Новини
Крими »
ГДБОП върна колите на Кристиан Кирилов, не бил замесен в данъчни измами

ГДБОП върна колите на Кристиан Кирилов, не бил замесен в данъчни измами

29 Август, 2025 20:47 851 5

  • гдбоп-
  • върна-
  • коли-
  • кристиан кирилов-
  • -
  • замесен-
  • данъчни измами-
  • крими

Антимафиотите нахлуха в дома му по време на мащабна операция

ГДБОП върна колите на Кристиан Кирилов, не бил замесен в данъчни измами - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездата от култовия сериал „София – ден и нощ“ и инфлуенсър Кристиан Кирилов разкри в новия епизод на Телеграфно подкастът подробности около акцията на ГДБОП в автокъщата му.

„По време на акцията на ГДБОП в автокъщата имахме може би 10–12 автомобила. Всички бяха описани, искаха документи на всички. Аз направих пълно съдействие за абсолютно всичко. Искаха да приберат два автомобила – „Мерцедес“ и BMW – заради съмнения. Наистина ги прибраха, но ето, благодаря на Господ, получихме писмо от Софийска градска прокуратура, в което пише, че нито моята фирма „Ден и нощ ауто груп“, нито аз като физическо лице сме замесени в данъчни измами, пране на пари и нямаме връзка с това. Върнаха ми колите“, сподели Кирилов, цитиран от flagman.bg.

Той допълни, че антимафиотите са дошли и до дома му в рамките на мащабната операция. Преди няколко месеца служителите на ГДБОП нахлуха в близо 10 от най-известните автокъщи у нас, като бяха иззети около 30 луксозни возила. По данни на ГДБОП и НАП щетата за бюджета надхвърля 10 млн. лева.

„Беше много рано сутринта. Аз по принцип ставам към 7:30–8 ч. Имам по 7–8 обаждания от клиенти, с някои имаме и часова разлика, те звънят от цяла Европа – свикнал съм. Но имаше един номер, който беше звънял три пъти. Аз, докато не си изпия кафето, не вдигам на никого. Живея в къща, бях си пуснал кучетата в двора, носех едно пеньоарче, с рошава коса, с кафе. Този номер пак звънна, а аз дадох автоматичен отговор „Пишете ми“.

Сега ми звучи малко комично, но тогава беше ужасен стрес за мен. Получих отговор „от полицията съм“. В началото мислех, че е майтап и вдигнах. „Пред вас сме“, ми казаха. Който не го е изпитвал, не знае – буквално замръзнах. Никога не ми се е случвало да имам конфронтация с органите на реда и отворих. Наистина имаше една кола, питах може ли да се облека, мислех, че ще ме арестуват, че нещо става. Човекът ми каза „да“. Аз бях с жена ми вкъщи. Той ми каза да тръгвам с моята кола. Един от служителите се качи при мен. Говорихме си по пътя, аз питам защо, какво става, той нищо не ми каза“, разказа още Кристиан, познат като Митака от сериала.

По думите му всички служители били цивилни. „Когато паркирахме пред автокъщата, отвън нямаше никой. Отварям вратата и гледам – може би 30 души. Мен майка ми ме е възпитала винаги, когато разговарям със служители на реда, да съм уважителен – говоря им на „господине“ със супер уважение. От началото на проверката до края им говорех на „господине“ и „госпожо“. Наистина се направи много мащабна проверка в автокъщата, но тази акция е била не само при нас, а в няколко обекта. Всичко продължи до към 22:30–23 ч. След това отидох да тренирам. Първият човек, с който говорих след това, беше майка ми“, допълни Кирилов.

На въпрос гледал ли е клипа на ГДБОП, в който се вижда как антимафиоти са около трона в автокъщата, той отговори: „Не, не забелязах нищо. Бях много притеснен, стресиран. Чак после видях.“

Кирилов разказа още, че и самият той е бил жертва на измами и е подавал жалби в полицията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лудница

    3 2 Отговор
    "носех едно пеньоарче"?? Хаха, къв е тоя паляk ве😅 по пеньоарче бил😂

    20:59 29.08.2025

  • 2 Абе тая ш....на

    3 2 Отговор
    територия докога за най - малката глупост ще взема автомобилите на хората и ще посяга на имуществото им....хораааа?????!!!!???????

    Коментиран от #3

    21:12 29.08.2025

  • 3 Нещастници бе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе тая ш....на":

    Ма само на хорицата , на големите крадливи мутро рекетьори не се отваря, бе пълни смешници бе

    21:26 29.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.