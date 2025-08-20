Новини
Крими »
1000 лв. награда за откраднат велосипед в София

1000 лв. награда за откраднат велосипед в София

20 Август, 2025 08:04 544 5

  • кражба-
  • велосипед-
  • люлин 8

От кадрите се вижда как неизвестен разбива ключалката, влиза във входа, прерязва заключващата верига и взима колело

1000 лв. награда за откраднат велосипед в София - 1
Кадър: Охранителна камера
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кражба на велосипед от жилищен блок в София. Случаят е от кв. "Люлин 8", а извършителят е заснет от охранителни камери, съобщи бТВ.

Кражбата е станала в събота минути преди 2 часа през нощта. От кадрите се вижда как неизвестен разбива ключалката, влиза във входа, прерязва заключващата верига и взима със себе си велосипед, след което си тръгва.

Собственикът на велосипеда обявява и парична награда в размер на 1000 лв. за достоверна информация, която може да бъде от полза на разследващите.

Златин Веселинов установява, че колелото му липсва на 16 август около 10 ч. сутринта.

„Шокирах се и веднага проверих записите от охранителните камери. Така установих, че велосипедът е откраднат вечерта“, разказа в „Тази сутрин“ Златин.

Още същия ден подава сигнал в полицията. Решава да обяви парична награда за човека, който даде официални показания и благодарение на това престъпниците бъдат заловени.

По думите му на записите се виждат двама души на видима възраст около 20 г., които обикалят късно вечерта и надничат във входовете.

Според Златин Веселинов кражбата е станала спонтанно, когато са харесали въпросното колело.

От полицията заявиха за bTV, че веднага е образувана преписка и работят по случая, но към момента извършителите не са установени.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 6 Отговор
    кат има 1000 лв. за награда има 200 лв за ново кооло
    или той иска с въглеродно тяло за 20 хил лв ?

    08:06 20.08.2025

  • 2 Мхмм

    1 1 Отговор
    Демократични ценности

    Коментиран от #4

    08:13 20.08.2025

  • 3 Ко речи?

    3 0 Отговор
    В нашия вход се влиза с чип и вратите между етажите се заключват. Въпреки това не си позволявам да си оставя колелото на стълбите.

    08:14 20.08.2025

  • 4 Ко речи?

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мхмм":

    Аааа, щото при бай Тошо не е крадяха колелета!

    08:16 20.08.2025

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Давам 2000 лева награда на някой, който успее да убеди мързеливците да си прибират колелата в апартаментите.

    08:21 20.08.2025