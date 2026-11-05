Обвиниха мъж, стрелял с газов пистолет от тераса в „Младост“

Софийската районна прокуратура обвини и задържа мъж, стрелял с газ-сигнален пистолет от тераса в столичния квартал „Младост 3“. Случаят е от 4 ноември около 21:00 часа.

Според прокуратурата обвиняемият М.П. е излизал четири пъти на терасата и е стрелял във въздуха. Действията му са квалифицирани като непристойни, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. От прокуратурата посочват, че деянието се отличава с „изключителна дързост“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Първоначално са били задържани още един мъж и една жена, но прокуратурата уточнява, че те не са обвиняеми.

С постановление на наблюдаващия прокурор М.П. е задържан за срок до 72 часа. „Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия“, посочват от Софийската районна прокуратура.

Източници: 24chasa.bg