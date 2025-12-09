Жесток бой в Петрич, мъж е с отрязана кост

26-годишен мъж е настанен в болница с прободна рана след бой с други двама мъже в Петрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.
Сигнал за инцидента е получен вчера около 18:50 ч., за конфликт на улица „Христо Чернопеев“ между трима мъже на 19, 26 и 38 години.
В резултат на боя пострадалият е получил прободна рана в областта на гърба и отрязана кост на лакътната става.
Двама от участниците в инцидента – на 19 и 38 години – са задържани за 24 часа. Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.
