Задържаха мъж при кражба от „Мина Оброчище“ в с. Църква

При рутинна проверка по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча в землището на село Църква, служители на Държавно ловно стопанство – Балчик, заловиха крадец с натоварено в автомобила голямо количество медни кабели и електрически двигатели от мина „Оброчище“ и с действията си допринесоха за разкриването и предотвратяването на престъплението.
В операцията по задържането са участвали още от Регионална дирекция по горите – Варна, както и представители на „Бул Хънтинг“ – в лицето на инж. Димитър Тодоров, ръководител участък горско стопанство, главен горски инспектор Косьо Даскалов и Християн Стилиянов, охрана към „Бул Хънтинг“.
Нарушителят е задържан до пристигането на органите на МВР.
Според официалната информация от полицията на 25 август около 16:25 часа в село Църква, област Добрич, горски служители забелязали паркиран лек автомобил „Фолксваген“ до оградата на „Мина Оброчище“. Подаден е сигнал на тел. 112 и на място са изпратени полицейски екипи.
Полицаите установили на място 51-годишен мъж, който през дупка в оградата изнасял електрически проводници и метални елементи от обекта. Той е задържан за срок до 24 часа, като автомобилът и инкриминираните вещи са иззети.
В хода на последвалите действия е задържан и 66-годишен мъж – охрана на обекта. Работата по документиране на престъпната дейност продължава. По случая е образувано досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дебелан Свиневски
НАРЕЖДАМ ВЕДНАГА ДА СЕ ОСВОБОДИ
Коментиран от #2
11:48 26.08.2025
2 А бе
До коментар #1 от "Дебелан Свиневски":Бате този не е от нашите бе
11:51 26.08.2025
3 Гербаджия
11:51 26.08.2025
4 ВИС-2 🦁🦁🦁
Коментиран от #5, #9
11:59 26.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хаха,
Коментиран от #13
12:07 26.08.2025
8 Бат Бочко!
Тръгнал кокошкарски кражби да ми прави...!
Аз вече 15 години крада и никой не ме е хванал...!
Ама първо крада Тарикатски...!
И второ -крада на Едро...!
Ай със здраве и не ме занимавайте с простотийки...
Коментиран от #10
12:12 26.08.2025
9 Ама тва - ,,ВИС-2",още ли го има...?!
До коментар #4 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Нали яко захлебихте и се изпокрихте, изчезвайки,като червеният пипер при Бай-Тошово време...!
12:15 26.08.2025
10 Искаш да кажеш :
До коментар #8 от "Бат Бочко!":За кокошка-няма прошка...!
За милиони-няма закони...!
И си напълно прав...- за съжаление...!
12:19 26.08.2025
11 Ехаа...браво на полицаите!
..50%...!
Дано сте схванали...иронията ми...?!
12:21 26.08.2025
12 За кокошка няма прошка!
Човечеца ще пострада с 1 кг. меден проводник!
12:32 26.08.2025
13 Хе,хе...!
До коментар #7 от "Хаха,":Оказа се,че Иван-Костовите ,,приватизатори" не са успели всичко до шушка да ограбят...!
Все пак-останали са огризки и за...простолюдието...!
12:41 26.08.2025
14 освен крадци, има и измамници
Коментиран от #16
12:45 26.08.2025
15 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
12:47 26.08.2025
16 Марин
До коментар #14 от "освен крадци, има и измамници":Тебе с какво те измами, мокър? Плати й, а тя не ти пусна ли?
12:53 26.08.2025
17 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
12:55 26.08.2025