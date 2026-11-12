НСлС: Румънският тир е бил препятствие, не причина за катастрофата

Румънският тир не е причината за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, а препятствие на пътя. Това заяви и.ф. директорът на Националната следствена служба Мариан Маринов, докато разследването на инцидента с 11 загинали и над 50 ранени продължава.
„Този тир не причинява катастрофата. Той се явява препятствие на пътя. Причинява я този, който се удря в него. Това е автобус“, каза Маринов. Той уточни, че отговорността на водача на камиона зависи от множество обстоятелства и все още не могат да се правят окончателни изводи.
Проверяват две основни версии
По думите на Маринов една от версиите е, че тирът е спрял заради аварирал автомобил пред него. Проверява се и възможността камионът да е намалил скоростта заради мъглата и ограничената видимост, а следващият водач да не се е съобразил с пътната обстановка.
Разследването ще установява и дали останалите водачи са спазвали необходимата дистанция. Това ще бъде затруднено от факта, че всеки следващ удар променя положението на предния автомобил и следите от произшествието.
„Една от версиите е, че е спрял заради друг автомобил пред него. Другата е, че е намалил заради мъглата и липсата на видимост, а следващият не се е съобразил“, заяви и.ф. директорът на НСлС.
Предстоят още разпити и експертизи
Всички свидетели, които са били на мястото на катастрофата, вече са разпитани, а работата е поета от следователя, дежурен в деня на инцидента. Предстои да бъдат разпитани още около 100 души.
Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите. Очаква се да бъдат назначени още 51 експертизи на ранените. Късно вечерта след повторен разпит е освободен 62-годишният шофьор на румънския тир.
Проверяват и състоянието на пътя
Прокуратурата е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ всички документи за ремонтите и въвеждането в експлоатация на участъка, на който са станали двете катастрофи.
Според Маринов настилката би имала значение, ако водачът е разполагал с достатъчно време за реакция. Той посочи, че при внезапно попадане в мъгла и поява на невидим преди това автомобил възможността за реакция е различна.
Разследването приема, че катастрофата в обратната посока е в причинна връзка с първата. По думите на Маринов и автомобилите там са попаднали в мъглата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не врат
Коментиран от #17
08:01 12.11.2026
2 Народна поговорка!
08:02 12.11.2026
3 ккк
Коментиран от #9
08:05 12.11.2026
4 Гост
ОКАЗВА СЕ, че пред румънски Тир има на 10 метра Горяща кола, обърната обратно на движението, Както и Пикап който е бил спрял в Активната лента на 20 метра преди Румънския Тир!
Пиша с главни букви, защото това което хората казаха и показаха снимки е шокиращо и Никой явно Не го е Видял!!! Какво ттава тука, бе!!!
Коментиран от #11, #14, #15, #27
08:06 12.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Моето мнение
Но има нещо много съществено: румънският тир е първото превозно средство, около което започва установената последователност на сблъсъците. Това го прави ключов обект на разследването.
Според мен изказването на Маринов е непълно, ако се възприема като окончателно прехвърляне на отговорността върху шофьора на автобуса. Ударът е физически факт, но причината за него и юридическата вина са въпроси, които трябва да бъдат доказани.
Именно автотехническата експертиза ще бъде решаваща.
Коментиран от #10
08:15 12.11.2026
9 Винаги съм се чудил!
До коментар #3 от "ккк":Карам бавно,в мъгла...-със съобразена скорост...!
А покрай мен профучават коли...!
Коментиран от #12, #16, #20
08:15 12.11.2026
10 Не е така, баш, прочети
До коментар #8 от "Моето мнение":Току що, свидетели от Първия ударил се в Румънския тир автобус Направиха на Пух и Прах всички ссведения и ивявления до Момента! Отделно, направиха за смях и Всички разследващи Там!!!
ОКАЗВА СЕ, че пред румънски Тир има на 10 метра Горяща кола, обърната обратно на движението, Както и Пикап който е бил спрял в Активната лента на 20 метра преди Румънския Тир!
Пиша с главни букви, защото това което хората казаха и показаха снимки е шокиращо и Никой явно Не го е Видял!!! Какво ттава тука, бе!!!
08:17 12.11.2026
11 Коментар
До коментар #4 от "Гост":Твърдението за горящ автомобил и спрял пикап на 10–20 метра пред румънския тир засега НЕ е потвърдено от надежден независим източник. Но ако свидетелите действително са показали такива снимки и те са автентични, това би могло съществено да промени картината на катастрофата.
Коментиран от #18, #23
08:17 12.11.2026
12 Има едно много просто правило:
До коментар #9 от "Винаги съм се чудил!":Трябва да можеш да спреш в рамките на разстоянието, в което виждаш пътя пред себе си.
