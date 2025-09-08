Новини
Побоят в Русе: Противоречива информация и различни версии

Побоят в Русе: Противоречива информация и различни версии

8 Септември, 2025 09:23

Коментират Тихомир Безлов и Любомир Рангелов

Побоят в Русе: Противоречива информация и различни версии - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Побоят над директора на ОД на МВР-Русе Николай Кожухаров, нанесен от четирима младежи, и възникналите въпроси по случая коментират експертът то сигурност Тихомир Безлов и адвокат Людмил Рангелов в „Здравей, България”.

Рангелов коментира думите на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, че щом съдът е преценил да остави в ареста арестуваните по случая, това е достатъчно показателно за действията им. По думите на адвоката „това разсъждение абсолютно не е вярно”.

Той запита дали досъдебното производство не следва да бъде преместено, защото „на местна почва, зависимостите и влиянията, особено когато става дума за високопоставен държавен чиновник, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват”.

Безлов посочи, че не е имало официална пресконференция, по която да се дадат детайли по случая. Той допълни, че е имало разминавания и противоречия в разказа какво точно е станало. Експертът посочи още, че в обществото има разделяне на позициите по тази тема.

Адвокатът каза, че стои въпросът за записите от камерите, които могат да покажат какво точно се е случило, дори и качеството на видеото да не е много добро. Той каза още, че причината за конфликта е от изключително значение.

Безлов каза още, че информацията е противоречива.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ченгато пич

    66 2 Отговор
    Ала вдигнете ми още заплатката, че не ми стига за дискотеки и кръчми ла!!! Какви са тези мизерни 7-8 хилки на месец?

    09:26 08.09.2025

  • 3 Да да

    73 4 Отговор
    Шефът на полицията е постъпил по спешност за лечение на тежко алкохолно отравяне, а не че е бит

    09:29 08.09.2025

  • 5 Този филм

    15 32 Отговор
    Противоречива информация и различни версии има само в медиите и социалните мрежи. Наблюдаващият прокурор е наясно и скоро ще внесе обвинение в съда. Медиите живеят от противоречия. С една новина се хранят минимум 5 дни.

    09:30 08.09.2025

  • 6 бай Бай

    58 6 Отговор
    Ей големи шумотевици, щото видите ли, бил не знам си какъв.
    На улицата всички са равни, поста няма значение.
    Никой не го е дебнал да го бие, специално него, че бил еди какъв си.
    Не, сам се е наврял.

    09:30 08.09.2025

  • 7 Къдравата Сю

    36 1 Отговор
    И турските тираджии и румънците ще почнат да бият милиционерите, като няма контрол на преминаващите територията.

    09:31 08.09.2025

  • 8 Анджо

    57 2 Отговор
    Още от начало се разбра, че нещо не е така. Объркаха се в лъжите и то прекалено много и се оказа ,че самите лъжи една друга се разминават тотално.

    09:31 08.09.2025

  • 9 хъхъ

    51 3 Отговор
    СКАНДАЛНО ВИДЕО! ШЕФЪТ НА ОД МВР РУСЕ ПРЕДИ ПОБОЯ ПИЕ НА „ОЙ, ТИГРЕ, ТИГРЕ, ИМАШ ЛИ ПАРИ! АЙДЕ, БОРЦИ, ДАЙТЕ МИ ПАРИ!“. ОЩЕ ПО-СКАНДАЛНО Е, ЧЕ НЕ КАЗВА В КОЕ ТОЧНО ЗАВЕДЕНИЕ Е БИЛ ЗА ДА НЕ ГО СВЪРЖАТ С МАЦОЛАТА /ВИДЕО/

    09:32 08.09.2025

  • 11 Иван Грозни

    38 2 Отговор
    Самонадеян психар. Има основни правила за опазване на обществения ред и такива органи. Тоя не знае защо е поставен на този пост. А ние знаем-наш човек. Не е важно как е обществото и как преживява дните. Важното е да се печелят изборите.

