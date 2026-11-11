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Румънският шофьор е разпитван като свидетел за катастрофата на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Румънският шофьор е разпитван като свидетел за катастрофата на „Тракия“

11 Ноември, 2026 18:03 906 30

  • катастрофа на тракия-
  • румънски шофьор-
  • верижна катастрофа-
  • национална следствена служба-
  • мъгла

Той е задържан за 24 часа, а по разследването са иззети 20 автомобила. При верижната катастрофа загинаха 11 души, а ранените са над 50

Румънският шофьор е разпитван като свидетел за катастрофата на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Румънският гражданин, управлявал камиона, свързван с единия от двата инцидента на автомагистрала „Тракия“, е задържан за 24 часа и е разпитван като свидетел. Това съобщиха прокуратурата и следствието. На този етап срещу него и срещу други участници няма повдигнати обвинения.

По информация на bTV мъжът е Йон Нео. Той е бил отведен в сградата, където се извършват следствените действия. Задържането му е в качеството на свидетел и не означава, че е привлечен като обвиняем.

Двете катастрофи се разследват заедно

Националната следствена служба ще води едно досъдебно производство, тъй като между катастрофите в двете платна има връзка. При тежкия инцидент са загинали 11 души, а ранените са над 50. Във верижната катастрофа са участвали около 80 автомобила.

По разследването са иззети 20 моторни превозни средства. Предстоят допълнителни огледи, както и автотехническа експертиза, която трябва да изясни механизма на сблъсъците и действията на шофьорите. Експертизата ще установява и кои от участниците могат да бъдат свързани с причиняването на инцидентите.

Проверяват мъглата и състоянието на пътя

Прокуратурата е изискала всички документи за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка от магистралата. Назначени са експертизи на метеорологичните условия и на пътната настилка.

Ще бъдат изготвени и съдебномедицински експертизи, които трябва да установят причините за смъртта на загиналите и характера на нараняванията на пострадалите.

„По първоначални данни, които имаме, изведнъж, след примерно 70-80 метра, така казват очевидци, е бил в мъглата и видимо е била скъсена видимостта. Изведнъж попада това в пелена, която е не повече от 10 метра“, каза старши комисар Добрин Димитров, директор на Областната дирекция на МВР – Ямбол.

По думите му камионът вероятно е бил много бавен или е навлязъл от страничната лента, но това все още не може да бъде установено.

Няма повдигнати обвинения

Прокуратурата посочва, че обвинения могат да бъдат повдигнати след приключването на експертизите и изясняването на всички обстоятелства около катастрофите.

Движението по автомагистралата е било възстановено около 3 часа след полунощ, но гъстата мъгла е затруднявала шофирането и през деня. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков заяви, че на мястото не е имало предупреждение чрез системата BG Alert. Той посочи, че задействането ѝ става при определени събития и по установен протокол.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като е влязъл в мъгла много ясно е

    20 1 Отговор
    Да намали скоростта

    Коментиран от #3

    18:08 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така де

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Като е влязъл в мъгла много ясно е":

    Ами той човекът точно това е направил. Навлязъл е в мъглата и е намалил скоростта. Ама бързаците след него не са внимавали.

    18:13 11.11.2026

  • 4 Мнение

    9 2 Отговор
    ЗАЩО ЗА 37Г НЕ СЕ НАМЕРИ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА ПО АМ ТРАКИЯ???

    ЗАЩО ПО ВЪПРОСНАТА "МАГИСТРАЛА" ИМА ОГРОМНИ КРАТЕРИ, КОИТО НИКОЙ НЕ РЕМОНТИРА С МЕСЕЦИ, А ВЕЧЕ И ГОДИНИ???

    ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО СЕ СЛУЧВА КОГАТО ДВИЖЕЙКИ СЕ ДОРИ ПО-БАВНО СЪС 110-120 КМ/Ч ИЗНИКНЕ ОГРОМЕН КРАТЕР???
    ИЛИ НЕЗАБАВНО ВОДАЧЪТ СМЕНЯ ЛЕНТАТА, ИЛИ ВЛИЗА В ДУПКАТА И СЕ НАДЯВА ДА НЕ ИЗГУБИ КОНТРОЛ!!!!

    Г-Н ПРЕМИЕР РАДЕВ, ЗНАМ, ЧЕ ВИ ТРЯБВА ГРАТИСЕН ПЕРИОД, ОБАЧЕ АКО СКОРО НЕ ЗАПОЧНЕТЕ ДА РАЗСЛЕДВАТЕ БОКО, ШИШИ И ППДБ, УВЕРЯВАМ ВИ, ЧЕ ОГРОМНОТО НЕДОВОЛСТВО НА НАШИЯТ НАРОД, ЩЕ ГО ОТНЕСЕТЕ ВИЕ!!!

    Коментиран от #25

    18:15 11.11.2026

  • 5 Спас

    9 6 Отговор
    Виновна е масовата тростотия която извира отвсякъде.Това племе дето все едни и същи го лъжат и обират и все няма пари държавицата.Това племе дето си мрази висшистите,лекарите и се подиграва на учителите.Това дето Азис и Софка са му кумири и гледа да е по-близо до ракийката.Онези от изток това го разбраха и скоро пристигат на бял кон доведени от племето.

    Коментиран от #13, #19

    18:17 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трябва през есенно зимния период

    6 5 Отговор
    Скоростта по магистралите да е максимум 90 км/ч
    Това защо не е регламентирано със закон не се знае
    МВР и Метеоролозите трябва да работят заедно

    Коментиран от #29

    18:17 11.11.2026

  • 8 задържан за 24 часа

    4 0 Отговор
    Ама разпитван като свидетел ? Олеее.... не искам да съм свидетел на нищо тогава

    18:18 11.11.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    10 0 Отговор
    Това каква е видимостта в мъгла е МНОГО, ама МНОГО ОТНОСИТЕЛНО❗
    При една и съща мъгла при скорост 5 км/ч видимостта е една , при скорост 50км/ч е друга и при 100 км/ч и повече - трета ❗

    Коментиран от #16

    18:20 11.11.2026

  • 10 Рано ставащ чичак

    10 2 Отговор
    Стига ала бала, къде са патрулните ,сигнализация ,всичко е приспано, сега изнудват човека дето е намалил.Искаха нови коли ,искаха заплати ,сега кой плаща сметките на мързеливците ?

    Коментиран от #12

    18:21 11.11.2026

  • 11 Трябва да има

    5 0 Отговор
    Ръководители Земно Движение обслужващи магистралите и трябва да има радио за Метеорология по главните пътища както има РВД и метеоролози за самолетите

    Коментиран от #18

    18:22 11.11.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Рано ставащ чичак":

    Не СТАВА само с ранно СТАВАНЕ, требе си и четене:
    "Полицейският служител Иван Георгиев, изпратен да обезопаси района на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, е бил на косъм да бъде блъснат ЧЕТИРИ ПЪТИ.
    Въпреки включените сигнални светлини на патрулния автомобил и поставените светлоотразителни конуси, водачи са продължили да преминават през опасния участък."

    18:25 11.11.2026

  • 13 Мнение

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Спас":

    Спасе, погледни себе си първо пред огледалото, а след това търси кусури в другите!

    БЪЛГАРИЯ Я УПРАВЛЯВАТ ПОСОЛСТВАТА ВЕЧЕ 37Г!
    ПРЕЗ БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ, ВЪПРЕКИ КУСУРИТЕ, НИКОГА НЕ Е БИЛА ТАКАВА АНАРХИЯ!!!
    ТЕ ДАЖЕ ВОЕННИТЕ НИ ОЩЕ ПОЛЗВАТ ТЕХНИКАТА ОТ ОНОВА ВРЕМЕ, А НЕ ТАЯ ОТ ФАЩ, ЗА КОЯТО БОКО И ППДБ ПОДАРИХА МНОЖЕСТВО МИЛИАРДИ НА КУП ЗА МАКЕТИ И ЧЕРТЕЖИ!!!

