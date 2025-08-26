Новини
Крими »
Задържаха мъж при кражба от „Мина Оброчище“ в с. Църква

Задържаха мъж при кражба от „Мина Оброчище“ в с. Църква

26 Август, 2025 11:41 1 107 17

  • кражба-
  • мина оброчище

В хода на последвалите действия е задържан и 66-годишен мъж – охрана на обекта. Работата по документиране на престъпната дейност продължава

Задържаха мъж при кражба от „Мина Оброчище“ в с. Църква - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При рутинна проверка по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча в землището на село Църква, служители на Държавно ловно стопанство – Балчик, заловиха крадец с натоварено в автомобила голямо количество медни кабели и електрически двигатели от мина „Оброчище“ и с действията си допринесоха за разкриването и предотвратяването на престъплението.

В операцията по задържането са участвали още от Регионална дирекция по горите – Варна, както и представители на „Бул Хънтинг“ – в лицето на инж. Димитър Тодоров, ръководител участък горско стопанство, главен горски инспектор Косьо Даскалов и Християн Стилиянов, охрана към „Бул Хънтинг“.

Нарушителят е задържан до пристигането на органите на МВР.

Според официалната информация от полицията на 25 август около 16:25 часа в село Църква, област Добрич, горски служители забелязали паркиран лек автомобил „Фолксваген“ до оградата на „Мина Оброчище“. Подаден е сигнал на тел. 112 и на място са изпратени полицейски екипи.

Полицаите установили на място 51-годишен мъж, който през дупка в оградата изнасял електрически проводници и метални елементи от обекта. Той е задържан за срок до 24 часа, като автомобилът и инкриминираните вещи са иззети.

В хода на последвалите действия е задържан и 66-годишен мъж – охрана на обекта. Работата по документиране на престъпната дейност продължава. По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебелан Свиневски

    5 1 Отговор
    "заловиха крадец с натоварено в автомобила голямо количество медни кабели"

    НАРЕЖДАМ ВЕДНАГА ДА СЕ ОСВОБОДИ

    Коментиран от #2

    11:48 26.08.2025

  • 2 А бе

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дебелан Свиневски":

    Бате този не е от нашите бе

    11:51 26.08.2025

  • 3 Гербаджия

    9 2 Отговор
    Оставете ромчето на мира. Той е от електората. Той си бере а не краде.

    11:51 26.08.2025

  • 4 ВИС-2 🦁🦁🦁

    5 1 Отговор
    Застраховани всички сме на ВИС-2!

    Коментиран от #5, #9

    11:59 26.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хаха,

    6 0 Отговор
    тя, мината е отдавна разграбена, както и всички бивши фабрики, заводи и поливни системи...

    Коментиран от #13

    12:07 26.08.2025

  • 8 Бат Бочко!

    8 0 Отговор
    Аматьор!
    Тръгнал кокошкарски кражби да ми прави...!
    Аз вече 15 години крада и никой не ме е хванал...!
    Ама първо крада Тарикатски...!
    И второ -крада на Едро...!
    Ай със здраве и не ме занимавайте с простотийки...

    Коментиран от #10

    12:12 26.08.2025

  • 9 Ама тва - ,,ВИС-2",още ли го има...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Нали яко захлебихте и се изпокрихте, изчезвайки,като червеният пипер при Бай-Тошово време...!

    12:15 26.08.2025

  • 10 Искаш да кажеш :

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бат Бочко!":

    За кокошка-няма прошка...!
    За милиони-няма закони...!
    И си напълно прав...- за съжаление...!

    12:19 26.08.2025

  • 11 Ехаа...браво на полицаите!

    4 0 Отговор
    ,,Бързи...,смели и организирани" действия!Тоя път вече аргументираха увеличението на заплатите си и то с цели
    ..50%...!
    Дано сте схванали...иронията ми...?!

    12:21 26.08.2025

  • 12 За кокошка няма прошка!

    2 0 Отговор
    Големите кражби в този рудник разкрийте, за това не работи!
    Човечеца ще пострада с 1 кг. меден проводник!

    12:32 26.08.2025

  • 13 Хе,хе...!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха,":

    Оказа се,че Иван-Костовите ,,приватизатори" не са успели всичко до шушка да ограбят...!
    Все пак-останали са огризки и за...простолюдието...!

    12:41 26.08.2025

  • 14 освен крадци, има и измамници

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    Коментиран от #16

    12:45 26.08.2025

  • 15 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н...

    12:47 26.08.2025

  • 16 Марин

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "освен крадци, има и измамници":

    Тебе с какво те измами, мокър? Плати й, а тя не ти пусна ли?

    12:53 26.08.2025

  • 17 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н. .!.

    12:55 26.08.2025