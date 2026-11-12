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НСлС: Румънският тир е бил препятствие, не причина за катастрофата
  Тема: Трафик

НСлС: Румънският тир е бил препятствие, не причина за катастрофата

12 Ноември, 2026 07:53 1 663 70

  • катастрофа на тракия-
  • румънски тир-
  • мариан маринов-
  • национална следствена служба-
  • мъгла

Разследването на катастрофата на „Тракия“ е в начален етап. Предстоят разпити на още около 100 души и 51 експертизи на ранени

НСлС: Румънският тир е бил препятствие, не причина за катастрофата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Румънският тир не е причината за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, а препятствие на пътя. Това заяви и.ф. директорът на Националната следствена служба Мариан Маринов, докато разследването на инцидента с 11 загинали и над 50 ранени продължава.

„Този тир не причинява катастрофата. Той се явява препятствие на пътя. Причинява я този, който се удря в него. Това е автобус“, каза Маринов. Той уточни, че отговорността на водача на камиона зависи от множество обстоятелства и все още не могат да се правят окончателни изводи.

Проверяват две основни версии

По думите на Маринов една от версиите е, че тирът е спрял заради аварирал автомобил пред него. Проверява се и възможността камионът да е намалил скоростта заради мъглата и ограничената видимост, а следващият водач да не се е съобразил с пътната обстановка.

Разследването ще установява и дали останалите водачи са спазвали необходимата дистанция. Това ще бъде затруднено от факта, че всеки следващ удар променя положението на предния автомобил и следите от произшествието.

„Една от версиите е, че е спрял заради друг автомобил пред него. Другата е, че е намалил заради мъглата и липсата на видимост, а следващият не се е съобразил“, заяви и.ф. директорът на НСлС.

Предстоят още разпити и експертизи

Всички свидетели, които са били на мястото на катастрофата, вече са разпитани, а работата е поета от следователя, дежурен в деня на инцидента. Предстои да бъдат разпитани още около 100 души.

Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите. Очаква се да бъдат назначени още 51 експертизи на ранените. Късно вечерта след повторен разпит е освободен 62-годишният шофьор на румънския тир.

Проверяват и състоянието на пътя

Прокуратурата е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ всички документи за ремонтите и въвеждането в експлоатация на участъка, на който са станали двете катастрофи.

Според Маринов настилката би имала значение, ако водачът е разполагал с достатъчно време за реакция. Той посочи, че при внезапно попадане в мъгла и поява на невидим преди това автомобил възможността за реакция е различна.

Разследването приема, че катастрофата в обратната посока е в причинна връзка с първата. По думите на Маринов и автомобилите там са попаднали в мъглата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не врат

    7 3 Отговор
    А шия

    Коментиран от #17

    08:01 12.11.2026

  • 2 Народна поговорка!

    10 0 Отговор
    ,,Когато колата се обърне,пътища-много...!"

    08:02 12.11.2026

  • 3 ккк

    28 1 Отговор
    точно така е румънския тир се явява не причина а препятствие за отзад бързащите и не съобразилите се с пътната обстановка

    Коментиран от #9

    08:05 12.11.2026

  • 4 Гост

    20 1 Отговор
    Току що, свидетели от Първия ударил се в Румънския тир автобус Направиха на Пух и Прах всички ссведения и ивявления до Момента! Отделно, направиха за смях и Всички разследващи Там!!!
    ОКАЗВА СЕ, че пред румънски Тир има на 10 метра Горяща кола, обърната обратно на движението, Както и Пикап който е бил спрял в Активната лента на 20 метра преди Румънския Тир!
    Пиша с главни букви, защото това което хората казаха и показаха снимки е шокиращо и Никой явно Не го е Видял!!! Какво ттава тука, бе!!!

