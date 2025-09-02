Полицията в Ботевград отрича да има „чадър“ върху наркоразпространението

Полицията отхвърля твърденията за „чадър“ върху наркоразпространението и оттам заявиха, че има множество дела и засилено присъствие на жандармерията, посочи бТВ.
В Ботевград отново имаше напрежение късно снощи заради смъртта на млад мъж. Близките твърдят, че дилъри му продали дрога с фентанил.
Жители на града изразиха съмнения, че институциите не действат достатъчно решително срещу наркоразпространението и че върху търговията с дрога се „поставя чадър“.
От районното управление в Ботевград посочват, че има редица действия срещу този вид престъпност.
„От началото на годината досега са образувани 11 досъдебни производства по чл. 354 за наркоразпространение и държане. Задържани са 34 лица от контингента на общината и други преминаващи“, каза за бТВ Георги Калайджиев зам.- директор на ОД на МВР –София област.
По думите им срещу конкретния човек, чието име се свързва със случая, също има дела: едно досъдебно производство от 2023 г., което вече е в съдебна фаза, второ производство от март тази година, по което са правени претърсвания в дома му.
От февруари в района има постоянно присъствие на жандармерия, като се провеждат ежедневни специализирани операции, насочени към разпространението на наркотични вещества.
Постигнати са високи резултати. Предприемаме всички оперативни и следствени действия за събиране на доказателства и за доказване на престъпната дейност, увериха от МВР.
На въпрос дали лицето, за което хората твърдят, че е „на свобода“, се намира в България, от полицията обясниха: „В момента мисля, че е в страната, но тези данни са част от оперативните действия и не мога да дам повече подробности.“
Според местни жители обаче мъжът е напуснал България.
Каза благоверната попадия.......
Коментиран от #20
Коментиран от #15
Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #12 от "Истината е,":Наркоманът е продукт на семейно възпитание. Този е бил на 30 години и явно така са го научили в къщи. Защо не е работел?
- Постигнати са високи резултати. !!! Невероятно! Ето това чаках толкова много години. Бях се отчалял. Но! Ето - високи резултати! Господи! Чул си молбите ми!
Егати де би ли те!
До коментар #10 от "Да се поучим от братчедите ромляни":може и да са ти братчеди, или братя, но на нас българите не са и никога няма да бъдат
