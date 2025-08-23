Новини
42-годишен мъж е задържан за палежи на коли в два жилищни комплекса в Бургас

42-годишен мъж е задържан за палежи на коли в два жилищни комплекса в Бургас

23 Август, 2025 16:08

При палежите в комплексите "Славейков" и "Изгрев" са изгорели общо четири леки автомобила, а частично обгорели са пет коли.

42-годишен мъж е задържан за палежи на коли в два жилищни комплекса в Бургас - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

42-годишен бургазлия е задържан броени часове след извършването на два палежа в комплексите "Славейков" и "Изгрев", осъществени в интервал от един час тази нощ, съобщават от bTV. При палежите са изгорели общо четири леки автомобила, а частично обгорели са пет коли.

Задържането е извършено в резултат на бързите оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служителите на Пето Районно управление - Бургас, на чиято територия са и повечето засегнати автомобили.

Около 01.20 ч. днес във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил с бургаска регистрация, паркиран пред вх. 5 на бл. 56 в ж.к. "Славейков".

От инцидента е засегнат и паркиран в съседство автомобил с бургаска регистрация. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Около 02.41 ч. в Пето Районно управление - Бургас е получено съобщение за горящи автомобили, паркирани пред вх. 6 на бл. 55 в ж.к. "Изгрев" - установено е, че е запалена кола с бургаска регистрация, като огънят обхванал и изпепелил паркираните в съседство две коли.
С частично обгаряне по броните и фаровете са и четири паркирани в близост леки автомобили.

Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.


  • 1 оня с коня

    4 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    16:10 23.08.2025

  • 2 мдаа

    7 0 Отговор
    Сега му запалете задника от бой.

    16:28 23.08.2025

  • 3 Паци

    5 0 Отговор
    Местният автодилър

    16:33 23.08.2025

  • 4 Как

    5 0 Отговор
    Трябва да му счупят тиквата и застрахователите да го съблечат гол!

    16:53 23.08.2025

  • 5 Така ли?

    1 0 Отговор
    Абе това да не е Данко Харсъзина ? Пали колите от яд , че прибраха келеша от Несебър , който му е роднина

    16:59 23.08.2025