    Коментиран от #11, #14, #15, #27

    08:06 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Моето мнение

    2 3 Отговор
    Към момента не може обосновано да се твърди нито че румънският шофьор е виновен, нито че е невинен.
    Но има нещо много съществено: румънският тир е първото превозно средство, около което започва установената последователност на сблъсъците. Това го прави ключов обект на разследването.
    Според мен изказването на Маринов е непълно, ако се възприема като окончателно прехвърляне на отговорността върху шофьора на автобуса. Ударът е физически факт, но причината за него и юридическата вина са въпроси, които трябва да бъдат доказани.
    Именно автотехническата експертиза ще бъде решаваща.

    Коментиран от #10

    08:15 12.11.2026

  • 9 Винаги съм се чудил!

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "ккк":

    Карам бавно,в мъгла...-със съобразена скорост...!
    А покрай мен профучават коли...!

    Коментиран от #12, #16, #20

    08:15 12.11.2026

  • 10 Не е така, баш, прочети

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Моето мнение":

    Току що, свидетели от Първия ударил се в Румънския тир автобус Направиха на Пух и Прах всички ссведения и ивявления до Момента! Отделно, направиха за смях и Всички разследващи Там!!!
    ОКАЗВА СЕ, че пред румънски Тир има на 10 метра Горяща кола, обърната обратно на движението, Както и Пикап който е бил спрял в Активната лента на 20 метра преди Румънския Тир!
    Пиша с главни букви, защото това което хората казаха и показаха снимки е шокиращо и Никой явно Не го е Видял!!! Какво ттава тука, бе!!!

    08:17 12.11.2026

  • 11 Коментар

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Твърдението за горящ автомобил и спрял пикап на 10–20 метра пред румънския тир засега НЕ е потвърдено от надежден независим източник. Но ако свидетелите действително са показали такива снимки и те са автентични, това би могло съществено да промени картината на катастрофата.

    Коментиран от #18, #23

    08:17 12.11.2026

  • 12 Има едно много просто правило:

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Винаги съм се чудил!":

    Трябва да можеш да спреш в рамките на разстоянието, в което виждаш пътя пред себе си.

    Коментиран от #41

    08:18 12.11.2026

  • 13 Пламен

    4 2 Отговор
    Вчера тук някакви пишеха ,че ТИР-а е украински, с украинско жито...

    08:19 12.11.2026

  • 14 Госあ

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Наистина?! 🤦 Това ако е така, наистина трябват незабавно оставки в полиция и пътно управление! И тия приказки за скорост са абсолютно пожелателни, ако няма маркировка и регламент!!! Регламента е 140км в час. Всичко друго са лакърдии без обозначения и маркировка за мъгла! Един ше кара със 40, както трябва, други със 140, каквото е ограничението реално и става мазало!

    Коментиран от #21, #30, #37, #43, #44

    08:19 12.11.2026

  • 15 Ку-ку

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Еми един "дядо" в мъглата е объркал изхода с входа и е навлязъл в насрещното в посока Бургас (а той е мислил, че е за София).......накрая се случва това, което и стана....

    08:19 12.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 мда

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Не врат":

    Препятствие на пътя си е причина за катастрофа.

    08:19 12.11.2026

  • 18 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коментар":

    Колега, нема смяташ, че от онзи ден до тази сутрин хората са направили колаж? Показаха снимките от телефона пред камерата, 1 минута след като са слезли и разкарали от автобуса... Няма измислица!

    Коментиран от #24, #29

    08:20 12.11.2026

  • 19 Като има препятствие

    4 2 Отговор
    На пътя, това не е ди причина за катастрофа?

    Коментиран от #26

    08:20 12.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Да, върни си новините на Нова със включването от Несебър на хората от автобуса...

    08:22 12.11.2026

  • 22 Никой

    2 0 Отговор
    Следовател и причинна връзка. Трябва да си малоумен да търчиш зимно време по задачи. Зимата се намалява темпото, с каква лудост се тръгва на път. Това е все едно да пресечеш на късмет някое кръстовище на червено.

