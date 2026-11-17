Трите поредни заседания по делото за смъртта на 12-годишната Сияна са отложени заради рязко влошаване на здравословното състояние на съдията докладчик. Заседанията бяха насрочени за 17, 18 и 19 ноември в Окръжния съд в Плевен. Информацията е съобщена от NOVA.

В рамките на заседанията е трябвало да бъдат изслушани вещите лица, изготвили заключенията по комплексната съдебно-медицинска и автотехническа експертиза. Експертизите са част от доказателствата по делото, което разглежда обстоятелствата около катастрофата, при която Сияна е загинала.

Инцидентът е станал в края на март 2025 г. на пътя край Телиш. По делото обвиняем е шофьорът на камион Георги Александров. Той остава в ареста, след като неколкократно е поискал по-лека мярка за неотклонение.

Нови дати за заседанията все още не са определени. Те предстои да бъдат насрочени от Окръжния съд в Плевен.