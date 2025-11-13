Новини
Крими »
Жена е в тежко състояние със счупени ребра и много наранявания след жесток побой от мъжа си

Жена е в тежко състояние със счупени ребра и много наранявания след жесток побой от мъжа си

13 Ноември, 2025 14:07 583 13

  • побой-
  • жена-
  • варна

Мъжът е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие

Жена е в тежко състояние със счупени ребра и много наранявания след жесток побой от мъжа си - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържан е мъж, пребил жена си и след това избягал да се укрие в Добрич, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.

Сигналът за случилото се е бил подаден в началото на тази седмица от една от болниците в крайморския град.

В лечебното заведение е била приета 56-годишна жена - с опасност за живота от много наранявания - счупени ребра и перфорация на бял дроб, от нанесен ѝ побой. Тя е била докарана до болницата от свои близки.

При разследването на случая полицаите са установили, че жената е пребита от мъжа, с когото е в процес на развод. Междувременно той избягал и се скрил в Добрич.

Със съдействието на дирекцията в добруджанския град мъжът е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отново

    3 4 Отговор
    Някоя с леко поведение са я хванали.

    Коментиран от #2, #4, #5, #8

    14:11 13.11.2025

  • 2 Нека

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Отново":

    Ги бъхтят такива. Вече с нищо не се съобразяват, и все мъжете виновни.

    14:16 13.11.2025

  • 3 Какъв

    7 1 Отговор
    мъж ? Това не е човек !

    14:17 13.11.2025

  • 4 АМАH OT ИДИOTИ

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Отново":

    АЙДЕ СТИГА А !
    ТИЯ ПAЧABPИ И MЪP3EЛAНИ СЕ САМО3АБРАВИXA.
    CAMИ СИ ПPOCЯТ БOЯ. 😡

    Коментиран от #6

    14:18 13.11.2025

  • 5 За размисъл

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отново":

    Не разбирам оправдаването на насилие. Откъде знаете, че е с леко поведение. Свидетел нещо да сте ... Или е лесно да хейтиш. На чужд гръб и сто тояги са малко, а ?
    И дори да е с леко поведение, нали са в развод, да си ходи по пътя побойника. Защо ще пребива жена? .... А, сетих се - освен побойник е и комплексар.

    Коментиран от #7, #11

    14:19 13.11.2025

  • 6 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Сигурно такава ти е дала живот, за което горко съжалява.

    14:22 13.11.2025

  • 7 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "За размисъл":

    Защото е същият, такова му е нивото.

    14:23 13.11.2025

  • 8 тъй ли

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отново":

    хващаха твойта маа?

    14:24 13.11.2025

  • 9 За размисъл

    3 0 Отговор
    До супермачовците , коментиращи тук:
    Как разбрахте, че тя е лошата. Свидетели ли сте ?

    Комплексари! Тя лоша, а той кво търси при лошата? Ама е лесно да пребиеш по-слаб. Да ходи да си изкарва комплексите пред мъже, а не върху жена.

    14:24 13.11.2025

  • 10 Абдул от Кабул

    0 2 Отговор
    Жена се бие с пръчка само през глезените.

    14:25 13.11.2025

  • 11 БОТЕВ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "За размисъл":

    Ами защото тези, които са писали преди теб са с турско самосъзнание, робството още не е излязло от тях, макар да е минал век и половина от освобождението. Иначе подобно поведение и в момента за Турция не е подсъдимо. Затова и тези преди теб не го осъждат. Останал им е белег от фесовете на техните прадеди.

    Коментиран от #12

    14:25 13.11.2025

  • 12 Абдул от Кабул

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "БОТЕВ":

    Ислямът учи, че боят възпитава. Затова по малко, но редовно.

    14:27 13.11.2025

  • 13 А тези побойници

    0 0 Отговор
    Не са ли хора с ниско самочувствие !......и тези ,които предизвикват и са търпели и тези ,които реагират на злото със зло....Когато човек е с богата душа нищо няма да е в състояние да го сломи....А ,който разумен навреме овладее себе си значи е победил не само противника а и злото вътре в сърцето....ТОЙ само трябва да се гордее ,че е спечелил поредната война.....

    14:27 13.11.2025