    08:22 12.11.2026

  • 23 Драго

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коментар":

    Има логика във всичко това и става интересно .

    08:23 12.11.2026

  • 24 Коментар

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Ако доказателствата са автентични, това може да е изключително важна информация за разследването. Не бива да бъде пренебрегвана, но и не бива предварително обявявена за доказан факт.

    Коментиран от #36

    08:23 12.11.2026

  • 25 Дзак

    9 0 Отговор
    Как може да поддържаш скорост, като не виждаш нищо?

    Коментиран от #32

    08:23 12.11.2026

  • 26 Кривак

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Като има препятствие":

    Препятствието на пътя може да бъде непосредствена причина за катастрофа. И то много съществена.

    08:25 12.11.2026

  • 27 Пич

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Става това, което казах вчера!!! Търсят под вола теле, за да оневинят държавните хрантутници и нищоправци!!! Трябва да намерят виновен!!! Защото тука си дрънкате глупости за високи скорости, но дори така да е, това е отговорност (магистралата) на държавата!!! А държавата не е реагирала никак при тази гъста мъгла, за да ограничи скоростта!!! Хорицата са махали със сигнални жилетки! И ти сега сещаш ли се, какви дела и за какви пари имат пълно правно основание да заведат роднините на жертвите, и пострадалите при катастрофата?! Няма да минат с жълтите стотинки, с които се опитват да минат!!!

    08:25 12.11.2026

  • 28 !!!!!!!!!!

    13 2 Отговор
    Каквото и да дрънкат разни специалисти е точно дрънкане! Питайте професионални шофьори с 40 години стаж. Всеки ще ви каже:превишена скорост не съобразена с пътните условия!

    Коментиран от #35, #49

    08:26 12.11.2026

  • 29 Госあ

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Какво е това разследване... всичко е мижи да те лъжем на таа територия!!! Полиция и прокуратура са пълна кочина, която трябва да се изрине и подмени изцяло! Направих си труда да проверя какво се случва с незаконните строежи до Златни пясъци, абсолютно нищо! От сто и не знам колко постройки, кмета бил издал заповед за събарянето на 14! Които заповеди съда блокирал!

    08:26 12.11.2026

  • 30 Лемънс

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Не може цялата отговорност за безопасността на движението да се прехвърля върху отделния шофьор, когато има проблеми с организацията, сигнализацията и контрола на пътя.
    140 км/ч не означава, че тази скорост винаги е безопасна или допустима при конкретните условия.
    Законът за движението по пътищата изисква скоростта да бъде съобразена с:
    ВИДИМОСТТА;
    атмосферните условия;
    състоянието на пътя;
    интензивността на движението;
    възможните препятствия.
    Следователно съобразената скорост е законово изискване, а не пожелателна препоръка.

    Коментиран от #33

    08:27 12.11.2026

  • 31 4567

    10 0 Отговор
    Едно време ни учиха, че когато шофираш, пазиш този пред теб, този зад тебе те пази и т.н.

    08:28 12.11.2026

  • 32 Кратко и категорично

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дзак":

    Когато не виждаш пътя, не поддържаш скоростта – намаляваш толкова, колкото е необходимо.

    Коментиран от #51

    08:29 12.11.2026

  • 33 Госあ

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Лемънс":

    Без ясен регламент и маркировка, всичко е субективно и пожелателно. Маркировка и регламенти при мъгла има в редица държави в Европа и Азия, които няма да изреждам отново.

    08:30 12.11.2026

  • 34 Правилата за шофиране в гъста мъгла:

    13 0 Отговор
    Увеличи дистанцията – не се движи плътно зад предния автомобил.
    Включи късите светлини и светлините за мъгла, когато видимостта го налага.
    Не използвай дълги светлини – те се отразяват от мъглата и влошават видимостта.
    Не прави резки маневри и изпреварвания.
    Ако видимостта е практически нулева, напусни платното при първа безопасна възможност и спри на подходящо безопасно място. Не спирай в активната лента.
    И най-важното:
    140 км/ч е максимално разрешена скорост, а не задължителна скорост.
    Ако виждаш само на 30–40 метра, няма никаква логика да караш със 140 км/ч.
    На пътя не печели този, който стига първи, а този, който стига жив.

