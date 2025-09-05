Традиция? Биха Динко Вълев в две заведения в центъра на Слънчев бряг

Известният ямболски бизнесмен и популярна фигура в социалните мрежи, Динко Вълев, е бил участник в два сериозни инцидента в Слънчев бряг снощи, при които се е стигнало до физическа саморазправа с охранители. Екшънът се е разиграл в рамките на час и половина в две различни заведения на главната алея в курорта, разказва "Флагман".
Според свидетелски разкази, всичко започнало около 22:00 часа в препълнен ресторант, където Вълев вечерял с компания. След употреба на значително количество алкохол, бизнесменът започнал да се държи предизвикателно и на висок глас да притеснява клиенти от съседна маса, които били разпознаваеми предприемачи от страната.
„Вие знаете ли кой съм аз?! Аз съм Динко Вълев от Ямбол. Знаете ли какъв бизнес имам, мога да ви сложа в малкия си джоб“, крещял ямболията, опитвайки се да демонстрира надмощие.
Персоналът на заведението, включително сервитьори и управителят, многократно са направили опити да успокоят Вълев и са му отправили забележки да спазва добрия тон. Въпреки това, той продължил с арогантното си поведение, което наложило намесата на професионална охрана.
Двама гардове са били извикани по спешност, за да изведат принудително бизнесмена от ресторанта. До бой вътре в обекта не се е стигнало.
Конфликтът обаче ескалирал на улицата пред погледите на стотици туристи. Динко Вълев продължил да отправя заплахи и да се държи предизвикателно и към охранителите.
След като вербалните предупреждения не дали резултат, гардовете са му нанесли няколко юмручни удара, за да прекратят агресивното му поведение. След кратката саморазправа, те са го оставили да си тръгне.
Очевидно без да си е взел поука, около час по-късно Вълев е предизвикал подобна ситуация и в друго заведение, отново на главната алея. Там, по същите причини – арогантност и неприемливо поведение, се е наложило той отново да бъде „укротен“ със сила.
