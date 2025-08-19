Трима са привлечени към наказателна отговорност за смъртта на 8-годишното дете в Несебър

Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването по повод настъпила смърт на 8-годишно дете, което е паднало от голяма височина по време на полет с парашут, който е теглен от моторница във водата, съобщават от novini.bg.
Престъпното деяние е настъпило на 18.08.2025 година, а полетът е осъществен във въздуха над морето край несебърския плаж. Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. То се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК.
Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия на труп. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.
Към наказателна отговорност са привлечени три лица за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.
18:55 19.08.2025
2 явно арестуваните не са от несебър
родителите му заптиета в несебър
18:55 19.08.2025
3 Защо
До коментар #1 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":Вече идва чалга поколението отраснало с телефоните.Необразовано и с същиге трости родители.Идват на важни служби,качват се на бързи коли и правят лаком бизнес а са нефелници.Корупцията им позволява да се наместват.
19:16 19.08.2025
4 Данко Харсъзина
19:20 19.08.2025
5 както винаги някой да го отнесе
19:22 19.08.2025
6 Въпрос
19:23 19.08.2025
7 Пилотът Гошу
До коментар #6 от "Въпрос":Ми поради каква - когато майка му е гламава и няма мозък, се случват такива сакатми понякога... Може причината да е техническа и по вина на фирмата, но отговорността за всяко дете е на родителя. Каквото и да дрънка майката сега, вътрешно си знае много добре, че не е трябвало да му ходи по гайдата...
19:29 19.08.2025
8 чакали линека повече от час
19:34 19.08.2025
9 Нещо ,
19:38 19.08.2025
10 Наблюдател
До коментар #5 от "както винаги някой да го отнесе":Ти там ли беше и видя, че майката е откопчала въжето,та детето й да падне във водата? Там ли беше, та да знаеш дали всичко по съоръженията е било изправно,което е отговорност на служителите? Откъде знаеш точно каква е причината?
19:38 19.08.2025
11 Чета текста и
Ей такава е цялата ни скапана държава!
19:38 19.08.2025
12 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "чакали линека повече от час":На мъртъв човек за кво му е линейка?
На умрел хапчета за кво са му?
19:39 19.08.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Чета текста и":Било е глезено и "шувръкливо" и се е изхлузило от коланите. Дечурлигата на заможни родители са така в повечето случаи.
19:42 19.08.2025
14 Наблюдател
До коментар #7 от "Пилотът Гошу":Интересна логика. Това е като майка с детето си да се качи на самолет, терористи да отвлекат самолета, да го разбият и да загинат всички и после да не обвинят терористите,а майката, защото тя е отговорна за детето си. А може би другите не? Може би пилотът не е отговорен за пътниците, включително децата на пътниците? Ако пилотска грешка предизвика катастрофа кой ще е виновен пилотът или майката, защото според теб винаги тя е отговорна.
19:42 19.08.2025
15 Тоалетната хартия
До коментар #8 от "чакали линека повече от час":При падане от 50 метра, водата е., като бетон... Ако ще на секундата да бяха го приели в болница, детето пак щеше да почине!!! Детето се е рсзкопчало само или майка му го е раькопчала!!! Тез колани не се късат така лесно. Никога не съм виждал или чувал за скъсани колан на парашут.!!! Има нещо, което не казват...
19:44 19.08.2025
16 ник
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Ако лифтът е паднал по вина на лифтаджията точно той ще бъде отговорен.
19:44 19.08.2025
17 Софийски селянин,
19:46 19.08.2025
18 Тоалетната хартия
До коментар #17 от "Софийски селянин,":Как определи, че персонала е виновен???!! Някога скача ли си с парашут??
19:48 19.08.2025
19 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "ник":Лифтът няма как да падне по вина на лифтаджията. Явно не си виждал лифт. Мързи ме да обяснявам.
19:50 19.08.2025
20 Чичо Пешо
19:52 19.08.2025
21 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Софийски селянин,":То пък едни печалби та няма що. Има ги тук пред хотела ми, и са ми приятели. Зная какви са им "печалбите".
19:52 19.08.2025
22 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Чичо Пешо":Там няма уреди.
19:53 19.08.2025
23 ник
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":Вероятно те мързи и да четеш по принцип, така че трудно ще обясниш неща, за които се изисква четене. Според теб лифтаджията не носи никаква отговорност за боравенето със съоръжението? С това кога да тръгне, кога да спре, али при силен вятър да спре лифта или да остави да се блъскат кабинките? Интересна анти-логика!
19:54 19.08.2025
24 До коментар 18
Това е престъпление не само от морална гледна точка...
Ти щеше ли да качиш с тебе си ако имаш малко дете, а ако направиш значи си пълен Иdи0т!!
19:54 19.08.2025