По разпореждане на Даниел Митов: МВР започва втора проверка за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

МВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг на 14 август по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков. Това съобщават на сайта си от вътрешното министерство, цитирани от БТА.
Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите. Първата проверка относно действията на полицията по случая бе разпоредена от директора на Областната дирекция на МВР – Бургас (ОДМВР - Бургас) старши комисар Владимир Маринов, допълват от МВР.
БТА припомня, че на 14 август петима души, сред които три деца, пострадаха след пътен инцидент с АТВ в курортния комплекс Слънчев бряг. От пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас казаха за БТА, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена.
Те бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем и управлявано от младеж на 18 години.
На следващия ден от Районната прокуратура в Бургас обявиха, че наблюдават досъдебно производство във връзка с пътнотранспортно произшествие.
Районният прокурор на Бургас Мария Маркова потвърди, че родителите на 18-годишния младеж, задържан за катастрофата, са служители на МВР. Комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при Областната дирекция на МВР – Бургас, заяви, че е започнала вътрешна проверка, с която да се избегнат спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства предвид, че родителите на младежа са служители на вътрешното министерство.
На 18 август съдът в Несебър определи мярка за неотклонение за шофьора на АТВ-то "домашен арест", а обвинението срещу него е, че е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Мярката беше протестирана от Районната прокуратура в Бургас и предизвика протести в Бургас, София и Пловдив.
На 21 август изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, с оглед на правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС), съобщиха от държавното обвинение.
На 22 август Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем по делото за петима пострадали след инцидент с електрическо превозно средство в курортен комплекс "Слънчев бряг".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
20:52 25.08.2025
2 мвр мафия
20:57 25.08.2025
3 няма ли един компетентен в тая държава?
21:03 25.08.2025
4 Град Симитли
Даниела съ прай на министър!
21:05 25.08.2025
5 Обективен
21:06 25.08.2025
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #8, #9
21:10 25.08.2025
7 Да,бе
21:13 25.08.2025
8 Макаренков
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":...след дъжд...качулка...
Трябвало е преди това...
Ха ха ха...
21:14 25.08.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Та за това му съчувствам на 18 годишното момче. Само, че аз ядох голям пердах от баща ми. Не ви е работа. И после не ми даваше ключовете от колата след като я оправи. Но аз ги задигнах една нощ, и с един авер и две филии, след дискотека се метнахме от един мост. Тогава баща ми не ме пердаши, а използва връзки и ме изпрати в Гранични войски. Получих повиквателна и след няколко дни се озовах на южната граница. За две години и три месеца. Идиотщини на квадрат.
Коментиран от #10
21:19 25.08.2025
10 Град Симитли
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Щомси граничар-поклон доземи и респект!
21:28 25.08.2025
11 Никой
Коментиран от #17
21:46 25.08.2025
12 Цвете
21:48 25.08.2025
13 хихи
21:51 25.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 да бе, да
Коментиран от #18
22:01 25.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Никой":Какви алеи те гонят на първа линия? Ти идвал ли си някога тук на Слънчака? Алеи и гора имаше по времето на бай Тошо. Това отдавна го няма. Има пакинги, сергии, бараки, кръчми, бетон, асфалт и прочие. Ти живееш още в комунизма.
22:09 25.08.2025
18 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "да бе, да":Какво печелят обществото и пострадалите от това, че момчето седи в жегата в ареста при бълхите? Ако го обесят публично на мегданя пред Кубан, това ще промени ли с нещо състоянието на пострадалите? Питам и отговор не искам. От зли и отмъстителни люде, няма как да получа адекватен отговор.
22:14 25.08.2025