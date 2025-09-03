Новини
Крими »
Разбиха огромна наркооранжерия край Варна, задържаха двама братя

Разбиха огромна наркооранжерия край Варна, задържаха двама братя

3 Септември, 2025 16:54 620 5

  • наркооранжерия-
  • варна

При проведените процесуално-следствени действия, в по-възрастния от двамата братя е намерено и иззето известно количество кокаин

Разбиха огромна наркооранжерия край Варна, задържаха двама братя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разбиха огромна наркооранжерия край Варна при специализирана полицейска операция, съобщиха то МВР.

На 2 септември в землището на с. Въглен, общ. Аксаково, са намерени и иззети 40 бр. растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, торове и препарати служещи на отглеждането им.

В момента на полагане на грижи за растенията са задържани двама братя на 46 и 47 години от Варна – известни на органите на полицията и осъждани за различни престъпления.

При проведените процесуално-следствени действия, в по-възрастния от двамата братя е намерено и иззето известно количество кокаин.

Извършителите са задържани за срок до 24 часа. Случаят е докладван на Районна прокуратура във Варна, под чийто надзор продължават действията по разследването.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лечебна билка

    4 0 Отговор
    има много положително въздействие билката, моля напишете няколко реда

    17:01 03.09.2025

  • 2 Новичок

    3 0 Отговор
    Братя Диневи ли???

    17:05 03.09.2025

  • 3 Гражданин

    2 0 Отговор
    МВР-Ново Начало не търпи конкуренция.

    17:06 03.09.2025

  • 4 Чичак

    2 0 Отговор
    Не са си плащали

    17:08 03.09.2025

  • 5 Един

    1 0 Отговор
    Съсипаха земеделието!
    Оставете хората бе! То кво друго да отгледаш в тая държава?!

    17:14 03.09.2025