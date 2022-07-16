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Непълнолетен се напи, открадна кола и...

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Непълнолетен се напи, открадна кола и...

  • пиян-
  • кражба-
  • кола-
  • нови пазар

Не е пострадал сериозно, след преглед в болницата е освободен. Тестван е с дрегер. Отчетени са 1,17 промила алкохол в издишания въздух

Непълнолетен се напи, открадна кола и... - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

17-годишен неправоспособен водач от Нови пазар претърпя пътен инцидент. Tой е бил зад волана на противозаконно отнет лек автомобил след употреба на алкохол. Това съобщават от ОДМВР-Шумен, предава bTV.

Разплитането на случая започнало след получен сигнал че по пътя за Каспичан е възникнало ПТП. Водачът потърсил помощ в болницата, откаран от свои близки. В късните часове снощи момчето със свои приятели са употребявали алкохол.

По пътя към дома си той видял лек автомобил с шуменска регистрация. Бил отключен, а контактен ключ намерил в купето на автомобила. Подкарал го в посока към Каспичан, като на моменти шофирал с над 120 км/час. Загубил контрол и се преобърнал в крайпътна канавка.

Не е пострадал сериозно, след преглед в болницата е освободен. Тестван е с дрегер. Отчетени са 1,17 промила алкохол в издишания въздух. Към момента се извършва оглед и местопроизшествието се документира.

Образувано е досъдебно производство, работата по което продължават служители на РУ - Нови пазар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петьо Петров

    3 2 Отговор
    Това не е кражба, а намерено на пътя превозно средство за трудно придвижими младежи.

    Коментиран от #4

    16:55 16.07.2022

  • 2 Специалиста

    11 0 Отговор
    Г-н малолетния команч не можа ли да вземе някой кон от конюшнята?

    16:58 16.07.2022

  • 3 уайтнoйз

    10 0 Отговор
    ходжата са ше му пили поне 3 дена..

    17:01 16.07.2022

  • 4 Че то така и ще излезе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петьо Петров":

    Тия са от защитения вид. Свикнали са всичко да им се дава. Намерил ключа в колата и решил, че е оставен точно за него. Кво можеш да му кажеш.

    17:39 16.07.2022