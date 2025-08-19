Новини
Трима са привлечени към наказателна отговорност за смъртта на 8-годишното дете в Несебър

19 Август, 2025 18:49 845 24

  • трима-
  • наказателна отговорност-
  • смърт-
  • дете-
  • несебър

Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели.

Трима са привлечени към наказателна отговорност за смъртта на 8-годишното дете в Несебър - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването по повод настъпила смърт на 8-годишно дете, което е паднало от голяма височина по време на полет с парашут, който е теглен от моторница във водата, съобщават от novini.bg.

Престъпното деяние е настъпило на 18.08.2025 година, а полетът е осъществен във въздуха над морето край несебърския плаж. Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. То се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК.
Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия на труп. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Към наказателна отговорност са привлечени три лица за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.


Бургас / България
  • 1 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    7 0 Отговор
    Опасения за полицейски чадър
    Родителите на 18 годишния Никола Бургазлиев, който беше задържан като извършител, след трагичния Инцидент с АТВ в Слънчев Бряг, при който пострадаха петима пешеходци, е дете на служители в РПУ Несебър. Двама от пострадалите са в критично състояние. Бащата на задържания - Георги Бургазлиев е служител на сектор „Криминална полиция“ в РУ МВР Несебър. Майка му Роса Радева също е в редиците на МВР, отново в същото РПУ. Според публикации в местните медии, Георги Бургазлиев заема ключова позиция - ръководи инспекторите в районното, а Роса Ралева е бивш разследващ полицай, но от няколко години е оперативен работник в Криминална полиция. Източници пожелали анонимност твърдят, че двамата са в крайно близки отношения с директора на ОДМВР-Бургас Владимир Маринов.
    Началникът на РУ Несебър Павел Колев разпорежда разследването по казуса с АТВ-то да се води от ОД МВР Бургас, а не в Несебър. Вероятно поради конфликт на интереси. Това обаче би било безпредметно, ако твърденията за близост между Владо Маринов, който по принцип живее в Несебър и семейство Бургазлиеви, са достоверни.

    Коментиран от #3

    18:55 19.08.2025

  • 2 явно арестуваните не са от несебър

    10 0 Отговор
    иначе и те под домашен арест кат тоя 18г дето преби 6 човека
    родителите му заптиета в несебър

    18:55 19.08.2025

  • 3 Защо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":

    Вече идва чалга поколението отраснало с телефоните.Необразовано и с същиге трости родители.Идват на важни служби,качват се на бързи коли и правят лаком бизнес а са нефелници.Корупцията им позволява да се наместват.

    19:16 19.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Все едно да привлекат по отговорност лифтаджията ако някой падне от лифта и се утрепе. И да го натикат в кауша. Загубена работа.

    Коментиран от #16

    19:20 19.08.2025

  • 5 както винаги някой да го отнесе

    3 1 Отговор
    и как точно тези трима човека са виновни за смъртта на детето? и защо никой не попита майката какво се случи там горе да видим тя какво ще каже ? това че се обвинява някой за някакво деяние като измиване на ръцете от страна на прокуратурата не означва че този някой го е извършил както и се вижда от ситуацията че никой не е откопчал детето или му е срязал въжето майката е най-виновна в случая !

    Коментиран от #10

    19:22 19.08.2025

  • 6 Въпрос

    3 0 Отговор
    Поради каква причина дете може да бъде 50 метра над морето или сушата с тези парашути?!

    Коментиран от #7

    19:23 19.08.2025

  • 7 Пилотът Гошу

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Въпрос":

    Ми поради каква - когато майка му е гламава и няма мозък, се случват такива сакатми понякога... Може причината да е техническа и по вина на фирмата, но отговорността за всяко дете е на родителя. Каквото и да дрънка майката сега, вътрешно си знае много добре, че не е трябвало да му ходи по гайдата...

    Коментиран от #14

    19:29 19.08.2025

  • 8 чакали линека повече от час

    0 2 Отговор
    това какво ще рече ???????

    Коментиран от #12, #15

    19:34 19.08.2025

  • 9 Нещо ,

    1 0 Отговор
    което НИЩО не значи , абсолютно нищо !

