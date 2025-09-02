Полицията в Ботевград отрича да има „чадър“ върху наркоразпространението

Полицията отхвърля твърденията за „чадър“ върху наркоразпространението и оттам заявиха, че има множество дела и засилено присъствие на жандармерията, посочи бТВ.

В Ботевград отново имаше напрежение късно снощи заради смъртта на млад мъж. Близките твърдят, че дилъри му продали дрога с фентанил.

Жители на града изразиха съмнения, че институциите не действат достатъчно решително срещу наркоразпространението и че върху търговията с дрога се „поставя чадър“.

От районното управление в Ботевград посочват, че има редица действия срещу този вид престъпност.

„От началото на годината досега са образувани 11 досъдебни производства по чл. 354 за наркоразпространение и държане. Задържани са 34 лица от контингента на общината и други преминаващи“, каза за бТВ Георги Калайджиев зам.- директор на ОД на МВР –София област.

По думите им срещу конкретния човек, чието име се свързва със случая, също има дела: едно досъдебно производство от 2023 г., което вече е в съдебна фаза, второ производство от март тази година, по което са правени претърсвания в дома му.

От февруари в района има постоянно присъствие на жандармерия, като се провеждат ежедневни специализирани операции, насочени към разпространението на наркотични вещества.

Постигнати са високи резултати. Предприемаме всички оперативни и следствени действия за събиране на доказателства и за доказване на престъпната дейност, увериха от МВР.

На въпрос дали лицето, за което хората твърдят, че е „на свобода“, се намира в България, от полицията обясниха: „В момента мисля, че е в страната, но тези данни са част от оперативните действия и не мога да дам повече подробности.“

Според местни жители обаче мъжът е напуснал България.