    08:31 12.11.2026

  • 35 Ай ся...?!

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "!!!!!!!!!!":

    ,,...професионални шофьори с 40 години стаж... "
    Знаем ви и вас,що катастрофи и убийства причинихте и причинявате ежедневно...!

    08:31 12.11.2026

  • 36 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Коментар":

    Е, аре сега, то Нали досега всичко Изговорено на Ангро е потвърдено? Аз на тези хора вярвам, едва са оцелели, има ли са късмет, щото тях ги е ударила гондола със зърно отзад, смятай... И да си измислят? Ясно се вижда румънски тир, регистрацията му, и горящата пред него кола...

    Коментиран от #42

    08:31 12.11.2026

  • 37 Казуар

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Чиляк, според закона трябва да се кара със съобразена скорост в случая с мъглата, а не със 140 км.

    Коментиран от #38

    08:31 12.11.2026

  • 38 Госあ

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Казуар":

    И колко е тая съобразена скорост? М? При каква мъгла, защото има мъгла, гъста мъгла и много гъста мъгла. Кой и как определя? Методи, маркировка и регламенти има, но не и в нашата държава.

    Коментиран от #45, #46

    08:34 12.11.2026

  • 39 Ама и автобусите

    4 0 Отговор
    Шофьорите на автобуси и те много бързат, а в годините на т.нар. преход можехме да вложим повече пари БДЖ, но пусти кражби и накрая народа беден а номенклатурната клика върти бюджети извън БГ.

    08:34 12.11.2026

  • 40 Анализ

    6 0 Отговор
    На всички участници в катастрофата трябва да им се направят актове за несъобразена скорост!

    08:34 12.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    Къде е конкретната публикация или видеото, в което се виждат регистрацията на румънския тир и горящата кола и самите кадри?
    Защото има огромна разлика между това да се вижда горящ автомобил и това да се докаже, че той е бил пред тира преди удара. Точно тази разлика е ключова за разследването.

    Коментиран от #66

    08:34 12.11.2026

  • 43 Какъв регламент те гони?

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Регламентът е ЗДвП:
    Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2025 г., в сила от 07.09.2025 г.) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Когато възникне опасност за движението, водачите са длъжни незабавно да намалят скоростта, а при необходимост - да предприемат аварийно спиране, като не извършват маневри, с които могат да застрашат своя живот или здраве, живота или здравето на други лица, както и да причинят значителни материални вреди.

    Коментиран от #54

    08:35 12.11.2026

  • 44 Разликата

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Законът НЕ казва, че трябва да караш с 140 км/ч, защото това е разрешеният максимум. Казва, че трябва да избираш скорост, позволяваща ти да спреш пред всяко предвидимо препятствие!!!

    140 км/ч е максимално разрешена скорост при определени условия, а не задължителна скорост за движение!
    При гъста мъгла се намалява скоростта според видимостта. Това не е пожелание, а законово задължение.
    Но същевременно държавата има задължение да осигурява безопасна организация на движението, сигнализация и своевременно обезопасяване на възникналите препятствия.
    Отговорността трябва да се търси от всички, чиито действия или бездействия са допринесли за трагедията, а не предварително да се посочва един виновник!

    08:38 12.11.2026

  • 45 В мъгла

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Госあ":

    Съобразената скорост не е една фиксирана цифра, която някой определя за всички случаи. Тя зависи от реалната видимост, състоянието на пътя, трафика и възможността да спреш пред препятствие.

