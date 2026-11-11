Румънският шофьор е разпитван като свидетел за катастрофата на „Тракия“

Румънският гражданин, управлявал камиона, свързван с единия от двата инцидента на автомагистрала „Тракия“, е задържан за 24 часа и е разпитван като свидетел. Това съобщиха прокуратурата и следствието. На този етап срещу него и срещу други участници няма повдигнати обвинения.
По информация на bTV мъжът е Йон Нео. Той е бил отведен в сградата, където се извършват следствените действия. Задържането му е в качеството на свидетел и не означава, че е привлечен като обвиняем.
Двете катастрофи се разследват заедно
Националната следствена служба ще води едно досъдебно производство, тъй като между катастрофите в двете платна има връзка. При тежкия инцидент са загинали 11 души, а ранените са над 50. Във верижната катастрофа са участвали около 80 автомобила.
По разследването са иззети 20 моторни превозни средства. Предстоят допълнителни огледи, както и автотехническа експертиза, която трябва да изясни механизма на сблъсъците и действията на шофьорите. Експертизата ще установява и кои от участниците могат да бъдат свързани с причиняването на инцидентите.
Проверяват мъглата и състоянието на пътя
Прокуратурата е изискала всички документи за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка от магистралата. Назначени са експертизи на метеорологичните условия и на пътната настилка.
Ще бъдат изготвени и съдебномедицински експертизи, които трябва да установят причините за смъртта на загиналите и характера на нараняванията на пострадалите.
„По първоначални данни, които имаме, изведнъж, след примерно 70-80 метра, така казват очевидци, е бил в мъглата и видимо е била скъсена видимостта. Изведнъж попада това в пелена, която е не повече от 10 метра“, каза старши комисар Добрин Димитров, директор на Областната дирекция на МВР – Ямбол.
По думите му камионът вероятно е бил много бавен или е навлязъл от страничната лента, но това все още не може да бъде установено.
Няма повдигнати обвинения
Прокуратурата посочва, че обвинения могат да бъдат повдигнати след приключването на експертизите и изясняването на всички обстоятелства около катастрофите.
Движението по автомагистралата е било възстановено около 3 часа след полунощ, но гъстата мъгла е затруднявала шофирането и през деня. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков заяви, че на мястото не е имало предупреждение чрез системата BG Alert. Той посочи, че задействането ѝ става при определени събития и по установен протокол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като е влязъл в мъгла много ясно е
Коментиран от #3
18:08 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Така де
До коментар #1 от "Като е влязъл в мъгла много ясно е":Ами той човекът точно това е направил. Навлязъл е в мъглата и е намалил скоростта. Ама бързаците след него не са внимавали.
18:13 11.11.2026
4 Мнение
ЗАЩО ПО ВЪПРОСНАТА "МАГИСТРАЛА" ИМА ОГРОМНИ КРАТЕРИ, КОИТО НИКОЙ НЕ РЕМОНТИРА С МЕСЕЦИ, А ВЕЧЕ И ГОДИНИ???
ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО СЕ СЛУЧВА КОГАТО ДВИЖЕЙКИ СЕ ДОРИ ПО-БАВНО СЪС 110-120 КМ/Ч ИЗНИКНЕ ОГРОМЕН КРАТЕР???
ИЛИ НЕЗАБАВНО ВОДАЧЪТ СМЕНЯ ЛЕНТАТА, ИЛИ ВЛИЗА В ДУПКАТА И СЕ НАДЯВА ДА НЕ ИЗГУБИ КОНТРОЛ!!!!
Г-Н ПРЕМИЕР РАДЕВ, ЗНАМ, ЧЕ ВИ ТРЯБВА ГРАТИСЕН ПЕРИОД, ОБАЧЕ АКО СКОРО НЕ ЗАПОЧНЕТЕ ДА РАЗСЛЕДВАТЕ БОКО, ШИШИ И ППДБ, УВЕРЯВАМ ВИ, ЧЕ ОГРОМНОТО НЕДОВОЛСТВО НА НАШИЯТ НАРОД, ЩЕ ГО ОТНЕСЕТЕ ВИЕ!!!
