Неизвестен мъж задигна оборота на месарница за 30 секунди

Неизвестен мъж е заснет да задига оборота от 1055 евро на месарница в столичния квартал „Редута“. Посегателството е извършено на 31 октомври, а охранителната камера показва как мъжът влиза в обекта, насочва се към касата и напуска за около 30 секунди. По данни на NOVA той е бил с качулка, която е прикривала лицето му.
По думите на собствениците по входната врата няма следи от взлом. На записа се вижда как мъжът отключва вратата, взема парите, излиза и заключва обекта след себе си. Търговците смятат, че той е познавал вътрешното разположение на магазина.„Обирът е бил преднамерен и човекът е знаел много добре“, заявиха собствениците.
Кражбата от месарницата е регистрирана в 2:14 часа. Няколко часа по-късно е извършено посегателство и в съседно кафене, като според търговците проникването там е било около 6:30 часа.
Собствениците подозират, че двата случая са дело на един и същ човек, но подчертават, че това не е доказано. „Не е доказано, но изглежда по абсолютно същия начин, в същия ден“, коментират те.
СДВР разследва посегателствата. Полицията не е потвърдила официално версията, че двата обекта са обрани от един и същ извършител. Работата по установяването на самоличността му продължава.
Източници: dunavmost.com, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Цвете
Коментиран от #3
11:23 06.11.2026
3 Кучето на Мими 🐕
До коментар #2 от "Цвете":Защото бяхме в траур за кучънцито Кнопа.😪🐕
11:26 06.11.2026
4 само гербер може да
11:31 06.11.2026
5 ТЕЛЕГРАФИСТА
11:39 06.11.2026
6 Нов
11:44 06.11.2026
7 ВиоУетке
11:46 06.11.2026
8 Вратни пържоли
12:01 06.11.2026