    Не е необходимо някой да ти постави знак „гъста мъгла“, за да си длъжен да намалиш. Чл. 20, ал. 2 от ЗДвП го изисква изрично.

    Но съм съгласен с едно: държавата трябва да осигурява адекватна сигнализация, информационни табла, контрол и своевременно предупреждение за опасности.

    Не може всичко да се стоварва върху шофьора, но и липсата на специален знак не е оправдание да караш с 140 км/ч, когато не виждаш пътя.

    Законът изисква отговорност и от водачите, и от институциите!

    Коментиран от #57

    08:39 12.11.2026

  • 46 Казуар

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Госあ":

    Разстоянието за видимост трябва да бъде колкото скороста.

    Коментиран от #53, #55

    08:40 12.11.2026

  • 47 КАТ

    4 0 Отговор
    Тоя директор да ми каже, защо софийските полицаи ми писаха акт, че на кръстовище, бях ударен отзад, защото съм "бил натиснал рязко спирачки", въпреки че реално не съм й спрял. Казаха буквално:
    "Ще ти пишем акт, а ти обжалвай. Имаш право."

    Коментиран от #50, #52

    08:40 12.11.2026

  • 48 665

    2 1 Отговор
    Сутринта по Нова хората от автобуса разказаха, че пред румънеца е имало две коли , леко катастрофирали - австрийски джип и българска кола, която е била обратно посока на движението. Предполагат, че водачът и , възрастен, на близкия оътен възел в мъглата се е объркал и се включил в насрещното на магистралата. Показаха и снимки на двете коли

    08:40 12.11.2026

  • 49 НАЛИ?!

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "!!!!!!!!!!":

    Карам си по магистралата,с разрешените 130-140 км/ч...!
    И отведнъж прид мен на някой си ,,професионален шофьор,с 40 години стаж " ,ме хрумва да почне да изпреварва,с тира си ,цяла колона от тирове...!
    Едва успяваш да спреш и да не се треснеш в...,,професионалният шофьор,с 40 годишният стаж...!
    Възмутително и безотговорно...!

    08:41 12.11.2026

  • 50 Вероятно са сгрешили

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "КАТ":

    Тоест, ако си натиснал спирачките, за да избегнеш опасност, това не е нарушение.
    2. Чл. 23, ал. 1 от ЗДвП
    Водачът отзад е длъжен да поддържа такава дистанция, че да може да спре, когато автомобилът пред него намали или спре рязко.
    3. Ударът отзад не те прави автоматично виновен.
    Трябва да се установи какво точно се е случило, защо си намалил, имало ли е опасност и каква дистанция е поддържал другият водач.
    Защо полицаите са казали „Ще ти пишем акт, обжалвай“?
    Възможно е да са преценили случая неправилно или да са предпочели да оставят спора за съда. Но актът не е доказателство за вина. Той подлежи на оспорване и преценка.

    08:42 12.11.2026

  • 51 вест гост

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кратко и категорично":

    ................ а този отзаде.

    08:42 12.11.2026

  • 52 Боян

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "КАТ":

    Причината вероятно е, че полицаите са приели най-лесното обяснение: ударен си отзад, значи си спрял или намалил рязко и си създал опасност. Но това не означава, че са били прави.
    Има няколко важни законови разпоредби:
    Чл. 24, ал. 1 от ЗДвП
    Забранява рязкото намаляване на скоростта, освен когато това е необходимо за предотвратяване на ПТП.

    08:43 12.11.2026

  • 53 Грешиш, приятелю

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Казуар":

    Не точно. Правилото е: трябва да можеш да спреш в рамките на разстоянието, на което виждаш пътя пред себе си.
    Не е достатъчно видимостта в метри да е равна на скоростта в км/ч.
    Например при 50 км/ч автомобилът изминава около 14 метра в секунда, а спирачният път е допълнителен.
    Следователно видимостта трябва да е по-голяма от необходимото разстояние за реакция и спиране.

