Нова измама в интернет

Фалшиви профили обещават работа в известен сайт за разпространение на видео с дневен доход до 800 лева, съобщава бТВ.

„Добре дошли в групата на набиране на непълно работно време... Плащаме само чрез банков превод. Няма измами!“

Това съобщение получава Нели преди две седмици. Тя е една от 900-те поканени за работа в платформата за видеосподеляне. Трябва да харесва различни клипове срещу заплащане.

„Да харесвам клипчета на известни инфлуенсъри, да пращам скрийншотове на някаква Мирела, което не е истинското ѝ име, като доказателство, че са гледани клиповете и са последвани инфлуенсърите. Реших три задачи и след това ми поискаха банкова сметка. Само дадох номера на сметката си, бяха ми преведени 10 лева и веднага след това ми дадоха още 20 задачи“, разказва жена, станала жертва на измамата.

На следващия ден отново получава съобщение, но от друго приложение за съобщения. Обещават ѝ до 800 лева на ден, но има условие.

„Този клип е на по-специален инфлуенсър и дават една таблица и си избираш дали 50, 100 до 10 00 лева. Ако дадеш 50 лв., получаваш 65 лв. За 10 000 лв. е 5000 лв.“, разказва още жената.

Въпреки че тя спира, голяма част от хората в групата изпращат платежни разпечатки - някои за над 8000 лева.

От ГДБОП обясняват:

Веднъж платили, вече е почти невъзможно да си върнем парите, казват киберексперти.

„Първо, доста трудно се проследяват, лесно е да останеш анонимен онлайн. От друга страна, платформите, които използват случая, прехвърлят потребителите от една платформа в друга, което е лесно за прикриване. Финансовите пирамиди работят по този начин“, обясни Кирил Григоров, експерт по киберсигурност.

В повечето случаи жертвите на подобен тип измами се побират на случаен принцип.