Жена е в тежко състояние със счупени ребра и много наранявания след жесток побой от мъжа си

Задържан е мъж, пребил жена си и след това избягал да се укрие в Добрич, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.
Сигналът за случилото се е бил подаден в началото на тази седмица от една от болниците в крайморския град.
В лечебното заведение е била приета 56-годишна жена - с опасност за живота от много наранявания - счупени ребра и перфорация на бял дроб, от нанесен ѝ побой. Тя е била докарана до болницата от свои близки.
При разследването на случая полицаите са установили, че жената е пребита от мъжа, с когото е в процес на развод. Междувременно той избягал и се скрил в Добрич.
Със съдействието на дирекцията в добруджанския град мъжът е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отново
Коментиран от #2, #4, #5, #8
14:11 13.11.2025
2 Нека
До коментар #1 от "Отново":Ги бъхтят такива. Вече с нищо не се съобразяват, и все мъжете виновни.
14:16 13.11.2025
3 Какъв
14:17 13.11.2025
4 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #1 от "Отново":АЙДЕ СТИГА А !
ТИЯ ПAЧABPИ И MЪP3EЛAНИ СЕ САМО3АБРАВИXA.
CAMИ СИ ПPOCЯТ БOЯ. 😡
Коментиран от #6
14:18 13.11.2025
5 За размисъл
До коментар #1 от "Отново":Не разбирам оправдаването на насилие. Откъде знаете, че е с леко поведение. Свидетел нещо да сте ... Или е лесно да хейтиш. На чужд гръб и сто тояги са малко, а ?
И дори да е с леко поведение, нали са в развод, да си ходи по пътя побойника. Защо ще пребива жена? .... А, сетих се - освен побойник е и комплексар.
Коментиран от #7, #11
14:19 13.11.2025
6 Гост
До коментар #4 от "АМАH OT ИДИOTИ":Сигурно такава ти е дала живот, за което горко съжалява.
14:22 13.11.2025
7 Гост
До коментар #5 от "За размисъл":Защото е същият, такова му е нивото.
14:23 13.11.2025
8 тъй ли
До коментар #1 от "Отново":хващаха твойта маа?
14:24 13.11.2025
9 За размисъл
Как разбрахте, че тя е лошата. Свидетели ли сте ?
Комплексари! Тя лоша, а той кво търси при лошата? Ама е лесно да пребиеш по-слаб. Да ходи да си изкарва комплексите пред мъже, а не върху жена.
14:24 13.11.2025
10 Абдул от Кабул
14:25 13.11.2025
11 БОТЕВ
До коментар #5 от "За размисъл":Ами защото тези, които са писали преди теб са с турско самосъзнание, робството още не е излязло от тях, макар да е минал век и половина от освобождението. Иначе подобно поведение и в момента за Турция не е подсъдимо. Затова и тези преди теб не го осъждат. Останал им е белег от фесовете на техните прадеди.
Коментиран от #12
14:25 13.11.2025
12 Абдул от Кабул
До коментар #11 от "БОТЕВ":Ислямът учи, че боят възпитава. Затова по малко, но редовно.
14:27 13.11.2025
13 А тези побойници
14:27 13.11.2025