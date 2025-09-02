Новини
Полицията в Ботевград отрича да има „чадър" върху наркоразпространението

Полицията в Ботевград отрича да има „чадър“ върху наркоразпространението

2 Септември, 2025

Жители на града изразиха съмнения, че институциите не действат достатъчно решително

Полицията в Ботевград отрича да има „чадър“ върху наркоразпространението - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията отхвърля твърденията за „чадър“ върху наркоразпространението и оттам заявиха, че има множество дела и засилено присъствие на жандармерията, посочи бТВ.

В Ботевград отново имаше напрежение късно снощи заради смъртта на млад мъж. Близките твърдят, че дилъри му продали дрога с фентанил.

Жители на града изразиха съмнения, че институциите не действат достатъчно решително срещу наркоразпространението и че върху търговията с дрога се „поставя чадър“.

От районното управление в Ботевград посочват, че има редица действия срещу този вид престъпност.

„От началото на годината досега са образувани 11 досъдебни производства по чл. 354 за наркоразпространение и държане. Задържани са 34 лица от контингента на общината и други преминаващи“, каза за бТВ Георги Калайджиев зам.- директор на ОД на МВР –София област.

По думите им срещу конкретния човек, чието име се свързва със случая, също има дела: едно досъдебно производство от 2023 г., което вече е в съдебна фаза, второ производство от март тази година, по което са правени претърсвания в дома му.

От февруари в района има постоянно присъствие на жандармерия, като се провеждат ежедневни специализирани операции, насочени към разпространението на наркотични вещества.

Постигнати са високи резултати. Предприемаме всички оперативни и следствени действия за събиране на доказателства и за доказване на престъпната дейност, увериха от МВР.

На въпрос дали лицето, за което хората твърдят, че е „на свобода“, се намира в България, от полицията обясниха: „В момента мисля, че е в страната, но тези данни са част от оперативните действия и не мога да дам повече подробности.“

Според местни жители обаче мъжът е напуснал България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    13 1 Отговор
    Няма никакъв чадър, само романтични прегръдки под дъжда.

    08:57 02.09.2025

  • 2 бай Бай

    16 1 Отговор
    Само като му видях честните очи и веднага му повярвах.
    Каза благоверната попадия.......

    08:57 02.09.2025

  • 3 Селянин

    14 1 Отговор
    Няма как да става без чадър. Града е малък и при воля се прикючва за седмица, но ще секнат джобните.

    08:58 02.09.2025

  • 4 честен ционист

    17 0 Отговор
    Само по погледа му личи, че е потомствен честен човек.

    08:58 02.09.2025

  • 5 Лудия Шапкар

    16 1 Отговор
    Не е "чадър", а тента, цяла козирка даже.

    08:59 02.09.2025

  • 6 Хасково

    8 0 Отговор
    В малките градове всички си знаем кирливите ризи

    09:03 02.09.2025

  • 7 вервам ви

    8 1 Отговор
    Чадър няма, а направо цялашатра са опънали над всички престъпни групи и се правят че не знаят кой с какви престъпления се занимава. Да сте чули да арестуват наркодилъри или да разбият канали или лаборатории за дрога?!

    09:03 02.09.2025

  • 8 Всичко ще продължи

    7 1 Отговор
    Докато превъртял баща не вземе нещата в свои ръце. Цялата банда, без милост.

    09:03 02.09.2025

  • 9 Макробиолог

    4 0 Отговор
    Полицията в Ботевград да регистрира патент--жандармерия срещу наркоразпространение.

    09:03 02.09.2025

  • 10 Да се поучим от братчедите ромляни

    4 1 Отговор
    Пулюцията откровено си ги пази наркосите. Толкова бързо се активира, цяла нощ не са спали, да пазят на дрОгарите имуществото, а самите дрОгари отдавна са изтеглени под охрана на сигурно място, да не попаднат в ръцете на ромляните. Сигурно Къдравата Сю сън не е спала горката, загрижила се за на Боко бизнеса, че на Бокича дрогата му е голямо перо

    Коментиран от #20

    09:05 02.09.2025

  • 11 Факт

    3 0 Отговор
    Службите за борба с наркоразпространението трябва да са водещите в МВР.

    09:06 02.09.2025

  • 12 Истината е,

    3 5 Отговор
    че ако няма наркомани, няма да има и дилъри. Но на циганина все някой друг му е виновен.

    Коментиран от #15

    09:06 02.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иван Асен

    4 0 Отговор
    Разбира се, че има не само чадър, а цяло покривало. Знаете ги всичките, но видно ви плащат и си мълчите, докато те носят смърт.

    09:09 02.09.2025

  • 15 Манталитет

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Истината е,":

    Наркоманът е продукт на семейно възпитание. Този е бил на 30 години и явно така са го научили в къщи. Защо не е работел?

    09:09 02.09.2025

  • 16 няма наркодилър

    5 0 Отговор
    без чадър от Милиционерите.Както и цялата престъпност.

    09:10 02.09.2025

  • 17 цаоиа

    3 0 Отговор
    Отрича тоя мухльо, отрича да познава дилърите. Всеки в града знае кои продава само тоя мухльо и колегите му не знаят кои е извършителя, само милицията дето всеки месец взема данък само те не знаят. И само ДАНС, милицията и разузнаването не знаят кой мръсен циганин от ГЕРБ Банкя и коя свиня имат канали за наркотици и лично закрилят наркотиците. Никои не знае. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин добре знае за какви мръсници си говорим. И защо си на работа като не знаеш бре милиционер??? За какво ти плащат българите заплата??? Всичките трябва да ви изгонят като не знаете за какво сте на работа, некадърници с некадърници.

    09:11 02.09.2025

  • 18 На тебе

    4 0 Отговор
    може и да са ти братчеди, или братя, но на нас българите не са и никога няма да бъдат.

    09:12 02.09.2025

  • 19 прокопи

    2 1 Отговор
    Едно изречение ме очарова! Щастието нахлу във всяка моя пора на тялото ми!
    - Постигнати са високи резултати. !!! Невероятно! Ето това чаках толкова много години. Бях се отчалял. Но! Ето - високи резултати! Господи! Чул си молбите ми!
    Егати де би ли те!

    09:13 02.09.2025

  • 20 На тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да се поучим от братчедите ромляни":

    може и да са ти братчеди, или братя, но на нас българите не са и никога няма да бъдат

    09:16 02.09.2025

  • 21 Багерист

    3 1 Отговор
    Какъв чадър да има, като те са основните разпространители и потребители?!

    09:18 02.09.2025

  • 22 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Дилърите обясняват, че не са дилъри 🤡

    09:21 02.09.2025

  • 23 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Мвр е Най-големият наркодилър в България!💀

    09:22 02.09.2025

  • 24 Психолог

    1 0 Отговор
    Когато очите гледат нагоре встрани значи лицето 100% лъже!

    09:23 02.09.2025