докога родната полиция ще се занимава с подобни "престъпления" или се натягат за още 25 % увеличение?

    21:21 05.11.2026

  • 2 Адвокат

    14 0 Отговор
    Тези са откачили! Дори няма да могат да претендират, че е вдигал шум след 22 часа!
    Дали ще гърмиш със законен пистолет с халостни, или ще крещиш от терасата - все тая! Стига да не нарушаваш времето за спокойствие!

    21:21 05.11.2026

  • 3 Костадинов

    0 8 Отговор
    Моите са помислели ,че са на фронта ,последно време съвсем изплискаха легена

    Коментиран от #6

    21:28 05.11.2026

  • 4 Има нещо

    11 0 Отговор
    сбръкано в европейската ни законизация,и то доста сбръкано,ама то със нискочели толкоз

    21:28 05.11.2026

  • 5 Костадинов

    0 8 Отговор
    Не знам ама Цомчю го обича с много сирене

    21:29 05.11.2026

  • 6 Легенолог

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Костадинов":

    А твоят "леген" изобщо бил ли е пълен някога?

    21:31 05.11.2026

  • 7 Гръга

    4 0 Отговор
    Некой проукраинец е помислил че идат наше и е наклеветил човека и кукуте развалили празника на човека,тва доносниците никога не се свършват

    21:32 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тик-Ток

    2 1 Отговор
    Че то е нормално да се стреля с газов пистолет през тераса

    21:33 05.11.2026

  • 10 Хахахаха

    0 6 Отговор
    Нормално, в руските губернии е така.

    Коментиран от #11, #13

    21:35 05.11.2026

  • 11 Искаш ли

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    да усетиш губерньора с червената голема глава

    21:39 05.11.2026

  • 12 Ужас

    6 0 Отговор
    Арест 72 часа и искане за постоянно задържане под стража за това че гърмял за кеф във въздуха с халосни патрони от терасата си.......егати сбърканата държава особено като се има предвид как на разни закоравели бандити им се разминава с по малко за къде къде по сериозни неща

    21:41 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.