Коментиран от #41
08:18 12.11.2026
13 Пламен
08:19 12.11.2026
14 Госあ
До коментар #4 от "Гост":Наистина?! 🤦 Това ако е така, наистина трябват незабавно оставки в полиция и пътно управление! И тия приказки за скорост са абсолютно пожелателни, ако няма маркировка и регламент!!! Регламента е 140км в час. Всичко друго са лакърдии без обозначения и маркировка за мъгла! Един ше кара със 40, както трябва, други със 140, каквото е ограничението реално и става мазало!
Коментиран от #21, #30, #37, #43, #44
08:19 12.11.2026
15 Ку-ку
До коментар #4 от "Гост":Еми един "дядо" в мъглата е объркал изхода с входа и е навлязъл в насрещното в посока Бургас (а той е мислил, че е за София).......накрая се случва това, което и стана....
08:19 12.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 мда
До коментар #1 от "Не врат":Препятствие на пътя си е причина за катастрофа.
08:19 12.11.2026
18 Гост
До коментар #11 от "Коментар":Колега, нема смяташ, че от онзи ден до тази сутрин хората са направили колаж? Показаха снимките от телефона пред камерата, 1 минута след като са слезли и разкарали от автобуса... Няма измислица!
Коментиран от #24, #29
08:20 12.11.2026
19 Като има препятствие
Коментиран от #26
08:20 12.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
До коментар #14 от "Госあ":Да, върни си новините на Нова със включването от Несебър на хората от автобуса...
08:22 12.11.2026
22 Никой
08:22 12.11.2026
23 Драго
До коментар #11 от "Коментар":Има логика във всичко това и става интересно .
08:23 12.11.2026
24 Коментар
До коментар #18 от "Гост":Ако доказателствата са автентични, това може да е изключително важна информация за разследването. Не бива да бъде пренебрегвана, но и не бива предварително обявявена за доказан факт.
Коментиран от #36
08:23 12.11.2026
25 Дзак
Коментиран от #32
08:23 12.11.2026
26 Кривак
До коментар #19 от "Като има препятствие":Препятствието на пътя може да бъде непосредствена причина за катастрофа. И то много съществена.
08:25 12.11.2026
27 Пич
До коментар #4 от "Гост":Става това, което казах вчера!!! Търсят под вола теле, за да оневинят държавните хрантутници и нищоправци!!! Трябва да намерят виновен!!! Защото тука си дрънкате глупости за високи скорости, но дори така да е, това е отговорност (магистралата) на държавата!!! А държавата не е реагирала никак при тази гъста мъгла, за да ограничи скоростта!!! Хорицата са махали със сигнални жилетки! И ти сега сещаш ли се, какви дела и за какви пари имат пълно правно основание да заведат роднините на жертвите, и пострадалите при катастрофата?! Няма да минат с жълтите стотинки, с които се опитват да минат!!!
08:25 12.11.2026
28 !!!!!!!!!!
Коментиран от #35, #49
08:26 12.11.2026
29 Госあ
До коментар #18 от "Гост":Какво е това разследване... всичко е мижи да те лъжем на таа територия!!! Полиция и прокуратура са пълна кочина, която трябва да се изрине и подмени изцяло! Направих си труда да проверя какво се случва с незаконните строежи до Златни пясъци, абсолютно нищо! От сто и не знам колко постройки, кмета бил издал заповед за събарянето на 14! Които заповеди съда блокирал!
08:26 12.11.2026
30 Лемънс
До коментар #14 от "Госあ":Не може цялата отговорност за безопасността на движението да се прехвърля върху отделния шофьор, когато има проблеми с организацията, сигнализацията и контрола на пътя.
140 км/ч не означава, че тази скорост винаги е безопасна или допустима при конкретните условия.
Законът за движението по пътищата изисква скоростта да бъде съобразена с:
ВИДИМОСТТА;
атмосферните условия;
състоянието на пътя;
интензивността на движението;
възможните препятствия.
Следователно съобразената скорост е законово изискване, а не пожелателна препоръка.
Коментиран от #33
08:27 12.11.2026
31 4567
08:28 12.11.2026
32 Кратко и категорично
До коментар #25 от "Дзак":Когато не виждаш пътя, не поддържаш скоростта – намаляваш толкова, колкото е необходимо.
Коментиран от #51
08:29 12.11.2026
33 Госあ
До коментар #30 от "Лемънс":Без ясен регламент и маркировка, всичко е субективно и пожелателно. Маркировка и регламенти при мъгла има в редица държави в Европа и Азия, които няма да изреждам отново.
