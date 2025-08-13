Новини
Нова измама в интернет

13 Август, 2025 19:59

Обещават ни доход до 800 лв. на ден

Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фалшиви профили обещават работа в известен сайт за разпространение на видео с дневен доход до 800 лева, съобщава бТВ.

„Добре дошли в групата на набиране на непълно работно време... Плащаме само чрез банков превод. Няма измами!“

Това съобщение получава Нели преди две седмици. Тя е една от 900-те поканени за работа в платформата за видеосподеляне. Трябва да харесва различни клипове срещу заплащане.

„Да харесвам клипчета на известни инфлуенсъри, да пращам скрийншотове на някаква Мирела, което не е истинското ѝ име, като доказателство, че са гледани клиповете и са последвани инфлуенсърите. Реших три задачи и след това ми поискаха банкова сметка. Само дадох номера на сметката си, бяха ми преведени 10 лева и веднага след това ми дадоха още 20 задачи“, разказва жена, станала жертва на измамата.

На следващия ден отново получава съобщение, но от друго приложение за съобщения. Обещават ѝ до 800 лева на ден, но има условие.

„Този клип е на по-специален инфлуенсър и дават една таблица и си избираш дали 50, 100 до 10 00 лева. Ако дадеш 50 лв., получаваш 65 лв. За 10 000 лв. е 5000 лв.“, разказва още жената.

Въпреки че тя спира, голяма част от хората в групата изпращат платежни разпечатки - някои за над 8000 лева.

От ГДБОП обясняват:

Веднъж платили, вече е почти невъзможно да си върнем парите, казват киберексперти.

„Първо, доста трудно се проследяват, лесно е да останеш анонимен онлайн. От друга страна, платформите, които използват случая, прехвърлят потребителите от една платформа в друга, което е лесно за прикриване. Финансовите пирамиди работят по този начин“, обясни Кирил Григоров, експерт по киберсигурност.

В повечето случаи жертвите на подобен тип измами се побират на случаен принцип.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Всеки Търси !

    2 0 Отговор
    Всеки Търси !

    Под Вола !

    Теле !

    Държавата !

    Също !

    Както и Тези !

    20:06 13.08.2025

  • 2 1488

    4 0 Отговор
    "съобщава бТВ"
    спрях да чета

    20:13 13.08.2025

  • 3 123456

    2 0 Отговор
    алчността ще погуби разсъдъка на много хора ! и мързелът !

    20:27 13.08.2025

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    е що ривете като не сте жертва а сте алчни за ЛЕСНИ пари без да работите искате да получавате

    всеки нормален човек му е ясно че без работа пари няма

    само алчните си мислят за специални и че всеки им дължи едни лесни пари

    20:32 13.08.2025