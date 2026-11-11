Румънският шофьор е разпитван като свидетел за катастрофата на „Тракия“

Румънският гражданин, управлявал камиона, свързван с единия от двата инцидента на автомагистрала „Тракия“, е задържан за 24 часа и е разпитван като свидетел. Това съобщиха прокуратурата и следствието. На този етап срещу него и срещу други участници няма повдигнати обвинения.

По информация на bTV мъжът е Йон Нео. Той е бил отведен в сградата, където се извършват следствените действия. Задържането му е в качеството на свидетел и не означава, че е привлечен като обвиняем.

Двете катастрофи се разследват заедно

Националната следствена служба ще води едно досъдебно производство, тъй като между катастрофите в двете платна има връзка. При тежкия инцидент са загинали 11 души, а ранените са над 50. Във верижната катастрофа са участвали около 80 автомобила.

По разследването са иззети 20 моторни превозни средства. Предстоят допълнителни огледи, както и автотехническа експертиза, която трябва да изясни механизма на сблъсъците и действията на шофьорите. Експертизата ще установява и кои от участниците могат да бъдат свързани с причиняването на инцидентите.

Проверяват мъглата и състоянието на пътя

Прокуратурата е изискала всички документи за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка от магистралата. Назначени са експертизи на метеорологичните условия и на пътната настилка.

Ще бъдат изготвени и съдебномедицински експертизи, които трябва да установят причините за смъртта на загиналите и характера на нараняванията на пострадалите.

„По първоначални данни, които имаме, изведнъж, след примерно 70-80 метра, така казват очевидци, е бил в мъглата и видимо е била скъсена видимостта. Изведнъж попада това в пелена, която е не повече от 10 метра“, каза старши комисар Добрин Димитров, директор на Областната дирекция на МВР – Ямбол.

По думите му камионът вероятно е бил много бавен или е навлязъл от страничната лента, но това все още не може да бъде установено.

Няма повдигнати обвинения

Прокуратурата посочва, че обвинения могат да бъдат повдигнати след приключването на експертизите и изясняването на всички обстоятелства около катастрофите.

Движението по автомагистралата е било възстановено около 3 часа след полунощ, но гъстата мъгла е затруднявала шофирането и през деня. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков заяви, че на мястото не е имало предупреждение чрез системата BG Alert. Той посочи, че задействането ѝ става при определени събития и по установен протокол.