Коментиран от #25
18:15 11.11.2026
5 Спас
Коментиран от #13, #19
18:17 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трябва през есенно зимния период
Това защо не е регламентирано със закон не се знае
МВР и Метеоролозите трябва да работят заедно
Коментиран от #29
18:17 11.11.2026
8 задържан за 24 часа
18:18 11.11.2026
9 🦉🦉🦉🦉
При една и съща мъгла при скорост 5 км/ч видимостта е една , при скорост 50км/ч е друга и при 100 км/ч и повече - трета ❗
Коментиран от #16
18:20 11.11.2026
10 Рано ставащ чичак
Коментиран от #12
18:21 11.11.2026
11 Трябва да има
Коментиран от #18
18:22 11.11.2026
12 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "Рано ставащ чичак":Не СТАВА само с ранно СТАВАНЕ, требе си и четене:
"Полицейският служител Иван Георгиев, изпратен да обезопаси района на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, е бил на косъм да бъде блъснат ЧЕТИРИ ПЪТИ.
Въпреки включените сигнални светлини на патрулния автомобил и поставените светлоотразителни конуси, водачи са продължили да преминават през опасния участък."
18:25 11.11.2026
13 Мнение
До коментар #5 от "Спас":Спасе, погледни себе си първо пред огледалото, а след това търси кусури в другите!
БЪЛГАРИЯ Я УПРАВЛЯВАТ ПОСОЛСТВАТА ВЕЧЕ 37Г!
ПРЕЗ БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ, ВЪПРЕКИ КУСУРИТЕ, НИКОГА НЕ Е БИЛА ТАКАВА АНАРХИЯ!!!
ТЕ ДАЖЕ ВОЕННИТЕ НИ ОЩЕ ПОЛЗВАТ ТЕХНИКАТА ОТ ОНОВА ВРЕМЕ, А НЕ ТАЯ ОТ ФАЩ, ЗА КОЯТО БОКО И ППДБ ПОДАРИХА МНОЖЕСТВО МИЛИАРДИ НА КУП ЗА МАКЕТИ И ЧЕРТЕЖИ!!!
АЕЦ-А, ТЕЦОВЕТЕ, ВЕЦ-ОВЕТЕ, ЯЗОВИРИТЕ И ОГРОМНА ЧАСТ ОТ ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ Е ВСЕ ОЩЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКО ВРЕМЕ!!!
КАКВО НАПРАВИХА ЗА БЪЛГАРИЯ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ??? ОСВЕН ДА Я ДОКАРАТ ДО ЗАКРИВАНЕ!!!
РАНО ИЛИ КЪСНО НАШИЯТ НАРОД ЩЕ ТРЯБВА ДА СТАНЕ И ДА ТРОПНЕ С КРАК, ЧЕ НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА СЕ ПРОДЪЛЖАВА С ТАЯ ОГРОМНА И СЪСИПВАЩА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА КОРУПЦИЯ!!!
Коментиран от #20, #27
18:31 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Слобо
Коментиран от #21
18:35 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мнение
До коментар #14 от "Бастардо":В България парите за инфорамционните табла отидоха по чекмеджета на тия дето сега обясняват, че отново причината и за тая трагедия била несъобразителна скорост!
Случай съвсем от неотдавна!
Помните ли трагедията край Своге?!
А трагедията край Хитрино?!
Тия корумпирани отвратителни хорица, продали де що имат и нямат, за още власт и кинти, НЯМАТ НИКАКВО ПРАВО ДА ИЗЛИЗАТ ПО ЕКРАНИТЕ И ДА ОБЯСНЯВАТ, ЧЕ ТО ТОВА БИЛО ЗАРАДИ МЪГЛАТА И СКОРОСТТА!
МИЛИАРДИ ОКРАДОХА ОТ ТОЯ НАРОДЕЦ!
КОРУПЦИЯТА Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ВСЯКА ЕДНА ТРАГЕДИЯ В БЪЛГАРИЯ!!!
