Шефът на "Гранична полиция" с подробности за екшъна с мигранти в Бургаско

Гранични полицаи продължават да издирват шофьора на буса, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан, който бе задържан снощи в бургаското село Лозенец. Това потвърди пред NOVA главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция".
„Имаме яснота кой е шофьорът на буса. В целия район има заградителни мероприятия”, каза Златанов. Задържан е обаче водачът на пилотната кола, потвърди още той. Мъжът е грузински гражданин.
Златанов обясни, че се работи по разкриването на по-високите нива на този канал. „Това със сигурност ще се случи. Тогава ще ви дам достатъчно информация", каза още той.
Август и септември са пикови за нас и възможно най-трудните от цялата година. Няколко пъти седмично имаме гонки с мигранти”, обясни шефът на "Гранична полиция".
По думите му маршрутът покрай морето става изключително опасен. „По Южното Черноморие целият път и по-малките пътища са опасани с патрули на гранична полиция”, обясни Златанов. „Когато имаме случай с водач, който вече е натоварил група мигранти и се опитва да ги превози в някакви точки, тогава ние задействаме една специална наша процедура, при която започваме от една страна заградителни мероприятия, а от друга страна следваме това превозно средство. Едната ни цел е да ги задържим. Другите две са - да не пострадат други хора и да спасим живота на мигрантите”, поясни Антон Златанов.
Той допълни, че така са спасени и мигрантите от вчерашната акция в Бургаско.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Учуден
Коментиран от #16
10:34 24.08.2025
2 Абе почвате да ми писвате ей
10:42 24.08.2025
3 иван костов
10:43 24.08.2025
4 Буха ха
10:45 24.08.2025
5 Егати у наглеца
10:46 24.08.2025
6 Видин
10:47 24.08.2025
7 те си плащат
10:49 24.08.2025
8 Пускайте хората нацисти
10:52 24.08.2025
9 смешкофци игра на котка и хитри мишки
ако заловите шофьорите ги пускат условно и пак продължавата да снасят
и що ги гоните?
и тез пришълци ги регистрирате и някога като отидат на запад ще ги връщат
да се напълни след време с тях тук да наложат шариа в бг по зле и от турско робство
10:52 24.08.2025
10 Този
10:54 24.08.2025
11 Тая "Гранична полиция"
Коментиран от #14
10:54 24.08.2025
12 Пловдив
10:55 24.08.2025
13 Скъпи
10:56 24.08.2025
14 Да минат
До коментар #11 от "Тая "Гранична полиция"":платилите , по няколко хиляди на калпак !
10:57 24.08.2025
15 нннн
10:59 24.08.2025
16 Ами
До коментар #1 от "Учуден":имаме ! Валерко Симеонов опъна кокоша мрежа за два милиона на километър...
Коментиран от #17
11:00 24.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Скоро и българите
11:05 24.08.2025