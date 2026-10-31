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103 кг марихуана откриха при акция в село Грашево

103 кг марихуана откриха при акция в село Грашево

31 Октомври, 2026 20:51 525 1

  • марихуана-
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  • пазарджик-
  • полицейска акция-
  • наркотици

Наркотикът е намерен в частен имот под формата на 159 растения в процес на сушене. В рамките на операцията са проверени над 1000 души и 950 автомобила

103 кг марихуана откриха при акция в село Грашево - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

103 килограма марихуана са открити в частен имот във велинградското село Грашево при специализирана полицейска операция в област Пазарджик. Акцията е била насочена срещу престъпления, свързани с нарушаване на избирателните права, битовата престъпност и нарушенията по пътищата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

При проверката криминалистите са намерили 159 растения от рода на конопа, оставени да се сушат. След полеви наркотест е установено, че те са марихуана с общо тегло 103 килограма.

„Общо 103 килограма марихуана са открити при специализирана полицейска операция на територията на област Пазарджик“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Други нарушения при операцията

В рамките на акцията са задържани двама души за притежание на малки количества марихуана и синтетичен канабиноид. Установен е и 35-годишен жител на село Братаница, посочен като извършител на кражба на мобилен телефон.

В имот в септемврийското село Ковачево са открити осем кубически метра незаконно добита дървесина. Задържан е и 50-годишен водач от Септември, който е управлявал автомобил с концентрация на алкохол над 2 промила.

Проверени са над 1000 души

В операцията са участвали служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция от районните управления в Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград и Панагюрище. Включили са се и служители на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

Проверени са 1020 души, 950 автомобила, 52 лица от активния криминален контингент, както и 25 заложни къщи и офиси на дружества, предоставящи бързи кредити. За нарушения на Закона за движението по пътищата са съставени 21 акта и 217 фиша. Издадени са и 44 предупредителни протокола по член 65 от Закона за МВР.

Източници: bntnews.bg


Пазарджик / България
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  • 1 Сатана Z

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