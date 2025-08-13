Нова измама в интернет

Фалшиви профили обещават работа в известен сайт за разпространение на видео с дневен доход до 800 лева, съобщава бТВ.
„Добре дошли в групата на набиране на непълно работно време... Плащаме само чрез банков превод. Няма измами!“
Това съобщение получава Нели преди две седмици. Тя е една от 900-те поканени за работа в платформата за видеосподеляне. Трябва да харесва различни клипове срещу заплащане.
„Да харесвам клипчета на известни инфлуенсъри, да пращам скрийншотове на някаква Мирела, което не е истинското ѝ име, като доказателство, че са гледани клиповете и са последвани инфлуенсърите. Реших три задачи и след това ми поискаха банкова сметка. Само дадох номера на сметката си, бяха ми преведени 10 лева и веднага след това ми дадоха още 20 задачи“, разказва жена, станала жертва на измамата.
На следващия ден отново получава съобщение, но от друго приложение за съобщения. Обещават ѝ до 800 лева на ден, но има условие.
„Този клип е на по-специален инфлуенсър и дават една таблица и си избираш дали 50, 100 до 10 00 лева. Ако дадеш 50 лв., получаваш 65 лв. За 10 000 лв. е 5000 лв.“, разказва още жената.
Въпреки че тя спира, голяма част от хората в групата изпращат платежни разпечатки - някои за над 8000 лева.
От ГДБОП обясняват:
Веднъж платили, вече е почти невъзможно да си върнем парите, казват киберексперти.
„Първо, доста трудно се проследяват, лесно е да останеш анонимен онлайн. От друга страна, платформите, които използват случая, прехвърлят потребителите от една платформа в друга, което е лесно за прикриване. Финансовите пирамиди работят по този начин“, обясни Кирил Григоров, експерт по киберсигурност.
В повечето случаи жертвите на подобен тип измами се побират на случаен принцип.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всеки Търси !
Под Вола !
Теле !
Държавата !
Също !
Както и Тези !
20:06 13.08.2025
2 1488
спрях да чета
20:13 13.08.2025
3 123456
20:27 13.08.2025
4 град КОЗЛОДУЙ
всеки нормален човек му е ясно че без работа пари няма
само алчните си мислят за специални и че всеки им дължи едни лесни пари
20:32 13.08.2025