08:30 12.11.2026
34 Правилата за шофиране в гъста мъгла:
Включи късите светлини и светлините за мъгла, когато видимостта го налага.
Не използвай дълги светлини – те се отразяват от мъглата и влошават видимостта.
Не прави резки маневри и изпреварвания.
Ако видимостта е практически нулева, напусни платното при първа безопасна възможност и спри на подходящо безопасно място. Не спирай в активната лента.
И най-важното:
140 км/ч е максимално разрешена скорост, а не задължителна скорост.
Ако виждаш само на 30–40 метра, няма никаква логика да караш със 140 км/ч.
На пътя не печели този, който стига първи, а този, който стига жив.
08:31 12.11.2026
35 Ай ся...?!
До коментар #28 от "!!!!!!!!!!":,,...професионални шофьори с 40 години стаж... "
Знаем ви и вас,що катастрофи и убийства причинихте и причинявате ежедневно...!
08:31 12.11.2026
36 Гост
До коментар #24 от "Коментар":Е, аре сега, то Нали досега всичко Изговорено на Ангро е потвърдено? Аз на тези хора вярвам, едва са оцелели, има ли са късмет, щото тях ги е ударила гондола със зърно отзад, смятай... И да си измислят? Ясно се вижда румънски тир, регистрацията му, и горящата пред него кола...
Коментиран от #42
08:31 12.11.2026
37 Казуар
До коментар #14 от "Госあ":Чиляк, според закона трябва да се кара със съобразена скорост в случая с мъглата, а не със 140 км.
Коментиран от #38
08:31 12.11.2026
38 Госあ
До коментар #37 от "Казуар":И колко е тая съобразена скорост? М? При каква мъгла, защото има мъгла, гъста мъгла и много гъста мъгла. Кой и как определя? Методи, маркировка и регламенти има, но не и в нашата държава.
Коментиран от #45, #46
08:34 12.11.2026
39 Ама и автобусите
08:34 12.11.2026
40 Анализ
08:34 12.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Коментар
До коментар #36 от "Гост":Къде е конкретната публикация или видеото, в което се виждат регистрацията на румънския тир и горящата кола и самите кадри?
Защото има огромна разлика между това да се вижда горящ автомобил и това да се докаже, че той е бил пред тира преди удара. Точно тази разлика е ключова за разследването.
Коментиран от #66
08:34 12.11.2026
43 Какъв регламент те гони?
До коментар #14 от "Госあ":Регламентът е ЗДвП:
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2025 г., в сила от 07.09.2025 г.) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Когато възникне опасност за движението, водачите са длъжни незабавно да намалят скоростта, а при необходимост - да предприемат аварийно спиране, като не извършват маневри, с които могат да застрашат своя живот или здраве, живота или здравето на други лица, както и да причинят значителни материални вреди.
Коментиран от #54
08:35 12.11.2026
44 Разликата
До коментар #14 от "Госあ":Законът НЕ казва, че трябва да караш с 140 км/ч, защото това е разрешеният максимум. Казва, че трябва да избираш скорост, позволяваща ти да спреш пред всяко предвидимо препятствие!!!
140 км/ч е максимално разрешена скорост при определени условия, а не задължителна скорост за движение!
При гъста мъгла се намалява скоростта според видимостта. Това не е пожелание, а законово задължение.
Но същевременно държавата има задължение да осигурява безопасна организация на движението, сигнализация и своевременно обезопасяване на възникналите препятствия.
Отговорността трябва да се търси от всички, чиито действия или бездействия са допринесли за трагедията, а не предварително да се посочва един виновник!
08:38 12.11.2026
45 В мъгла
До коментар #38 от "Госあ":Съобразената скорост не е една фиксирана цифра, която някой определя за всички случаи. Тя зависи от реалната видимост, състоянието на пътя, трафика и възможността да спреш пред препятствие.
Не е необходимо някой да ти постави знак „гъста мъгла“, за да си длъжен да намалиш. Чл. 20, ал. 2 от ЗДвП го изисква изрично.
Но съм съгласен с едно: държавата трябва да осигурява адекватна сигнализация, информационни табла, контрол и своевременно предупреждение за опасности.
Не може всичко да се стоварва върху шофьора, но и липсата на специален знак не е оправдание да караш с 140 км/ч, когато не виждаш пътя.
Законът изисква отговорност и от водачите, и от институциите!
Коментиран от #57
08:39 12.11.2026
46 Казуар
До коментар #38 от "Госあ":Разстоянието за видимост трябва да бъде колкото скороста.
Коментиран от #53, #55
08:40 12.11.2026
47 КАТ
"Ще ти пишем акт, а ти обжалвай. Имаш право."
