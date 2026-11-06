Неизвестен мъж задигна оборота на месарница за 30 секунди

Неизвестен мъж е заснет да задига оборота от 1055 евро на месарница в столичния квартал „Редута“. Посегателството е извършено на 31 октомври, а охранителната камера показва как мъжът влиза в обекта, насочва се към касата и напуска за около 30 секунди. По данни на NOVA той е бил с качулка, която е прикривала лицето му.

По думите на собствениците по входната врата няма следи от взлом. На записа се вижда как мъжът отключва вратата, взема парите, излиза и заключва обекта след себе си. Търговците смятат, че той е познавал вътрешното разположение на магазина.

„Обирът е бил преднамерен и човекът е знаел много добре“, заявиха собствениците.

Кражбата от месарницата е регистрирана в 2:14 часа. Няколко часа по-късно е извършено посегателство и в съседно кафене, като според търговците проникването там е било около 6:30 часа.

Собствениците подозират, че двата случая са дело на един и същ човек, но подчертават, че това не е доказано. „Не е доказано, но изглежда по абсолютно същия начин, в същия ден“, коментират те.

СДВР разследва посегателствата. Полицията не е потвърдила официално версията, че двата обекта са обрани от един и същ извършител. Работата по установяването на самоличността му продължава.

Източници: dunavmost.com, nova.bg