    19:38 19.08.2025

  • 10 Наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "както винаги някой да го отнесе":

    Ти там ли беше и видя, че майката е откопчала въжето,та детето й да падне във водата? Там ли беше, та да знаеш дали всичко по съоръженията е било изправно,което е отговорност на служителите? Откъде знаеш точно каква е причината?

    19:38 19.08.2025

  • 11 Чета текста и

    1 0 Отговор
    Се втрещявам - проверяват документацията, проверяват лодката… Пълно безумие! Двама души на един парашут, единият пада, другият остава във въздуха - от ясно по-ясно е, че детето се е изхлузило от коланите - как, защо, кой е виновен за това, персонала или майката - ето това трябваше да се търси веднага! А, те, дебилите, документи проверяват…
    Ей такава е цялата ни скапана държава!

    Коментиран от #13

    19:38 19.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "чакали линека повече от час":

    На мъртъв човек за кво му е линейка?
    На умрел хапчета за кво са му?

    19:39 19.08.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Чета текста и":

    Било е глезено и "шувръкливо" и се е изхлузило от коланите. Дечурлигата на заможни родители са така в повечето случаи.

    19:42 19.08.2025

  • 14 Наблюдател

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пилотът Гошу":

    Интересна логика. Това е като майка с детето си да се качи на самолет, терористи да отвлекат самолета, да го разбият и да загинат всички и после да не обвинят терористите,а майката, защото тя е отговорна за детето си. А може би другите не? Може би пилотът не е отговорен за пътниците, включително децата на пътниците? Ако пилотска грешка предизвика катастрофа кой ще е виновен пилотът или майката, защото според теб винаги тя е отговорна.

    19:42 19.08.2025

  • 15 Тоалетната хартия

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "чакали линека повече от час":

    При падане от 50 метра, водата е., като бетон... Ако ще на секундата да бяха го приели в болница, детето пак щеше да почине!!! Детето се е рсзкопчало само или майка му го е раькопчала!!! Тез колани не се късат така лесно. Никога не съм виждал или чувал за скъсани колан на парашут.!!! Има нещо, което не казват...

    19:44 19.08.2025

  • 16 ник

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Ако лифтът е паднал по вина на лифтаджията точно той ще бъде отговорен.

    Коментиран от #19

    19:44 19.08.2025

  • 17 Софийски селянин,

    1 2 Отговор
    Че тези печелбари са виновни е ясно като бял ден,а безотговорната майка защо не я арестувате..?!

    Коментиран от #18, #21

    19:46 19.08.2025

  • 18 Тоалетната хартия

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Софийски селянин,":

    Как определи, че персонала е виновен???!! Някога скача ли си с парашут??

    19:48 19.08.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "ник":

    Лифтът няма как да падне по вина на лифтаджията. Явно не си виждал лифт. Мързи ме да обяснявам.

    Коментиран от #23

    19:50 19.08.2025

  • 20 Чичо Пешо

    1 1 Отговор
    Един здрав колан е изключено да го скъсат килограмите на 8 годишно дете. Пълно безхаберие за сигурността на уредите които се използват. Ама наистина пълно и трябва да си понесат отговорността и да бъдат наказани за смъртта на детето.

    Коментиран от #22

    19:52 19.08.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Софийски селянин,":

    То пък едни печалби та няма що. Има ги тук пред хотела ми, и са ми приятели. Зная какви са им "печалбите".

    19:52 19.08.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Чичо Пешо":

    Там няма уреди.

    19:53 19.08.2025

  • 23 ник

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Вероятно те мързи и да четеш по принцип, така че трудно ще обясниш неща, за които се изисква четене. Според теб лифтаджията не носи никаква отговорност за боравенето със съоръжението? С това кога да тръгне, кога да спре, али при силен вятър да спре лифта или да остави да се блъскат кабинките? Интересна анти-логика!

    19:54 19.08.2025

  • 24 До коментар 18

    1 0 Отговор
    Не е трябвало да допускат непълнолетно дете на 8 години....
    Това е престъпление не само от морална гледна точка...
    Ти щеше ли да качиш с тебе си ако имаш малко дете, а ако направиш значи си пълен Иdи0т!!

    19:54 19.08.2025