Коментиран от #50, #52
08:40 12.11.2026
48 665
08:40 12.11.2026
49 НАЛИ?!
До коментар #28 от "!!!!!!!!!!":Карам си по магистралата,с разрешените 130-140 км/ч...!
И отведнъж прид мен на някой си ,,професионален шофьор,с 40 години стаж " ,ме хрумва да почне да изпреварва,с тира си ,цяла колона от тирове...!
Едва успяваш да спреш и да не се треснеш в...,,професионалният шофьор,с 40 годишният стаж...!
Възмутително и безотговорно...!
08:41 12.11.2026
50 Вероятно са сгрешили
До коментар #47 от "КАТ":Тоест, ако си натиснал спирачките, за да избегнеш опасност, това не е нарушение.
2. Чл. 23, ал. 1 от ЗДвП
Водачът отзад е длъжен да поддържа такава дистанция, че да може да спре, когато автомобилът пред него намали или спре рязко.
3. Ударът отзад не те прави автоматично виновен.
Трябва да се установи какво точно се е случило, защо си намалил, имало ли е опасност и каква дистанция е поддържал другият водач.
Защо полицаите са казали „Ще ти пишем акт, обжалвай“?
Възможно е да са преценили случая неправилно или да са предпочели да оставят спора за съда. Но актът не е доказателство за вина. Той подлежи на оспорване и преценка.
08:42 12.11.2026
51 вест гост
До коментар #32 от "Кратко и категорично":................ а този отзаде.
08:42 12.11.2026
52 Боян
До коментар #47 от "КАТ":Причината вероятно е, че полицаите са приели най-лесното обяснение: ударен си отзад, значи си спрял или намалил рязко и си създал опасност. Но това не означава, че са били прави.
Има няколко важни законови разпоредби:
Чл. 24, ал. 1 от ЗДвП
Забранява рязкото намаляване на скоростта, освен когато това е необходимо за предотвратяване на ПТП.
08:43 12.11.2026
53 Грешиш, приятелю
До коментар #46 от "Казуар":Не точно. Правилото е: трябва да можеш да спреш в рамките на разстоянието, на което виждаш пътя пред себе си.
Не е достатъчно видимостта в метри да е равна на скоростта в км/ч.
Например при 50 км/ч автомобилът изминава около 14 метра в секунда, а спирачният път е допълнителен.
Следователно видимостта трябва да е по-голяма от необходимото разстояние за реакция и спиране.
08:44 12.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Пример
До коментар #46 от "Казуар":При видимост само 3 метра няма безопасна скорост за нормално движение. Трябва да намалиш до пълно спиране на БЕЗОПАСНО МЯСТО ИЗВЪН АКТИВНАТА ЛЕНТА. Не продължавай да шофираш на практика „на сляпо“!!
08:46 12.11.2026
56 Друг Пример
Важно: трябва да можеш да спреш в рамките на тези 20 метра, включително разстоянието за реакция.
08:47 12.11.2026
57 Госあ
До коментар #45 от "В мъгла":Точно така, реалната видимост може да се определи, регистрира и атестира с различни методи, използвани в различни държави, но не и в България. Въз основа на тази видимост, скоростта на всички трябва да бъде координирана, за да няма сблъсъци.
Коментиран от #61
08:48 12.11.2026
58 Този
08:49 12.11.2026
59 Румънския тир е бил в мъглата облак
Трябва да се въведат видео регистраторите задължително които да са черните кутии на МПС както се въвеждат боди камерите на полицаите
08:53 12.11.2026
60 Какъв регламент те гони?
До коментар #54 от "Госあ":Да, знам как ще завърши - лошо за теб. Дано не пострада друг.
08:54 12.11.2026
61 Какъв регламент те гони?
До коментар #57 от "Госあ":Не очаквай някой да кара пред теб и да ти показва колко метра е видимостта. Това си е лично твоя отговорност. Ако не си готов да я носиш не шофираш в мъгла. Жена ми постъпва точно така - не шофира в мъгла и при лоши пътни условия. Излиза по-рано и си взима такси.
Коментиран от #64
08:57 12.11.2026
62 Госあ
Коментиран от #65
08:57 12.11.2026
63 Виновна е държавата че през зимата
Нямаше тази есен и акция Светлина при условие че се свечерява по рано
Само предупредиха за акция Зимни гуми
09:00 12.11.2026
64 Госあ
До коментар #61 от "Какъв регламент те гони?":Че дай да махнем и светофарите, на лична отговорност 😆
Коментиран от #67
09:02 12.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Васил
09:10 12.11.2026
70 Един шофьор
09:11 12.11.2026