    09:38 08.09.2025

  • 12 Габрово

    51 3 Отговор
    Вместо да го правят жертва и герой този началник трябва да бъде уволнен че се забърква в пиянски скандал на улицата

    09:38 08.09.2025

  • 13 Алкохола

    34 2 Отговор
    Не прощава

    09:39 08.09.2025

  • 14 Неюристка

    38 2 Отговор
    Моля, поправете ме, ако греша... При масов бой май трябва всички участници да бъдат задържани, мисля. Освен това си мисля, че замерването с предмети (в случая с домати 🤭 по хора) си е противообществена проява/форма на физическа агресия/хулиганство. И да попитам - срещу тийнейджърите не е ли била проявена физическа агресия, освен провокация? Не следва ли да се приложат същите мерки и за насилието срещу тях? Въобще не искам да ги защитавам, но нека бъдем обективни. Поне на думи тук.

    09:41 08.09.2025

  • 15 Тошко

    22 4 Отговор
    Каквото повикало такова се обадило

    09:42 08.09.2025

  • 16 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    37 3 Отговор
    Все още в публичното пространство няма никаква информация за основният виновник за боя в Русе, при който пострада шефа на полицията. На мистериозният съсед сякаш никой не му търси отговорност и това никак не е случайно…
    Към сегашния момент, една герберска калинка на име Георги, заедно с министъра на вътрешните работи - Митов, чрез лъжа и пред очите на цяла България съсипват живота на четири млади момчета, по възможно най-наглия и пpoсташки начин. С цялото високомерие, на което е способен един некадърен герберски шonap, Митов стои и ни се кара от телевизора, наглее и дори привидно не се замисля, че нещата много бързо могат да излезнат (още повече) извън контрол.

    09:43 08.09.2025

  • 17 ккк

    32 3 Отговор
    в момента преправят записи от камери и да изчистят алкохола и дрогата от деректорчето и накрая всичко ще си дойде на мястото както винаги

    09:43 08.09.2025

  • 19 Пловдив

    19 2 Отговор
    Ако истината излезе на яве ще трябва да съдят всички участници в побоя

    09:44 08.09.2025

  • 20 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    34 4 Отговор
    Този случай вони от всякъде!
    Не може държавата да защитава и прикрива милиционерите си, а да тормози и репресира обикновените граждани.
    Видяхме полицейското синче в Несебър, сега и пияния баш милиционер на Русе!
    Кога ще видим милиционер в съда?!

    09:44 08.09.2025

  • 21 Може ли

    32 3 Отговор
    Някой да ми каже защо почти една седмица няма записи от камерите. При други такива случаи има записи още на следващия ден. Да не се окаже, ме пияният полюзай-мутра напада младежите и се чудят как да скрият записите?

    09:46 08.09.2025

  • 22 Петрова

    15 2 Отговор
    "Вчера през нощта е нападнат домът на гражданската активистка Даниела Тонева. Тя се бори с постоянното замърсяване, идващо от ТЕЦ „Бобов дол“ на Ковачки. Домът ѝ е в малкото село Шатрово, в близост до самия ТЕЦ. Хвърлен е камък по къщата и е счупен прозорецът ѝ, докато спи вътре, а автомобилът ѝ е залят с боя.
    Ковачки си осигури спокойствие и няма да бъде притесняван за безбройните нарушения на неговите централи, тъй като се договори с Борисов и Пеевски. Въпреки сериозното разследване на АКФ, държавата не си мърда пръста да предприеме каквото и да било срещу брутализмите на този олигарх от каменната ера. Още преди три месеца подадохме сигнал до КЗК и прокуратурата по разследването на АКФ. Познайте – НИЩО!"
    Милиционерите ще направят ли нещо по случая ?

    09:48 08.09.2025

  • 23 Сделано в СССР

    21 4 Отговор
    Полицейският шеф в Русе Николай Кожухаров, от инцидента с младежите, няма банкови сметки, няма пари в брой, няма и кредити. Той е попълнил 20 пъти “Нямам нищо за деклариране” в последната си декларация
    Кожухаров не е декларирал и ползван чужд имот. Във встъпителната си декларация като зам.-директор на ОД на МВР - Русе през 2024 не декларирал притежавани имоти. В чие жилище живее и защо не е декларирано? Антикорупционната комисия с и.ф. шеф Антон Славчев - Тони Балкони проверила ли е вече?

    09:49 08.09.2025

  • 24 Левски

    25 1 Отговор
    Разбира се, че нещо се крие. Има камери. Досега да бяха разнищили случая. Но в БГ-то няма правила.

    09:54 08.09.2025

  • 25 Милиционери Сър !

