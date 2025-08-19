Велосипедист преби 75-годишен мъж с електрическа количка заради отнето предимство

Велосипедист е пребил 75-годишен мъж с електрическа количка заради отнето предимство, съобщиха от полицията в Казанлък.
На 18 август в 09:41 ч., в РУ-Казанлък е получен сигнал за сбиване в гр. Казанлък, на кръстовището на ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Д-р Стамболски“.
На място е установен 75-годишен мъж, лежащ на пътното платно с рана на главата, а в близост до него триколесното му електрическо пътно превозно средство.
Той обяснил, че след възникнал спор за предимство с неустановен водач на велосипед. Велосипедистът му е нанесъл побой, след което си тръгнал.
75-годишният мъже е транспортиран и настанен за лечение в болница, без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.
