Шефът на "Гранична полиция" с подробности за екшъна с мигранти в Бургаско

Гранични полицаи продължават да издирват шофьора на буса, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан, който бе задържан снощи в бургаското село Лозенец. Това потвърди пред NOVA главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция".

„Имаме яснота кой е шофьорът на буса. В целия район има заградителни мероприятия”, каза Златанов. Задържан е обаче водачът на пилотната кола, потвърди още той. Мъжът е грузински гражданин.

Златанов обясни, че се работи по разкриването на по-високите нива на този канал. „Това със сигурност ще се случи. Тогава ще ви дам достатъчно информация", каза още той.

Август и септември са пикови за нас и възможно най-трудните от цялата година. Няколко пъти седмично имаме гонки с мигранти”, обясни шефът на "Гранична полиция".

По думите му маршрутът покрай морето става изключително опасен. „По Южното Черноморие целият път и по-малките пътища са опасани с патрули на гранична полиция”, обясни Златанов. „Когато имаме случай с водач, който вече е натоварил група мигранти и се опитва да ги превози в някакви точки, тогава ние задействаме една специална наша процедура, при която започваме от една страна заградителни мероприятия, а от друга страна следваме това превозно средство. Едната ни цел е да ги задържим. Другите две са - да не пострадат други хора и да спасим живота на мигрантите”, поясни Антон Златанов.

Той допълни, че така са спасени и мигрантите от вчерашната акция в Бургаско.