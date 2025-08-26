Задържаха мъж при кражба от „Мина Оброчище“ в с. Църква

При рутинна проверка по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча в землището на село Църква, служители на Държавно ловно стопанство – Балчик, заловиха крадец с натоварено в автомобила голямо количество медни кабели и електрически двигатели от мина „Оброчище“ и с действията си допринесоха за разкриването и предотвратяването на престъплението.

В операцията по задържането са участвали още от Регионална дирекция по горите – Варна, както и представители на „Бул Хънтинг“ – в лицето на инж. Димитър Тодоров, ръководител участък горско стопанство, главен горски инспектор Косьо Даскалов и Християн Стилиянов, охрана към „Бул Хънтинг“.

Нарушителят е задържан до пристигането на органите на МВР.

Според официалната информация от полицията на 25 август около 16:25 часа в село Църква, област Добрич, горски служители забелязали паркиран лек автомобил „Фолксваген“ до оградата на „Мина Оброчище“. Подаден е сигнал на тел. 112 и на място са изпратени полицейски екипи.

Полицаите установили на място 51-годишен мъж, който през дупка в оградата изнасял електрически проводници и метални елементи от обекта. Той е задържан за срок до 24 часа, като автомобилът и инкриминираните вещи са иззети.

В хода на последвалите действия е задържан и 66-годишен мъж – охрана на обекта. Работата по документиране на престъпната дейност продължава. По случая е образувано досъдебно производство.