    АЕЦ-А, ТЕЦОВЕТЕ, ВЕЦ-ОВЕТЕ, ЯЗОВИРИТЕ И ОГРОМНА ЧАСТ ОТ ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ Е ВСЕ ОЩЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКО ВРЕМЕ!!!
    КАКВО НАПРАВИХА ЗА БЪЛГАРИЯ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ??? ОСВЕН ДА Я ДОКАРАТ ДО ЗАКРИВАНЕ!!!

    РАНО ИЛИ КЪСНО НАШИЯТ НАРОД ЩЕ ТРЯБВА ДА СТАНЕ И ДА ТРОПНЕ С КРАК, ЧЕ НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА СЕ ПРОДЪЛЖАВА С ТАЯ ОГРОМНА И СЪСИПВАЩА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА КОРУПЦИЯ!!!

    Коментиран от #20, #27

    18:31 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Слобо

    0 1 Отговор
    Полицейският служител Иван Георгиев е там след дъжд качулка, носене на дежурство е друго нещо ,проспахте всичко ,което ви влиза в инструктажа ,ако изобщо вече такъв !

    Коментиран от #21

    18:35 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бастардо":

    В България парите за инфорамционните табла отидоха по чекмеджета на тия дето сега обясняват, че отново причината и за тая трагедия била несъобразителна скорост!

    Случай съвсем от неотдавна!
    Помните ли трагедията край Своге?!
    А трагедията край Хитрино?!

    Тия корумпирани отвратителни хорица, продали де що имат и нямат, за още власт и кинти, НЯМАТ НИКАКВО ПРАВО ДА ИЗЛИЗАТ ПО ЕКРАНИТЕ И ДА ОБЯСНЯВАТ, ЧЕ ТО ТОВА БИЛО ЗАРАДИ МЪГЛАТА И СКОРОСТТА!

    МИЛИАРДИ ОКРАДОХА ОТ ТОЯ НАРОДЕЦ!
    КОРУПЦИЯТА Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ВСЯКА ЕДНА ТРАГЕДИЯ В БЪЛГАРИЯ!!!

    18:36 11.11.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Трябва да има":

    🚓За нисколетящите със спуснати колесници верно е нужно ръководство НЛО-
    НискоЛетящиОбекти🚓

    18:38 11.11.2026

  • 19 Тик-Ток

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Спас":

    Ами до това води тези дебилни реалита като ,ергени ,ферми ,капките, Брадърси и бангаранги

    Коментиран от #26

    18:39 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Слобо":

    И въпреки, че насрещно движещи се автомобили са им присвятквали многократно,
    т.е. не просто патрул , а опасност,
    въпреки този полицай и конусите-
    няколко коли са го преминали като борче през зимата❗

    18:42 11.11.2026

  • 22 асфалта не се яде

    2 2 Отговор
    Причината за катастрофата ще се оценява от отговорните органи. Но гъстотата на движението е очевидна. Спомняме си Станишев който смяташе че асфалта не се яде. Спомняме си и Румен Радев който вдигна юмрука. Един ден преди катастрофата отново публично говореше за чували с пари. А такива не бяха намерени при незаконния арест на ББ от назначения от Радев министър председател в нарушение на конституцията. А след като превзе държавата въпросния Радев възложи поръчките на същите фирми този път на завишени цени. Аз лично го считам отговорен за големия брой жертви.

    18:44 11.11.2026

  • 23 Сашко

    1 1 Отговор
    Нищо не става от тая регионална Полиция да връщат оръжието и значките и право на село да си ринат оборите ,че е време !

    18:49 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хайде сега . . .