18:36 11.11.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #11 от "Трябва да има":🚓За нисколетящите със спуснати колесници верно е нужно ръководство НЛО-
НискоЛетящиОбекти🚓
18:38 11.11.2026
19 Тик-Ток
До коментар #5 от "Спас":Ами до това води тези дебилни реалита като ,ергени ,ферми ,капките, Брадърси и бангаранги
Коментиран от #26
18:39 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #15 от "Слобо":И въпреки, че насрещно движещи се автомобили са им присвятквали многократно,
т.е. не просто патрул , а опасност,
въпреки този полицай и конусите-
няколко коли са го преминали като борче през зимата❗
18:42 11.11.2026
22 асфалта не се яде
18:44 11.11.2026
23 Сашко
18:49 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хайде сега . . .
До коментар #4 от "Мнение":Бойко вече пет години не е Министър Председател. Държавата се управляваше от назначените в нарушение на конституцията Кирил Петков и съпредседателя му Асен Василев и Служебните правителства на Румен Радев. Пет години са много време и Радев не може да се оправдава вечно. Служебните правителства бяха назначени лично от него!
Коментиран от #28
18:49 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кочан
До коментар #13 от "Мнение":Време е г-н Радев най-после да поеме отговорност за своите действия. Диващината която сполетя България последните 30 години беше режисирана от шоуто на Слави. Същия който предложи Румен Радев за президент във своето шоу и който изчегъртваше Бойко Борисов който построи тази магистрала. Какво беше направено след като въпросния Радев вдигна юмрука? Нова магистрала? Ремонт? Нищо! Само оправдания!
18:55 11.11.2026
28 Мнение
До коментар #25 от "хайде сега . . .":ДА ЗАЩИТАВАШ ДОКАЗАНИЯТ ПРЕСТЪПНИК, КОЙТО УПРАВЛЯВА НАД ДЕСЕТИЛЕТИЕ, СЕ НАРИЧА СЪУЧАСТИЕ!
ЕДИН ДНК ТЕСТ НА ДЕТЕТО НА МИС БИКИНИ И БОКО ОТЛИТА В ЗАНДАНА ЗА ДОЖИВОТЕН!
НЕ Е НОРМАЛНО СЛЕД ДЕСЕТКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГИГАНТСКАТА КОРУПЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ДА ИМА ВСЕ ОЩЕ ТАКИВА КАТО ТЕБ, КОИТО ДА НИ УВЕЩАВАТЕ В ОБРАТНОТО!
ПЪЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪВ ВЛАСТТА НА СТРАНАТА НИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г, НО ОТ НЕЗАВИСИМИ РАЗСЛЕДВАЩИ! АКО Е НЕОБХОДИМО РАЗСЛЕДВАНЕТО ДА БЪДЕ ПРОВЕЖДАНО ОТ ВОЕННИ!
В КРАЙНА СМЕТКА НЯМА КОРУПЦИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КОИТО ДА ТРАЯТ ВЕЧНО!
ИСТИНАТА ИЗЛИЗА НАЯВЕ ВСЕ НЯКОГА!
ЗАТОВА НЕ ЗАЩИТАВАЙТЕ ДОКАЗАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ!!!
ОЩЕ ПОМНИМ СКАНДАЛИТЕ С МИШО БИРАТА, САМОЛЕТА ТРАНСПОРИРАЩ ТИГРИТЕ И МИЛИАРДИТЕ НАКУП ЗА САМОЛЕТНИ ЧЕРТЕЖИ!
АМИ ППДБ?!
ГЮРОВ СКЛЮЧИ 10г ДОГОВОР СЪС ЗЕЛЕНСКИ ДОКАТО БЕ СЛУЖЕБЕН МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ???
МОЛЯ НЕ ЗАЩИТАВАЙТЕ ДОКАЗАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ, ЗАЩОТО СТАВАТЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ!!!
18:58 11.11.2026
29 И, кът ограничи на дивиндисет
До коментар #7 от "Трябва през есенно зимния период":скоростъ, ша спрът да са избиват ли? Който си го няма до 7,не го търси да го има и след тази възраст. Мъгла се вижда отдалече и не е със завеса за да те я видиш. Но когато го няма това с коет се мисли така става.
19:05 11.11.2026
30 Цеко сифоня
Сега май за по-лесно ще обвинят румънеца, та да се заметът истинските причини.
А защо никой не търси оня де синът му гърмеше бутилки шампанско за по 160 евра шишето. Той от магистрали колко открадна. Или там вече пито-платено.
19:08 11.11.2026