Откраднаха дарения за лечението на 8-годишния Раян във Варна

Полицията във Варна издирва мъж, който е откраднал кутия с дарения за лечението на 8-годишния Раян. Момчето е със синдром на Даун, без слух и говор, и се нуждае от медицински процедури. Кражбата е извършена от заведение за бързо хранене в квартал „Младост“ около 3:10 часа през нощта.

Според NOVA мъжът е използвал отвертка, за да отвори прозорец на обекта, след което е взел кутията. Служителите разбрали за посегателството, когато дошли на работа сутринта и установили, че даренията липсват.

„Идваме сутринта на работа, отваряме обекта и виждаме, че я няма. След това прегледахме камерите и видяхме как я взимат“, разказа управителят Николай Кондов.

По думите му в кутията имало между 300 и 400 евро. От полицията засега не са предоставили на служителите повече информация за мъжа. „Само знаем, че се работи по случая“, каза Кондов.

Кадрите от охранителните камери са разпространени в социалните мрежи с надеждата някой да разпознае мъжа и да помогне за установяването му. „Ако някой може да ни помогне да го открием, ще бъде добре“, призова управителят.

Заведението е било разбивано няколко пъти и преди, но досега кутията за дарения не е била обект на кражба. Тя е стояла близо до прозореца, за да могат клиентите да научат историята на Раян и да помогнат.

След случая служителите възнамеряват да прибират кутиите за дарения на сигурно място през нощта.