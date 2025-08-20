1000 лв. награда за откраднат велосипед в София

Кражба на велосипед от жилищен блок в София. Случаят е от кв. "Люлин 8", а извършителят е заснет от охранителни камери, съобщи бТВ.

Кражбата е станала в събота минути преди 2 часа през нощта. От кадрите се вижда как неизвестен разбива ключалката, влиза във входа, прерязва заключващата верига и взима със себе си велосипед, след което си тръгва.

Собственикът на велосипеда обявява и парична награда в размер на 1000 лв. за достоверна информация, която може да бъде от полза на разследващите.

Златин Веселинов установява, че колелото му липсва на 16 август около 10 ч. сутринта.

„Шокирах се и веднага проверих записите от охранителните камери. Така установих, че велосипедът е откраднат вечерта“, разказа в „Тази сутрин“ Златин.

Още същия ден подава сигнал в полицията. Решава да обяви парична награда за човека, който даде официални показания и благодарение на това престъпниците бъдат заловени.

По думите му на записите се виждат двама души на видима възраст около 20 г., които обикалят късно вечерта и надничат във входовете.

Според Златин Веселинов кражбата е станала спонтанно, когато са харесали въпросното колело.

От полицията заявиха за bTV, че веднага е образувана преписка и работят по случая, но към момента извършителите не са установени.