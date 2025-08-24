Новини
Крими »
Шефът на "Гранична полиция" с подробности за екшъна с мигранти в Бургаско

Шефът на "Гранична полиция" с подробности за екшъна с мигранти в Бургаско

24 Август, 2025 10:25 756 18

  • гранична полиция-
  • мигранти-
  • подробности-
  • село лозенец-
  • антон златанов

„Имаме яснота кой е шофьорът на буса. В целия район има заградителни мероприятия. Задържан е обаче водачът на пилотната кола. Мъжът е грузински гражданин", коментира още Антон Златанов. 

Шефът на "Гранична полиция" с подробности за екшъна с мигранти в Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Гранични полицаи продължават да издирват шофьора на буса, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан, който бе задържан снощи в бургаското село Лозенец. Това потвърди пред NOVA главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция".
„Имаме яснота кой е шофьорът на буса. В целия район има заградителни мероприятия”, каза Златанов. Задържан е обаче водачът на пилотната кола, потвърди още той. Мъжът е грузински гражданин.

Златанов обясни, че се работи по разкриването на по-високите нива на този канал. „Това със сигурност ще се случи. Тогава ще ви дам достатъчно информация", каза още той.
Август и септември са пикови за нас и възможно най-трудните от цялата година. Няколко пъти седмично имаме гонки с мигранти”, обясни шефът на "Гранична полиция".

По думите му маршрутът покрай морето става изключително опасен. „По Южното Черноморие целият път и по-малките пътища са опасани с патрули на гранична полиция”, обясни Златанов. „Когато имаме случай с водач, който вече е натоварил група мигранти и се опитва да ги превози в някакви точки, тогава ние задействаме една специална наша процедура, при която започваме от една страна заградителни мероприятия, а от друга страна следваме това превозно средство. Едната ни цел е да ги задържим. Другите две са - да не пострадат други хора и да спасим живота на мигрантите”, поясни Антон Златанов.

Той допълни, че така са спасени и мигрантите от вчерашната акция в Бургаско.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учуден

    13 0 Отговор
    Ама нали имаме ограда ама нали тя се пази как така

    Коментиран от #16

    10:34 24.08.2025

  • 2 Абе почвате да ми писвате ей

    7 0 Отговор
    Трафикантите дето по времето на ВСВ са трафикирали евреи като оня Шиндлер примерно паметници ще имат и филми ще им правят а за същото нещо сега искате да ги съдите за тероризъм а? А тъй малко що не се осъзнаете че тогава и на ония трябва да ги пишем в уйкито примерно трафиканти престъпници, криминали, лайййняри

    10:42 24.08.2025

  • 3 иван костов

    4 0 Отговор
    Пуснете хората да вървят в Германия, не ни занимавате с неща от, които не нищо не разбирате- заградителни мероприятия, гонки и т.н.

    10:43 24.08.2025

  • 4 Буха ха

    4 1 Отговор
    Грузинската мутра я свалете долу в мазето и един як бой, както някога в четвърто районно, докато не изпее всички

    10:45 24.08.2025

  • 5 Егати у наглеца

    8 0 Отговор
    Срам! Срам! Този нагъл милиционер заповяда 2020 г. да бият младежите под колоните и да се гаврят с момичето...и затова получи повишение.

    10:46 24.08.2025

  • 6 Видин

    4 0 Отговор
    На границата с Румъния вече няма Шенген,всичко наред се проверява!

    10:47 24.08.2025

  • 7 те си плащат

    5 0 Отговор
    ние ги пускаме

    10:49 24.08.2025

  • 8 Пускайте хората нацисти

    3 0 Отговор
    Нищо лошо не са ви направили. И защо 1 час и половина ги държахте вързани със свински опашки легнали по корем на асфалта а?

    10:52 24.08.2025

  • 9 смешкофци игра на котка и хитри мишки

    6 0 Отговор
    че сте некадърни е ясно
    ако заловите шофьорите ги пускат условно и пак продължавата да снасят

    и що ги гоните?
    и тез пришълци ги регистрирате и някога като отидат на запад ще ги връщат
    да се напълни след време с тях тук да наложат шариа в бг по зле и от турско робство

    10:52 24.08.2025

  • 10 Този

    4 0 Отговор
    на снимката ли е шефа на Гранична полиция ?

    10:54 24.08.2025

  • 11 Тая "Гранична полиция"

    3 0 Отговор
    Що не е на границата?

    Коментиран от #14

    10:54 24.08.2025

  • 12 Пловдив

    1 0 Отговор
    И що трябва да им спасяват живота?!

    10:55 24.08.2025

  • 13 Скъпи

    4 0 Отговор
    джипки , гориво бил , плаща Ганьо за сигурност - те си джиткат , "издирвали" били шофьора ?

    10:56 24.08.2025

  • 14 Да минат

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тая "Гранична полиция"":

    платилите , по няколко хиляди на калпак !

    10:57 24.08.2025

  • 15 нннн

    2 0 Отговор
    Откъдето са минали, всички началници трябва да се уволнят дисциплинарно!

    10:59 24.08.2025

  • 16 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Учуден":

    имаме ! Валерко Симеонов опъна кокоша мрежа за два милиона на километър...

    Коментиран от #17

    11:00 24.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Скоро и българите

    1 0 Отговор
    Така ще ги ловят във Великобритания. Има статия. А ти изтече визата, а са те опънали на асфалта

    11:05 24.08.2025