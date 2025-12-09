Новини
9 Декември, 2025

Двама от участниците в инцидента – на 19 и 38 години – са задържани за 24 часа

Жесток бой в Петрич, мъж е с отрязана кост - 1
Снимка: БГНЕС
26-годишен мъж е настанен в болница с прободна рана след бой с други двама мъже в Петрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигнал за инцидента е получен вчера около 18:50 ч., за конфликт на улица „Христо Чернопеев“ между трима мъже на 19, 26 и 38 години.

В резултат на боя пострадалият е получил прободна рана в областта на гърба и отрязана кост на лакътната става.

Двама от участниците в инцидента – на 19 и 38 години – са задържани за 24 часа. Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.


  Любопитен

    21 0 Отговор
    От мъкедонските команчи трябва да са.

    13:18 09.12.2025

  политик

    5 0 Отговор
    Присъдите на реформирания съд съгласно приетите закони действат превантивно, затова такива престъпления няма.

    13:29 09.12.2025

  Това

    2 0 Отговор
    си е инквизиция .

    13:35 09.12.2025

  БАРС

    0 0 Отговор
    ДАСЕ ВЪРНЕ СМЪРТНАТА ПРИСЪДА В БЪЛГАРИЯ.

    13:40 09.12.2025