Трима от „Наглите“ изчезнаха, полицията издирва Културиста, Йожи и Релето

Полицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето от групата на "Наглите". Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки, предаде БНР.
Със случая се занимава Столичната дирекция на МВР.
Тримата мъже бяха част от групата на "Наглите", която беше задържана от полицията преди години за отвличания и рекет.
Йожи, Гребеца и Релето излязоха от затвора преди време.
По случая има образувано досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 те бяха добре познати на палицията
12:54 13.08.2025
2 Търсете багер
12:55 13.08.2025
3 Е нали
Коментиран от #8
12:56 13.08.2025
4 бою циганина
12:56 13.08.2025
5 Трол
12:56 13.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 сега
12:57 13.08.2025
8 Господ забавя
До коментар #3 от "Е нали":но не забравя
12:57 13.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Отмъщението
13:07 13.08.2025
11 Защо
13:07 13.08.2025
12 Име
Коментиран от #14
13:10 13.08.2025
13 ДНЕС НАГЛИТЕ АЙ УТРЕ
13:11 13.08.2025
14 АВ ВЪЙЙЙ
До коментар #12 от "Име":АЙ БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР
Коментиран от #15
13:12 13.08.2025
15 СТАНЕЛИ МНОГО ТИХО
До коментар #14 от "АВ ВЪЙЙЙ":КРАЙ БАРЦЕЛОНСКИЯ ЗНАЧИ РУСНАЦИТЕ САГО НАКАЦАЛИ СПРАВКА ГОСПОДИН МАГНИТСКИ ФЕНОМЕНА.
13:15 13.08.2025
16 приказки от шехерезада
13:33 13.08.2025
17 Ченге
13:33 13.08.2025
18 КъдраватаСю
Така си намираме работа, а и създаваме усещането, че работим!
13:39 13.08.2025
19 Сила
13:42 13.08.2025