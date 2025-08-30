Новини
33-годишен мъж от Монтана задържан за домашно насилие

30 Август, 2025 18:06 499 0

От полицията в Монтана уточниха, че случаят се вписва в тревожната тенденция на увеличаващи се прояви на домашно насилие в региона

Снимка: БГНЕС
Полицията задържа 33-годишен мъж от областния град за упражнено домашно насилие над 29-годишната му партньорка, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 23:30 ч. в петък в блок в квартал "Младост". По данни на разследването мъжът е удрял и скубел жената за косата, когато съседи подали сигнал. На място пристигнал полицейски патрул, който задържал извършителя и го отвел в ареста. Срещу него е образувано досъдебно производство по чл. 131 от Наказателния кодекс, който предвижда по-тежки наказания за телесна повреда, когато тя е извършена срещу близък човек - съпруг, роднина или лице, с което извършителят живее на семейни начала.

От полицията в Монтана уточниха, че случаят се вписва в тревожната тенденция на увеличаващи се прояви на домашно насилие в региона. През първото полугодие на тази година са регистрирани 58 случая, при които са издадени заповеди за незабавна защита, докато за същия период на 2024 г. случаите са били 45. Само през август вече има няколко нови инцидента, включително такива, при които жертви са съпруги, а в един случай - дъщеря.


България
