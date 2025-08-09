Новини
Задържаха криминално проявен за умишлен палеж в Габровско

9 Август, 2025 12:15 430 4

  • задържан-
  • пожар-
  • габрово

Пламъците засегнали няколко ниви

Задържаха криминално проявен за умишлен палеж в Габровско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха 29-годишен криминално проявен мъж за предизвикването на пожар край габровското село Главан.

Сигнал за избухналия пожар е подаден на 29 юли в РУ-Габрово.

Пристигайки на място екип на пожарната установил едновременното възникване на няколко огнища по пътя между селата Мъдрец и Главан.

Пламъците засегнали няколко ниви.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.


  • 1 Кан Крум

    1 0 Отговор
    Да се провеси на горящо дърво!

    12:18 09.08.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    сега така е модерно да палиш всичко да гори, мода какво да правиш

    12:18 09.08.2025

  • 3 Стенли

    1 0 Отговор
    Ей такива индивиди с охрана да разчистват изгорели площи и да садят дървета поне два години

    12:20 09.08.2025

  • 4 Даа...

    0 0 Отговор
    И този се оказа иZpoжденец ...

    12:45 09.08.2025