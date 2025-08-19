Новини
Велосипедист преби 75-годишен мъж с електрическа количка заради отнето предимство

Велосипедист преби 75-годишен мъж с електрическа количка заради отнето предимство

19 Август, 2025 11:32

Пострадалият е оставен да лежи на пътното платно с рана на главата

Велосипедист преби 75-годишен мъж с електрическа количка заради отнето предимство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Велосипедист е пребил 75-годишен мъж с електрическа количка заради отнето предимство, съобщиха от полицията в Казанлък.

На 18 август в 09:41 ч., в РУ-Казанлък е получен сигнал за сбиване в гр. Казанлък, на кръстовището на ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Д-р Стамболски“.

На място е установен 75-годишен мъж, лежащ на пътното платно с рана на главата, а в близост до него триколесното му електрическо пътно превозно средство.

Той обяснил, че след възникнал спор за предимство с неустановен водач на велосипед. Велосипедистът му е нанесъл побой, след което си тръгнал.

75-годишният мъже е транспортиран и настанен за лечение в болница, без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    18 2 Отговор
    Педалистите често са и вегани и са много злобни джендъpи!

    11:44 19.08.2025

  • 2 456

    12 0 Отговор
    От статията не става съвсем ясно за електрическата количка ,но при нас така описано е инвалидна електрическа количка . Има ги с 3 и с 4 колела. Но каквото и да е ,да се нанасят побойща е безумие. Явно в България царува законът на джунглата

    11:45 19.08.2025

  • 3 Здрасти

    9 3 Отговор
    Не разбрахме възрастта на побойника. От "демократичното" поколение ли е.

    11:47 19.08.2025

  • 4 няма оправия в тази държава

    7 0 Отговор
    приматите са навсякъде трябвя сериозна чистка !!!

    11:50 19.08.2025

  • 5 закон има

    2 1 Отговор
    и правилник за прилагането му . предимство има . а дали се спазва винаги . заради отнето предимство стават катастрофи . спорът между водачите може да ескалира . може единия да е по прав , а другия по силен . на ахтопол един отнесе мотопедка в 2 ч през нощта с джип . пътища, превозни средства, водачи . така става .

    11:55 19.08.2025

  • 6 Киро

    2 4 Отговор
    По нагли от тези т.н. велосипедисти на пътя няма.И както е казал колегата побгоре,всички са джендъри,гейове или някоя друга форма на евроинтеграцията.

    11:57 19.08.2025

  • 7 За съжаление

    2 0 Отговор
    Когато няма държава, хората вземат закона в собствените си ръце. Тепърва ще има още такива случаи.

    11:57 19.08.2025

  • 8 Ами да, те

    2 1 Отговор
    велосипедистите така правят...

    12:00 19.08.2025

  • 9 Тези кс колелата са най нагли на пъта

    1 1 Отговор
    По нагли са от моторжиите дори

    12:02 19.08.2025

  • 10 Следващия път

    0 2 Отговор
    Като загазя педалист ако е жив ше върна на заден за да го довърша

    12:03 19.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Напомнящ

    2 0 Отговор
    Вие от "Факти" уж сте заявили,че давате трибуна на различни мнения,а се скъсвате да триете коментари,които отразяват грозната,но обективна истина в разсипаната ни РОДИНА!!! А това,че триете съвсем не я прави по-красива!

    12:12 19.08.2025

  • 13 Факт

    0 0 Отговор
    В Резово сигурно вече е слънчево!

    12:18 19.08.2025

  • 14 Видиш ли

    0 0 Отговор
    Велосипедист, тротонеткаджия по тротоара, блъскай на шосето яко.

    12:18 19.08.2025