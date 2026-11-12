НСлС: Румънският тир е бил препятствие, не причина за катастрофата

Румънският тир не е причината за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, а препятствие на пътя. Това заяви и.ф. директорът на Националната следствена служба Мариан Маринов, докато разследването на инцидента с 11 загинали и над 50 ранени продължава.

„Този тир не причинява катастрофата. Той се явява препятствие на пътя. Причинява я този, който се удря в него. Това е автобус“, каза Маринов. Той уточни, че отговорността на водача на камиона зависи от множество обстоятелства и все още не могат да се правят окончателни изводи.

Проверяват две основни версии

По думите на Маринов една от версиите е, че тирът е спрял заради аварирал автомобил пред него. Проверява се и възможността камионът да е намалил скоростта заради мъглата и ограничената видимост, а следващият водач да не се е съобразил с пътната обстановка.

Разследването ще установява и дали останалите водачи са спазвали необходимата дистанция. Това ще бъде затруднено от факта, че всеки следващ удар променя положението на предния автомобил и следите от произшествието.

„Една от версиите е, че е спрял заради друг автомобил пред него. Другата е, че е намалил заради мъглата и липсата на видимост, а следващият не се е съобразил“, заяви и.ф. директорът на НСлС.

Предстоят още разпити и експертизи

Всички свидетели, които са били на мястото на катастрофата, вече са разпитани, а работата е поета от следователя, дежурен в деня на инцидента. Предстои да бъдат разпитани още около 100 души.

Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите. Очаква се да бъдат назначени още 51 експертизи на ранените. Късно вечерта след повторен разпит е освободен 62-годишният шофьор на румънския тир.

Проверяват и състоянието на пътя

Прокуратурата е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ всички документи за ремонтите и въвеждането в експлоатация на участъка, на който са станали двете катастрофи.

Според Маринов настилката би имала значение, ако водачът е разполагал с достатъчно време за реакция. Той посочи, че при внезапно попадане в мъгла и поява на невидим преди това автомобил възможността за реакция е различна.

Разследването приема, че катастрофата в обратната посока е в причинна връзка с първата. По думите на Маринов и автомобилите там са попаднали в мъглата.