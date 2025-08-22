Новини
Задържаха непълнолетни след преследване с каруца, взели метал от дерайлиралите вагони край Пясъчево

Задържаха непълнолетни след преследване с каруца, взели метал от дерайлиралите вагони край Пясъчево

22 Август, 2025 09:39

Единият от тях е повален на земята и са му нанесени удари по тялото. Другият стреля във въздуха

Задържаха непълнолетни след преследване с каруца, взели метал от дерайлиралите вагони край Пясъчево - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Преследване на каруца, сблъсък между полицаи и тълпа хора, прострелян със стоп-патрон и задържани младежи – всичко това се разиграва край дерайлиралата влакова композиция до Пясъчево, съобщава Нова ТВ. Двама непълнолетни са задържани за 24 часа, след като били заловени да превозват метални части от вагоните с каруца.

„По време на работа полицейски служители се натъкнали на двама младежи които с каруца превозват метални елементи от дерайлиралата композиция. Започват преследване в посока Гълъбово. Успяват да задържат единия - 17-годишен. Другият - на 14 години, бяга, като конят с каруцата продължава пътя си самостоятелно и по трасето се удря в автомобил, в който пътуват четирима души. Докато полицаите установяват самоличността на задържания, около тях се събират множество хора, които настояват момчето да бъде пуснато. Проявяват агресия спрямо униформените. Единият от тях е повален на земята и са му нанесени удари по тялото. Другият стреля във въздуха. Това не дава резултат и агресията продължава, което наложило втори изстрел. Патронът наранява крака на 43-годишен мъж. Незабавно е пристигнал екип на Спешна помощ, който установява, че нараняването е повърхностно. Задържани са и двете момчета”, разказа в ефира на „Здравей, България” окръжният прокурор Мария Михайлова.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пимпарев

    17 2 Отговор
    Смея се от сърце.Направо го пускайте това като реалити шоу.До къде се докарахме по пътя на евроатлантическата интегрция!

    Коментиран от #5, #7

    09:44 22.08.2025

  • 3 Абе

    19 1 Отговор
    Не се казва взели метал, а брали железо.

    09:44 22.08.2025

  • 4 Начо

    13 0 Отговор
    Напълно римска държава...територия

    Коментиран от #16

    09:45 22.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пимпарев

    5 1 Отговор
    Римляните помагат в разчистването. Оставете ги да си свършат работата щом отговорните органи не са я свършили до сега.

    09:47 22.08.2025

  • 7 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пимпарев":

    Вчера пишеше, че каруцата се ударила в некво Ауди и се разпаднала 🤣 Е това искам да го гледам на видео.

    09:47 22.08.2025

  • 8 кире

    4 0 Отговор
    Мили родни картинки.

    09:51 22.08.2025

  • 9 Делю Хайдутин

    6 1 Отговор
    Ромите ще разчистят терена за ден .Пуснете ги .

    09:56 22.08.2025

  • 10 Хасково

    1 1 Отговор
    Те служителите на БДЖ в Хасковско крадат всичко и не ходят на работа срещу рушвети на началниците

    09:57 22.08.2025

  • 11 МисиркоФ

    0 1 Отговор
    за кокошка няма прошка, е те тва е отклоняване на вниманието от истинските проблеми .............

    10:06 22.08.2025

  • 12 Как така непълнолетни?

    2 0 Отговор
    На 12 години се женят и имат деца, разбират постъпките си, значи са пълнолетни и трябва да носят наказателна отговорност. Пращайте ги при бай Ставри в ЦСЗ...

    10:09 22.08.2025

  • 13 писарке вчера същото го цъкнахте

    1 0 Отговор
    за команчите че няма наказани за насилието над заптиета

    явно ви плащат да пускате стари притоплени манджи
    вие ако не помните
    ние помним

    10:10 22.08.2025

  • 14 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "пламен":

    Да ама не. По соц време всичките ромеи работеха, а децата им ходеха на училище.
    Всичко дойде след демокрацията, когато тука се настаниха Оровено общество, америка за България, хелзинския комитет и всичките дебели, мазни адвокати тип Марковите.
    Дойде след като настъпаха държавата да плаща пари на такива дето не работят и не учат.

    10:18 22.08.2025

  • 15 Смели

    4 0 Отговор
    мъже само като навремето "Чочоолу" са ги правили кротки и послушни!Тази наша полиция могат да я ритат,да посягат на пагоните им,да ги ругаят,само дето не са почнали да посягат на оръжието им.Напълно подкрепям действията на тези млади хора,но началниците им всячески извъртат нещата,само разни комисари да не си изгубят местенцата!В САЩ с такива не се церемонят много.

    10:20 22.08.2025

  • 16 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Начо":

    М а н г а л и т е си мислят че законите не важат за тях. А полицаите ги е страх да прилагат закона еднакво за всички. И по-скоро сме ромска а не римска държава. Нещата ще се нормализират когато полицая изстреля 16 патрона от Glock 17, например, в главите на множеството хора събрали се и настояващи да бъде пуснат престъпника. Еее 17 патрон може да го пусне във въздуха. Каква е таз пародия:

    Докато полицаите установяват самоличността на задържания, около тях се събират множество хора, които настояват момчето да бъде пуснато. Проявяват агресия спрямо униформените. Единият от тях е повален на земята и са му нанесени удари по тялото. Другият стреля във въздуха. Това не дава резултат и агресията продължава, което наложило втори изстрел.

    10:26 22.08.2025