Традиция? Биха Динко Вълев в две заведения в центъра на Слънчев бряг

5 Септември, 2025 13:48 2 089 27

Конфликтът обаче ескалирал на улицата пред погледите на стотици туристи

Традиция? Биха Динко Вълев в две заведения в центъра на Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният ямболски бизнесмен и популярна фигура в социалните мрежи, Динко Вълев, е бил участник в два сериозни инцидента в Слънчев бряг снощи, при които се е стигнало до физическа саморазправа с охранители. Екшънът се е разиграл в рамките на час и половина в две различни заведения на главната алея в курорта, разказва "Флагман".

Според свидетелски разкази, всичко започнало около 22:00 часа в препълнен ресторант, където Вълев вечерял с компания. След употреба на значително количество алкохол, бизнесменът започнал да се държи предизвикателно и на висок глас да притеснява клиенти от съседна маса, които били разпознаваеми предприемачи от страната.

„Вие знаете ли кой съм аз?! Аз съм Динко Вълев от Ямбол. Знаете ли какъв бизнес имам, мога да ви сложа в малкия си джоб“, крещял ямболията, опитвайки се да демонстрира надмощие.

Персоналът на заведението, включително сервитьори и управителят, многократно са направили опити да успокоят Вълев и са му отправили забележки да спазва добрия тон. Въпреки това, той продължил с арогантното си поведение, което наложило намесата на професионална охрана.

Двама гардове са били извикани по спешност, за да изведат принудително бизнесмена от ресторанта. До бой вътре в обекта не се е стигнало.

Конфликтът обаче ескалирал на улицата пред погледите на стотици туристи. Динко Вълев продължил да отправя заплахи и да се държи предизвикателно и към охранителите.

След като вербалните предупреждения не дали резултат, гардовете са му нанесли няколко юмручни удара, за да прекратят агресивното му поведение. След кратката саморазправа, те са го оставили да си тръгне.

Очевидно без да си е взел поука, около час по-късно Вълев е предизвикал подобна ситуация и в друго заведение, отново на главната алея. Там, по същите причини – арогантност и неприемливо поведение, се е наложило той отново да бъде „укротен“ със сила.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А СРЕШНАЛ БАТИ

    21 0 Отговор
    С РОШАВИ ГЪРДИ ВРЕМЕ БЕШИ .

    13:51 05.09.2025

  • 2 Хахаха

    26 0 Отговор
    Понякога и мутрите вземат че свършат нещо полезно !!!

    13:51 05.09.2025

  • 3 МЪРШАТА

    14 0 Отговор
    СЕКС ИМАЛО ЛИ Е .....С СЕЛСКИЯ

    13:52 05.09.2025

  • 4 БАБХ

    12 2 Отговор
    има ли нормални хора в Ямбол ?

    13:52 05.09.2025

  • 5 работата на гардовете е да го

    10 2 Отговор
    изведат и да не се разправят обясняват и спорят ,кой е по по най и да се бият ,извеждат го и се прибират , това са селски пръчки

    13:55 05.09.2025

  • 6 Мдаа

    16 0 Отговор
    Е в крайна сметка са му показали кой е. Очевидно един никой.

    13:56 05.09.2025

  • 7 ПОРЕДНИЯ бабаит християнин

    15 2 Отговор
    Представител на православен христианин с отвратителни татоировки оскверняващи вярата.

    13:57 05.09.2025

  • 8 Типаж

    15 0 Отговор
    Като си знаеш, че имаш "лошо пиене", защо пиеш на обществени места? Това не е рядко явление в България. Този типаж е много разпространен и няма значение човекът беден или богат е, слаб или силен, с него се извършва трансформация след употребата на алкохол и става заядлив, несдържан и предизвикателен. Обичайно, на другият ден ходи с тъмни очила.

    13:57 05.09.2025

  • 9 провинциалист

    10 2 Отговор
    5 века отрицателна селекция по време на на азиатското блато вдигнаха такива утайки до върха на хранителната верига, а "демокрацията" ги пренесе от улично на държавно ниво и ги облече в костюми. Този се мотае някъде в междинните стадии.

    13:59 05.09.2025

  • 10 БУЛГАР

    9 0 Отговор
    ВУЛГАР ДО СЛЪНЧАКА И НАНИКЪДЕ.

    14:00 05.09.2025

  • 11 Гладен сиийганин

    10 0 Отговор
    Динко сигурно е бил надрусан .....гледам го как ходи по улиците и гледа гаргите когато е на няколко петолиния !!!!!!! На кой сега ще продавам железата които крада ??????

    14:00 05.09.2025

  • 12 Какъвто

    12 0 Отговор
    Динко , такива и "разпознаваемите предприемачи" щом са в една кръчма ! На Слънчев бряг........

    14:01 05.09.2025

  • 13 Ааааааа не !

    7 1 Отговор
    Динко ще задраска слънчака ......ще си пие ракията съвсем сам и няма да яде повече бой !

    Коментиран от #20

    14:02 05.09.2025

  • 14 12340

    6 0 Отговор
    Извод:Никой не е по-голям от чашата с алкохол! :))

    14:03 05.09.2025

  • 15 Мисира

    6 0 Отговор
    Гербавите взеха да ги дармонят.Много ги намразиха хората!

    14:04 05.09.2025

  • 16 661

    5 0 Отговор
    Интересно , кои ли са тези "разпознаваеми предприемачи от страната." ?

    14:06 05.09.2025

  • 17 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    6 0 Отговор
    Ето от такива "разпознаваеми предприемачи" от страната и Ямбол, и такива охранители, които без никакви права по закон нанасят удари, та дори и на пияница да е, не ходя по Слънчаци и тем подобни, и ако съм един Англичанин, или западноевропец, крака ми няма да стъпи в БГ.

    14:06 05.09.2025

  • 18 Явно, че...

    4 0 Отговор
    Тоя Ямболски Селянин,много си е повярвал...!

    Коментиран от #22

    14:07 05.09.2025

  • 19 явер

    4 0 Отговор
    Пиенето и висшето образование не е за всеки.

    14:08 05.09.2025

  • 20 Адолф

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ааааааа не !":

    Следващото лято най-вероятно ще почива на Мичурин.

    14:11 05.09.2025

  • 21 Светът ще стане добро място

    2 0 Отговор
    Когато и последният балкански дивак отиде в небитието

    14:12 05.09.2025

  • 22 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Явно, че...":

    Той може да е селянин и пияница, не твърдя обратното , но никакви охранители нямат право да го удрят и бият, както и той няма право да удря и бие никого.

    14:15 05.09.2025

  • 23 ОБЕКТИВНИЯ

    2 0 Отговор
    "На бой майстор няма" ,гласи народна
    поговорка!

    14:17 05.09.2025

  • 24 Иванчо

    1 0 Отговор
    Това е България.
    Щом си избират бивши сикаджии да ги ръководят, този що да не го направим президент?
    И на националния флаг задължително да има образа на Бай Ганьо.
    А.... може още да преименуваме държавата... естествено след референдум ....новото име ли?....сещате се....

    14:17 05.09.2025

  • 25 Смях

    1 0 Отговор
    Дай на глупав човек малко пари и му гледай сеира!

    14:17 05.09.2025

  • 26 Циркаджия

    1 0 Отговор
    Пере чужди пари.Усеща,че скоро ще го пускат по пързалката и за това е нервен

    14:18 05.09.2025

  • 27 истината е че

    0 0 Отговор
    Динко е прототип на копейка/путинист!

    14:19 05.09.2025