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Бойко вече пет години не е Министър Председател. Държавата се управляваше от назначените в нарушение на конституцията Кирил Петков и съпредседателя му Асен Василев и Служебните правителства на Румен Радев. Пет години са много време и Радев не може да се оправдава вечно. Служебните правителства бяха назначени лично от него!

    Коментиран от #28

    18:49 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кочан

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Време е г-н Радев най-после да поеме отговорност за своите действия. Диващината която сполетя България последните 30 години беше режисирана от шоуто на Слави. Същия който предложи Румен Радев за президент във своето шоу и който изчегъртваше Бойко Борисов който построи тази магистрала. Какво беше направено след като въпросния Радев вдигна юмрука? Нова магистрала? Ремонт? Нищо! Само оправдания!

    18:55 11.11.2026

  • 28 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "хайде сега . . .":

    ДА ЗАЩИТАВАШ ДОКАЗАНИЯТ ПРЕСТЪПНИК, КОЙТО УПРАВЛЯВА НАД ДЕСЕТИЛЕТИЕ, СЕ НАРИЧА СЪУЧАСТИЕ!

    ЕДИН ДНК ТЕСТ НА ДЕТЕТО НА МИС БИКИНИ И БОКО ОТЛИТА В ЗАНДАНА ЗА ДОЖИВОТЕН!

    НЕ Е НОРМАЛНО СЛЕД ДЕСЕТКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГИГАНТСКАТА КОРУПЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ДА ИМА ВСЕ ОЩЕ ТАКИВА КАТО ТЕБ, КОИТО ДА НИ УВЕЩАВАТЕ В ОБРАТНОТО!

    ПЪЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪВ ВЛАСТТА НА СТРАНАТА НИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г, НО ОТ НЕЗАВИСИМИ РАЗСЛЕДВАЩИ! АКО Е НЕОБХОДИМО РАЗСЛЕДВАНЕТО ДА БЪДЕ ПРОВЕЖДАНО ОТ ВОЕННИ!
    В КРАЙНА СМЕТКА НЯМА КОРУПЦИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КОИТО ДА ТРАЯТ ВЕЧНО!

    ИСТИНАТА ИЗЛИЗА НАЯВЕ ВСЕ НЯКОГА!

    ЗАТОВА НЕ ЗАЩИТАВАЙТЕ ДОКАЗАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ!!!
    ОЩЕ ПОМНИМ СКАНДАЛИТЕ С МИШО БИРАТА, САМОЛЕТА ТРАНСПОРИРАЩ ТИГРИТЕ И МИЛИАРДИТЕ НАКУП ЗА САМОЛЕТНИ ЧЕРТЕЖИ!

    АМИ ППДБ?!
    ГЮРОВ СКЛЮЧИ 10г ДОГОВОР СЪС ЗЕЛЕНСКИ ДОКАТО БЕ СЛУЖЕБЕН МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ???

    МОЛЯ НЕ ЗАЩИТАВАЙТЕ ДОКАЗАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ, ЗАЩОТО СТАВАТЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ!!!

    18:58 11.11.2026

  • 29 И, кът ограничи на дивиндисет

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трябва през есенно зимния период":

    скоростъ, ша спрът да са избиват ли? Който си го няма до 7,не го търси да го има и след тази възраст. Мъгла се вижда отдалече и не е със завеса за да те я видиш. Но когато го няма това с коет се мисли така става.

    19:05 11.11.2026

  • 30 Цеко сифоня

    0 0 Отговор
    Ама пише в статията че проверяват мъглата. Какво ще я проверяват, на вкус, на цвят, на мирис на твърдост...?
    Сега май за по-лесно ще обвинят румънеца, та да се заметът истинските причини.
    А защо никой не търси оня де синът му гърмеше бутилки шампанско за по 160 евра шишето. Той от магистрали колко открадна. Или там вече пито-платено.

    19:08 11.11.2026