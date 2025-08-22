Задържаха непълнолетни след преследване с каруца, взели метал от дерайлиралите вагони край Пясъчево

Преследване на каруца, сблъсък между полицаи и тълпа хора, прострелян със стоп-патрон и задържани младежи – всичко това се разиграва край дерайлиралата влакова композиция до Пясъчево, съобщава Нова ТВ. Двама непълнолетни са задържани за 24 часа, след като били заловени да превозват метални части от вагоните с каруца.
„По време на работа полицейски служители се натъкнали на двама младежи които с каруца превозват метални елементи от дерайлиралата композиция. Започват преследване в посока Гълъбово. Успяват да задържат единия - 17-годишен. Другият - на 14 години, бяга, като конят с каруцата продължава пътя си самостоятелно и по трасето се удря в автомобил, в който пътуват четирима души. Докато полицаите установяват самоличността на задържания, около тях се събират множество хора, които настояват момчето да бъде пуснато. Проявяват агресия спрямо униформените. Единият от тях е повален на земята и са му нанесени удари по тялото. Другият стреля във въздуха. Това не дава резултат и агресията продължава, което наложило втори изстрел. Патронът наранява крака на 43-годишен мъж. Незабавно е пристигнал екип на Спешна помощ, който установява, че нараняването е повърхностно. Задържани са и двете момчета”, разказа в ефира на „Здравей, България” окръжният прокурор Мария Михайлова.
2 Пимпарев
09:44 22.08.2025
3 Абе
09:44 22.08.2025
4 Начо
09:45 22.08.2025
6 Пимпарев
09:47 22.08.2025
7 Абе
До коментар #2 от "Пимпарев":Вчера пишеше, че каруцата се ударила в некво Ауди и се разпаднала 🤣 Е това искам да го гледам на видео.
09:47 22.08.2025
8 кире
09:51 22.08.2025
9 Делю Хайдутин
09:56 22.08.2025
10 Хасково
09:57 22.08.2025
11 МисиркоФ
10:06 22.08.2025
12 Как така непълнолетни?
10:09 22.08.2025
13 писарке вчера същото го цъкнахте
явно ви плащат да пускате стари притоплени манджи
вие ако не помните
ние помним
10:10 22.08.2025
14 Механик
До коментар #5 от "пламен":Да ама не. По соц време всичките ромеи работеха, а децата им ходеха на училище.
Всичко дойде след демокрацията, когато тука се настаниха Оровено общество, америка за България, хелзинския комитет и всичките дебели, мазни адвокати тип Марковите.
Дойде след като настъпаха държавата да плаща пари на такива дето не работят и не учат.
10:18 22.08.2025
15 Смели
10:20 22.08.2025
16 Така е
До коментар #4 от "Начо":М а н г а л и т е си мислят че законите не важат за тях. А полицаите ги е страх да прилагат закона еднакво за всички. И по-скоро сме ромска а не римска държава. Нещата ще се нормализират когато полицая изстреля 16 патрона от Glock 17, например, в главите на множеството хора събрали се и настояващи да бъде пуснат престъпника. Еее 17 патрон може да го пусне във въздуха. Каква е таз пародия:
Докато полицаите установяват самоличността на задържания, около тях се събират множество хора, които настояват момчето да бъде пуснато. Проявяват агресия спрямо униформените. Единият от тях е повален на земята и са му нанесени удари по тялото. Другият стреля във въздуха. Това не дава резултат и агресията продължава, което наложило втори изстрел.
10:26 22.08.2025