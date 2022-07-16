Непълнолетен се напи, открадна кола и...

17-годишен неправоспособен водач от Нови пазар претърпя пътен инцидент. Tой е бил зад волана на противозаконно отнет лек автомобил след употреба на алкохол. Това съобщават от ОДМВР-Шумен, предава bTV.
Разплитането на случая започнало след получен сигнал че по пътя за Каспичан е възникнало ПТП. Водачът потърсил помощ в болницата, откаран от свои близки. В късните часове снощи момчето със свои приятели са употребявали алкохол.
По пътя към дома си той видял лек автомобил с шуменска регистрация. Бил отключен, а контактен ключ намерил в купето на автомобила. Подкарал го в посока към Каспичан, като на моменти шофирал с над 120 км/час. Загубил контрол и се преобърнал в крайпътна канавка.
Не е пострадал сериозно, след преглед в болницата е освободен. Тестван е с дрегер. Отчетени са 1,17 промила алкохол в издишания въздух. Към момента се извършва оглед и местопроизшествието се документира.
Образувано е досъдебно производство, работата по което продължават служители на РУ - Нови пазар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петьо Петров
Коментиран от #4
16:55 16.07.2022
2 Специалиста
16:58 16.07.2022
3 уайтнoйз
17:01 16.07.2022
4 Че то така и ще излезе
До коментар #1 от "Петьо Петров":Тия са от защитения вид. Свикнали са всичко да им се дава. Намерил ключа в колата и решил, че е оставен точно за него. Кво можеш да му кажеш.
17:39 16.07.2022