    08:44 12.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пример

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Казуар":

    При видимост само 3 метра няма безопасна скорост за нормално движение. Трябва да намалиш до пълно спиране на БЕЗОПАСНО МЯСТО ИЗВЪН АКТИВНАТА ЛЕНТА. Не продължавай да шофираш на практика „на сляпо“!!

    08:46 12.11.2026

  • 56 Друг Пример

    2 0 Отговор
    При видимост 20 метра ориентировъчно 10–15 км/ч, но зависи от настилката, гумите и времето за реакция.
    Важно: трябва да можеш да спреш в рамките на тези 20 метра, включително разстоянието за реакция.

    08:47 12.11.2026

  • 57 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "В мъгла":

    Точно така, реалната видимост може да се определи, регистрира и атестира с различни методи, използвани в различни държави, но не и в България. Въз основа на тази видимост, скоростта на всички трябва да бъде координирана, за да няма сблъсъци.

    Коментиран от #61

    08:48 12.11.2026

  • 58 Този

    2 1 Отговор
    Имали пари от Европа.Имали проект После го преправили да стане по-скъп.Накрая нищо неправилни.Чист саботаж на високо ниво както с всичко което води Бг към Европа.

    08:49 12.11.2026

  • 59 Румънския тир е бил в мъглата облак

    2 0 Отговор
    И е карал бавно докато шофьора на автобуса е карал бързо извън облака и се е ударил когато вече е бил в мъглата облак и много ясно че румънския тир е бил препятсвие
    Трябва да се въведат видео регистраторите задължително които да са черните кутии на МПС както се въвеждат боди камерите на полицаите

    08:53 12.11.2026

  • 60 Какъв регламент те гони?

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Госあ":

    Да, знам как ще завърши - лошо за теб. Дано не пострада друг.

    08:54 12.11.2026

  • 61 Какъв регламент те гони?

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Госあ":

    Не очаквай някой да кара пред теб и да ти показва колко метра е видимостта. Това си е лично твоя отговорност. Ако не си готов да я носиш не шофираш в мъгла. Жена ми постъпва точно така - не шофира в мъгла и при лоши пътни условия. Излиза по-рано и си взима такси.

    Коментиран от #64

    08:57 12.11.2026

  • 62 Госあ

    1 0 Отговор
    маркировката в Сърбия представлява поредица от бели точки (или полукръгове), нанесени между лентите за движение и аварийната лента. Разстоянието между точките е фиксирано (около 35 метра), така че броят на видимите точки да служи като ориентир за видимостта. При видимост на 3 точки, видимостта е добра, можете да се движите с оптимално разрешената скорост за участъка. Видимост на 2 точки, видимостта е ограничена (около 60–70 м). ограничителната скорост е 60 км/ч Видимост на 1 точка, видимостта е силно намалена (под 35 м). ограничителната скорост е 40 км/ч. Това е един пример, който може да бъде използван, лазерите в Китай са ни скъпи и сложни. В Австрия има други методи.

    Коментиран от #65

    08:57 12.11.2026

  • 63 Виновна е държавата че през зимата

    1 0 Отговор
    Не издава заповед за намаляване на максималната скорост по магистралите от 140 до 90 км/ч
    Нямаше тази есен и акция Светлина при условие че се свечерява по рано
    Само предупредиха за акция Зимни гуми

    09:00 12.11.2026

  • 64 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Какъв регламент те гони?":

    Че дай да махнем и светофарите, на лична отговорност 😆

    Коментиран от #67

    09:02 12.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Васил

    0 1 Отговор
    У нас се харчат пари за камери и за някаква маркировка но не и за пътища а се събират солени такси за тях това дето наричат магистрала е някакво подобие на селски път.

    09:10 12.11.2026

  • 70 Един шофьор

    1 0 Отговор
    И ТИР -а и автобуса имат тахографи ,да проверят кой с колко е карал.

    09:11 12.11.2026