Трима от „Наглите“ изчезнаха, полицията издирва Културиста, Йожи и Релето

Полицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето от групата на "Наглите". Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки, предаде БНР.

Със случая се занимава Столичната дирекция на МВР.

Тримата мъже бяха част от групата на "Наглите", която беше задържана от полицията преди години за отвличания и рекет.

Йожи, Гребеца и Релето излязоха от затвора преди време.

По случая има образувано досъдебно производство.