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Неизвестен мъж задигна оборота на месарница за 30 секунди

Неизвестен мъж задигна оборота на месарница за 30 секунди

6 Ноември, 2026 11:11 770 8

  • кражба-
  • месарница-
  • редута-
  • сдрв-
  • охранителна камера

Посегателството е извършено в столичния квартал „Редута“. Няколко часа по-късно е обрано и съседно кафене

Неизвестен мъж задигна оборота на месарница за 30 секунди - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неизвестен мъж е заснет да задига оборота от 1055 евро на месарница в столичния квартал „Редута“. Посегателството е извършено на 31 октомври, а охранителната камера показва как мъжът влиза в обекта, насочва се към касата и напуска за около 30 секунди. По данни на NOVA той е бил с качулка, която е прикривала лицето му.

По думите на собствениците по входната врата няма следи от взлом. На записа се вижда как мъжът отключва вратата, взема парите, излиза и заключва обекта след себе си. Търговците смятат, че той е познавал вътрешното разположение на магазина.

„Обирът е бил преднамерен и човекът е знаел много добре“, заявиха собствениците.

Кражбата от месарницата е регистрирана в 2:14 часа. Няколко часа по-късно е извършено посегателство и в съседно кафене, като според търговците проникването там е било около 6:30 часа.

Собствениците подозират, че двата случая са дело на един и същ човек, но подчертават, че това не е доказано. „Не е доказано, но изглежда по абсолютно същия начин, в същия ден“, коментират те.

СДВР разследва посегателствата. Полицията не е потвърдила официално версията, че двата обекта са обрани от един и същ извършител. Работата по установяването на самоличността му продължава.

Източници: dunavmost.com, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цвете

    5 0 Отговор
    ДАТАТА Е 31 ОКТОМВРИ? ЗАЩО ДНЕС СЕ ДАВА ГЛАСНОСТ . 😠

    Коментиран от #3

    11:23 06.11.2026

  • 3 Кучето на Мими 🐕

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Защото бяхме в траур за кучънцито Кнопа.😪🐕

    11:26 06.11.2026

  • 4 само гербер може да

    5 0 Отговор
    работи с такъв размах

    11:31 06.11.2026

  • 5 ТЕЛЕГРАФИСТА

    1 1 Отговор
    Тоз логиката сочи че е ве гън

    11:39 06.11.2026

  • 6 Нов

    3 0 Отговор
    Е как оставят така хилядарка в обекта? Ще дойде берач да си набере.

    11:44 06.11.2026

  • 7 ВиоУетке

    2 0 Отговор
    А ти стоеше отвън с хронометъра ли бе 😀

    11:46 06.11.2026

  • 8 Вратни пържоли

    0 0 Отговор
    Да не е някой бивш служител, когото са завлекли с мангизи?

    12:01 06.11.2026