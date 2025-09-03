Разбиха огромна наркооранжерия край Варна, задържаха двама братя

Разбиха огромна наркооранжерия край Варна при специализирана полицейска операция, съобщиха то МВР.
На 2 септември в землището на с. Въглен, общ. Аксаково, са намерени и иззети 40 бр. растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, торове и препарати служещи на отглеждането им.
В момента на полагане на грижи за растенията са задържани двама братя на 46 и 47 години от Варна – известни на органите на полицията и осъждани за различни престъпления.
При проведените процесуално-следствени действия, в по-възрастния от двамата братя е намерено и иззето известно количество кокаин.
Извършителите са задържани за срок до 24 часа. Случаят е докладван на Районна прокуратура във Варна, под чийто надзор продължават действията по разследването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лечебна билка
17:01 03.09.2025
2 Новичок
17:05 03.09.2025
3 Гражданин
17:06 03.09.2025
4 Чичак
17:08 03.09.2025
5 Един
Оставете хората бе! То кво друго да отгледаш в тая държава?!
17:14 03.09.2025