Новини
Крими »
Нова тенденция сред каналджиите: Умишлено предизвикват катастрофи, за да избягат

Нова тенденция сред каналджиите: Умишлено предизвикват катастрофи, за да избягат

25 Август, 2025 22:15 914 5

  • нова тенденция-
  • каналджии-
  • катастрофи-
  • умишлено

По данни на "Гранична полиция" са зачестили заловените големи групи мигранти, превозвани в малки бусове. Причината - бежанците не можели да платят големите суми, искани от трафикантите, стигащи до 20 000 евро и така се компенсирало ниското заплащане.

Нова тенденция сред каналджиите: Умишлено предизвикват катастрофи, за да избягат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трафикантите на мигранти умишлено предизвикат катастрофи, когато са забелязани от полицията, за да отклонят вниманието на органите на реда и да избягат, информират от БНТ. Това се превръща в тенденция след последния случай, при който бус с 24 мигранти се блъсна в паркирани коли в Лозенец, а шофьорът се издирваше с часове. Снощи отново е заловена голяма група с местни, които са били скрити в малък бус
Катастрофата, която 21-годишният грузински трафикант предизвика в събота вечерта, не е случайна. Според разследващите най-вероятно такива са били указанията от ръководителите на схемата, след като бусът с мигранти е бил забелязан от полицията.
"Наблюдава се от известно време една практика на поведение на водачите на МПС-та, извършители на тази категория престъпления, че същите умишлено извършват пътно-транспортни произшествия, с оглед насочване на вниманието към пострадалите лица. като по този начин се дава възможност безпрепятствено водачите да напуснат безпрепятствено местопроизшествието", коментира Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас.
Това направил и грузинският гражданин. Той скочил от буса с мигранти докато е още в движение и побягнал. След 16 часа издирване беше задържан в такси, в опит да напусне района на Лозенец. Днес прокуратурата му повдигна обвинение.

"Същият не се признава за виновен. Не дава обяснения по отношение на неговото пребиваване на територията на страната. Разказва, че е с приятелка тук, но никога не е бил на територията на село Лозенец, което съответно не кореспондира със събрания доказателствен материал. Лицето е установено по описание, както на част от свидетелите, които са били в района на местопроизшествието, така и на записи от охранителни и наблюдателни камери", обясни Мария Маркова.
Мигрантите са платили между 3000 и 5000 евро за превоза през България. Повечето пътували за Западна Европа.

"Част от лицата има данни, че пътуват за Република България. В процес на установяване е къде и при кого са щели да отседнат тези лица", каза още Мария Маркова.

По данни на "Гранична полиция" са зачестили заловените големи групи мигранти, превозвани в малки бусове. Причината - бежанците не можели да платят големите суми, искани от трафикантите, стигащи до 20 000 евро и така се компенсирало ниското заплащане.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има ли изобщо

    4 0 Отговор
    каналджия в затвор ???

    22:21 25.08.2025

  • 2 Пълни

    3 0 Отговор
    глупости ! Те да не са каскадьори ?

    22:23 25.08.2025

  • 3 ако заптиета ги фанат пък съдия ги пуска

    3 0 Отговор
    за да жънат
    знаейки че дават масово условни за трафик
    и затова доста чужденци го правят тук

    Умишлено предизвикват катастрофи, за да избягат

    22:31 25.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Когато аз служех на границата, нещата бяха прости. Щом нещо мърда из шубраците по границата, сваляш автомата и стреляш. Ако продължава да мърда, пак стреляш. Суматия диви прасета заминаха мърцина. Всъщност не отидоха зян, защото ги изядохме. Покрай прасетата, застрелях и един михлюзин и ми дадоха 10 дни отпуск. После застрелях още един но не ми дадоха отпуск, а ВЕФ, който старшината прибра и ми го даде на уволнението. Трафиканти нямаше. Живи.

    22:34 25.08.2025

  • 5 Аха ,ами да

    0 0 Отговор
    Като незнаете и неможите се чудите какъв бисер да сътворите 😂👋

    22:54 25.08.2025