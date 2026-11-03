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Откраднаха дарения за лечението на 8-годишния Раян във Варна

Откраднаха дарения за лечението на 8-годишния Раян във Варна

3 Ноември, 2026 07:44 388 3

  • кражба-
  • дарения-
  • варна-
  • синдром на даун-
  • полиция

Полицията издирва мъж, заснет да влиза с отвертка в заведение в квартал „Младост“. В кутията е имало между 300 и 400 евро

Откраднаха дарения за лечението на 8-годишния Раян във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията във Варна издирва мъж, който е откраднал кутия с дарения за лечението на 8-годишния Раян. Момчето е със синдром на Даун, без слух и говор, и се нуждае от медицински процедури. Кражбата е извършена от заведение за бързо хранене в квартал „Младост“ около 3:10 часа през нощта.

Според NOVA мъжът е използвал отвертка, за да отвори прозорец на обекта, след което е взел кутията. Служителите разбрали за посегателството, когато дошли на работа сутринта и установили, че даренията липсват.

„Идваме сутринта на работа, отваряме обекта и виждаме, че я няма. След това прегледахме камерите и видяхме как я взимат“, разказа управителят Николай Кондов.

По думите му в кутията имало между 300 и 400 евро. От полицията засега не са предоставили на служителите повече информация за мъжа. „Само знаем, че се работи по случая“, каза Кондов.

Кадрите от охранителните камери са разпространени в социалните мрежи с надеждата някой да разпознае мъжа и да помогне за установяването му. „Ако някой може да ни помогне да го открием, ще бъде добре“, призова управителят.

Заведението е било разбивано няколко пъти и преди, но досега кутията за дарения не е била обект на кражба. Тя е стояла близо до прозореца, за да могат клиентите да научат историята на Раян и да помогнат.

След случая служителите възнамеряват да прибират кутиите за дарения на сигурно място през нощта.


Варна / България
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  • 1 1488

    1 3 Отговор
    под юмручето на фатмачето дьлго ще е така

    08:00 03.11.2026

  • 2 683636683

    2 1 Отговор
    Пари , събрани за помощ на дете , и откраднати .... могат да се харчат спокойно само за погребение ..... Какви хора

    08:03 03.11.2026

  • 3 Кучето на Мими 🐕

    1 1 Отговор
    Раян,тоя да не е от Максуда?🦧🤣🦧

    08:10 03.11.2026