    26 2 Отговор
    1. Министерство На Вътрешните Работи да излезе с официално изявление какво е записано в сводката по случая и посещението на мястото на събитието от две патрулки. Ако няма нищо записано - да бъде обяснено защо и виновните да понесат отговорност;
    2. МВР да разпространи пробите за алкохол и наркотици на участниците в инцидента - четиримата младежи, главния комисар, съседът, съпруга/съпруги;
    3. МВР да разпространи записите от камерите от мястото на инцидента. Г-н Пенчо Милков вече каза, че има много такива, защото Русе бил най-защитения/следения град. Ще се радвам той и Община Русе да съдействат, може и сами да ги разпространят, както в множество подобни минали случаи;
    4. МВР и прокуратурата да потвърдят или отхвърлят версията, че съседът е започнал пръв, че той и главният комисар също са се държали непристойно, а съпругите - замервали с домати. В случай, че потвърдят, да споделят дали са им повдигнати някакви обвинения, включително и за предпоставка за ПТП;
    5. МВР да потвърди самоличността на митичния съсед;
    6. Да се разпространят показанията на всички участници;
    7. Лекуващият лекар да излезе с изявление пред медиите, както в други подобни случаи, за състоянието, уврежданията, и лечението на потърпевшия главен комисар;
    8. Вътрешният министър, кметът на Русе г-н Пенчо Милков, и всички длъжностни лица, позволили си да възпрепятстват правосъдието чрез внушения, да понесат лична отговорност, включително и чрез оставки!

    09:58 08.09.2025

  • 26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    26 2 Отговор
    Защо са взети проби за алкохол и наркотици само на младежите, а не са взети и на другата страна в побоя - на пияния шеф на полицията и на неговия приятел?

    09:58 08.09.2025

  • 27 Кое му е противоречивото?

    3 26 Отговор
    Човекът е в интензивното в болницата.
    Кви версии, кви пет кинта?
    Това за версиите е свободно съчинение.

    Коментиран от #33

    09:59 08.09.2025

  • 28 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    БОЙ И ДРУГОТО НЕ СЕ ВРЪЩАТ! ТОЗИ ПОЛИСМЕН МАЙ Е ТРЯБВАЛО ОТДАВНА ДА Е БИЛ БИТ!

    10:11 08.09.2025

  • 30 грешка

    4 0 Отговор
    Адвокатът се казва ЛЮДМИЛ, а не "Любомир", както сте го изписали в подзаглавието!

    10:13 08.09.2025

  • 31 Механик

    5 3 Отговор
    В крайна сметка, тия младежи би ли ли са въпросния гражданин или не?
    Ако са го били, то тя са за съд. Друг е въпроса, въпросния гражданин дал си го е търсил.
    Ако всеки почне да бие всеки, то за какво са ни законите?
    не оправдавм и двете страни, но едната страна е нарушила ПИСАНИЯ закон. Другата може да е нарушила моралния, но това не е крими деяние.
    Пак казвам, не оправдавам нито една от двете страни.

    10:15 08.09.2025

  • 32 И аз да попитам,

    7 0 Отговор
    след като господин полицейския началник е видял, че се нарушава обществения ред, защо не се е обадил на дежурния в полицейското управление да изпрати екип на място, а е тръгнал на саморазправа??? Само държавните служители ли имат права???? Обикновените хора нямат ли права, или имат само задължения??? Изправил се някакъв министър да заплашва, при положение, че закона освобождава полицейските служители от отговорност, а може би и други държавни служители и власт имащи. Как тогава да се защитят обикновените хора??

    10:27 08.09.2025

  • 33 поКУРко

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кое му е противоречивото?":

    Крият го в Интензивното и лъжат за състоянието му! Има разлика нали?!? И милиционерите не са точно човеци!

    10:29 08.09.2025

  • 34 Анонимен

    2 0 Отговор
    Защо не са взети проби от шефа на полицията. Защо взимат само на обикновените полицаи проби за алкохол и дрога ,когато има инцидент с участие на превозно средство . Шефа недосегаем ли е.

    10:32 08.09.2025

  • 35 Мисля

    2 0 Отговор
    Кажете истината и изчистете гнилите ябълки от власта.Уволнете го този дерибей и обществото ще ви повярва.Пиян мръсник с власт и неговия таен приятел.Криете записи и фактология и всичко сочи едно-шефа е бил пиян на кирка и се е заяждал да покаже колко е велик.

    10:33 08.09.2025