След гонка с полицията шофьор се заби в порта и ремарке

7 Август, 2025 12:16 472 2

Водачът не се подчинил на подадения от патрулката сигнал, отказал и да бъде тестван за алкохол

Задържаха 64-годишен мъж за неизпълнение на полицейско разпореждане. Около 20:40 часа на 5 август при обход на района в Кнежа полицейски служители подали светлинен и звуков сигнал за проверка на водача на лек автомобил.

Шофьорът не се подчинил на подадения сигнал, направил десен завой пред патрулката, ударил с предницата металната порта на дома си, като навлязъл в отворено хале. Там блъснал бидон и туристическо ремарке.

Полицаите установили самоличността на водача. Мъжът отказал да му бъде извършена проверка за алкохол с техническо средство пред свидетел. Съставен му е акт, който нарушителят отказал да подпише. Издаден му бил и талон за медицинско изследване. Съпроводен е до сградата на Спешния център в Кнежа, където отказал да даде биологични проби за лабораторен анализ, както и да бъде прегледан от дежурен лекар. Задържан е за срок до 24 часа.


  • 1 Даааа, тия от

    2 1 Отговор
    Кнежа са железни, не като Димо Алексиев

    12:24 07.08.2025

  • 2 Киро Сводника

    0 1 Отговор
    Трябвало е набие някоя от ушанките. Или като онова агресивното куче от Тетевен - с бухалката в главата.

    12:31 07.08.2025