По разпореждане на Даниел Митов: МВР започва втора проверка за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

25 Август, 2025 20:42 1 154 18

МВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг на 14 август по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков. Това съобщават на сайта си от вътрешното министерство, цитирани от БТА.

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите. Първата проверка относно действията на полицията по случая бе разпоредена от директора на Областната дирекция на МВР – Бургас (ОДМВР - Бургас) старши комисар Владимир Маринов, допълват от МВР.

БТА припомня, че на 14 август петима души, сред които три деца, пострадаха след пътен инцидент с АТВ в курортния комплекс Слънчев бряг. От пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас казаха за БТА, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена.

Те бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем и управлявано от младеж на 18 години.

На следващия ден от Районната прокуратура в Бургас обявиха, че наблюдават досъдебно производство във връзка с пътнотранспортно произшествие.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова потвърди, че родителите на 18-годишния младеж, задържан за катастрофата, са служители на МВР. Комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при Областната дирекция на МВР – Бургас, заяви, че е започнала вътрешна проверка, с която да се избегнат спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства предвид, че родителите на младежа са служители на вътрешното министерство.

На 18 август съдът в Несебър определи мярка за неотклонение за шофьора на АТВ-то "домашен арест", а обвинението срещу него е, че е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Мярката беше протестирана от Районната прокуратура в Бургас и предизвика протести в Бургас, София и Пловдив.

На 21 август изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, с оглед на правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС), съобщиха от държавното обвинение.

На 22 август Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем по делото за петима пострадали след инцидент с електрическо превозно средство в курортен комплекс "Слънчев бряг".


  • 1 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Гербарина нищо не прави ако няма медиен шум. Явно за всичко трябва да ги напъваме през телевизиите

    20:52 25.08.2025

  • 2 мвр мафия

    12 1 Отговор
    нещо специално като за наши хора ли ?

    20:57 25.08.2025

  • 3 няма ли един компетентен в тая държава?

    5 3 Отговор
    това няма нищо общо с атв !!! срамно е да го чува човек от всяка медия атв та атв и после се чудин защо сме толкова зле мисирките не разпознават превозните средства управляващите също инатитуциите и те ми какво да ичакваме от некомпетента държава???

    21:03 25.08.2025

  • 4 Град Симитли

    7 1 Отговор
    Вместо да изпере на мъжа си гащите,
    Даниела съ прай на министър!

    21:05 25.08.2025

  • 5 Обективен

    13 0 Отговор
    От 36 г всички министри на МВР са били гола вода ,но този ги удари в под земята

    21:06 25.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Случвало ми се е подбно нещо когато бях на 18 6 дни след като бях взел книжка.Но не с електрически таралясник, а с Ладата на баща ми. Бях качил една филия от гимназията и за да и покажа колко съм добър, изправих един завой, прелетях през една ограда и влязох в един гараж. Добре, че в гаража нямаше кола, а в двора хора. Не викахме милиция защото щяха да ме бият, баща ми плати щетите. То баща ми пак ме би...

    Коментиран от #8, #9

    21:10 25.08.2025

  • 7 Да,бе

    8 2 Отговор
    МВР проверява себе си...Що ли нямам съмнения какъв ще е резултата,цялата рода в бяло,нищо,че плува във фекалии.С една дума сводник се бори с проституцията...

    21:13 25.08.2025

  • 8 Макаренков

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    ...след дъжд...качулка...
    Трябвало е преди това...
    Ха ха ха...

    21:14 25.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Та за това му съчувствам на 18 годишното момче. Само, че аз ядох голям пердах от баща ми. Не ви е работа. И после не ми даваше ключовете от колата след като я оправи. Но аз ги задигнах една нощ, и с един авер и две филии, след дискотека се метнахме от един мост. Тогава баща ми не ме пердаши, а използва връзки и ме изпрати в Гранични войски. Получих повиквателна и след няколко дни се озовах на южната граница. За две години и три месеца. Идиотщини на квадрат.

    Коментиран от #10

    21:19 25.08.2025

  • 10 Град Симитли

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Щомси граничар-поклон доземи и респект!

    21:28 25.08.2025

  • 11 Никой

    3 0 Отговор
    Няма ли просто колчета да сложат на алеята - наприме в Китен има пешеходна и е опасно и доро и с колело - дори и детска тротинетка. Нещо - гадно е - това да се смесват пешеходци и - водачи на МПС, АТВ и БМХ.

    Коментиран от #17

    21:46 25.08.2025

  • 12 Цвете

    5 0 Отговор
    НА КОЕ МУ СЕ КАЗВА СРЕДНА ТЕЛЕСНА, НА ТОВА, ЧЕ МАЙКАТА Е В КОМА ,А ДЕТЕТО Е ПРЕМЕСТЕНО В СОФИЯ???? А ОСТАНАЛИТЕ, С ТЯХ КАКВО СЕ СЛУЧВА????

    21:48 25.08.2025

  • 13 хихи

    3 0 Отговор
    съвсем ще омотаят разследването...

    21:51 25.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да бе, да

    1 0 Отговор
    Няма никакъв смисъл от такава проверка след 11 дни от инцидента. Още в първите часове всичко е заличено и сега нищо различно не може да бъде открито. Нито по отношение на тестовете за алкохол и наркотици, нито по отношение на изправността на АТВ-то, да не говорим за наличието на спирачен път, който отдавна е почистен. Работата по горещи следи в такива случаи е най-важното нещо в разследването, всеки час забавяне обрича разследването, какво говорим за повече от 10 дни. Сега е интересно дали министърът на правосъдието ще заповяда на инспектората към МП да провери как така прокурор Мешова повдига обвинение за средна телесна повреда, и как така съдия Дойчев постановява домашен арест, който е отменен от Окръжния съд. В Бургас работата смърди много лошо, почти колкото смърди в Перник к прокурорското синче, което МВР издирва, а то дава интервюта и трупа тен на плажа в Бургас. Нещо много станаха издънките на полицаи, прокурори и съдии в последните години, онзи, дето работи за хората, няма ли и той да се размърда.

    Коментиран от #18

    22:01 25.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Никой":

    Какви алеи те гонят на първа линия? Ти идвал ли си някога тук на Слънчака? Алеи и гора имаше по времето на бай Тошо. Това отдавна го няма. Има пакинги, сергии, бараки, кръчми, бетон, асфалт и прочие. Ти живееш още в комунизма.

    22:09 25.08.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "да бе, да":

    Какво печелят обществото и пострадалите от това, че момчето седи в жегата в ареста при бълхите? Ако го обесят публично на мегданя пред Кубан, това ще промени ли с нещо състоянието на пострадалите? Питам и отговор не искам. От зли и отмъстителни люде, няма как да получа адекватен отговор.

    22:14 25.08.2025