Трима от „Наглите“ изчезнаха, полицията издирва Културиста, Йожи и Релето

13 Август, 2025 12:51 1 480 19

Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки

Трима от „Наглите“ изчезнаха, полицията издирва Културиста, Йожи и Релето - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето от групата на "Наглите". Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки, предаде БНР.

Със случая се занимава Столичната дирекция на МВР.

Тримата мъже бяха част от групата на "Наглите", която беше задържана от полицията преди години за отвличания и рекет.

Йожи, Гребеца и Релето излязоха от затвора преди време.

По случая има образувано досъдебно производство.


  • 1 те бяха добре познати на палицията

    15 0 Отговор
    но о чудоо ! изпариха се

    12:54 13.08.2025

  • 2 Търсете багер

    23 1 Отговор
    Не са ги копали на ръка.

    12:55 13.08.2025

  • 3 Е нали

    13 1 Отговор
    са излезли от затвора ?

    Коментиран от #8

    12:56 13.08.2025

  • 4 бою циганина

    13 3 Отговор
    след като излязох от затвора панкрац започна да управлявам бг мвр-то...... същата криминална структура като предишните в които бях

    12:56 13.08.2025

  • 5 Трол

    6 2 Отговор
    Спешно трябва да се намеси г-н Борисов и да ги залови.

    12:56 13.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 сега

    5 1 Отговор
    да рева ли?

    12:57 13.08.2025

  • 8 Господ забавя

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е нали":

    но не забравя

    12:57 13.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Отмъщението

    10 2 Отговор
    не спи. Дани ги намерят на дъното на някой язовир

    13:07 13.08.2025

  • 11 Защо

    3 2 Отговор
    Толкова ли на такива плъхове ме може да им се пусне инжекцията?

    13:07 13.08.2025

  • 12 Име

    8 2 Отговор
    На гости при Ружа са отишли ....

    Коментиран от #14

    13:10 13.08.2025

  • 13 ДНЕС НАГЛИТЕ АЙ УТРЕ

    8 0 Отговор
    ДЕБЕЛИТЕ И МЧЕТА ДА ОСВОБОДИТЕ БЪЛГАРИЯ.

    13:11 13.08.2025

  • 14 АВ ВЪЙЙЙ

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    АЙ БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР

    Коментиран от #15

    13:12 13.08.2025

  • 15 СТАНЕЛИ МНОГО ТИХО

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "АВ ВЪЙЙЙ":

    КРАЙ БАРЦЕЛОНСКИЯ ЗНАЧИ РУСНАЦИТЕ САГО НАКАЦАЛИ СПРАВКА ГОСПОДИН МАГНИТСКИ ФЕНОМЕНА.

    13:15 13.08.2025

  • 16 приказки от шехерезада

    3 0 Отговор
    разбрахме че издирват йожи културиста и релето ама защо намесвате и гребеца после в друго изречение пък културиста го няма?

    13:33 13.08.2025

  • 17 Ченге

    3 0 Отговор
    Е нали взимам 5 бона…!

    13:33 13.08.2025

  • 18 КъдраватаСю

    4 0 Отговор
    Моите хора го хващат, после ги пускаме и отново ги търсим..
    Така си намираме работа, а и създаваме усещането, че работим!

    13:39 13.08.2025

  • 19 Сила

    4 0 Отговор
    В деретата край Габров дол има нелегални гробища ....така съм чувал де , от перничани !!? Иначе нищо не знам .....

    13:42 13.08.2025