Побоят в Русе: Противоречива информация и различни версии

Побоят над директора на ОД на МВР-Русе Николай Кожухаров, нанесен от четирима младежи, и възникналите въпроси по случая коментират експертът то сигурност Тихомир Безлов и адвокат Людмил Рангелов в „Здравей, България”.
Рангелов коментира думите на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, че щом съдът е преценил да остави в ареста арестуваните по случая, това е достатъчно показателно за действията им. По думите на адвоката „това разсъждение абсолютно не е вярно”.
Той запита дали досъдебното производство не следва да бъде преместено, защото „на местна почва, зависимостите и влиянията, особено когато става дума за високопоставен държавен чиновник, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват”.
Безлов посочи, че не е имало официална пресконференция, по която да се дадат детайли по случая. Той допълни, че е имало разминавания и противоречия в разказа какво точно е станало. Експертът посочи още, че в обществото има разделяне на позициите по тази тема.
Адвокатът каза, че стои въпросът за записите от камерите, които могат да покажат какво точно се е случило, дори и качеството на видеото да не е много добро. Той каза още, че причината за конфликта е от изключително значение.
Безлов каза още, че информацията е противоречива.
3 Да да
09:29 08.09.2025
6 бай Бай
На улицата всички са равни, поста няма значение.
Никой не го е дебнал да го бие, специално него, че бил еди какъв си.
Не, сам се е наврял.
09:30 08.09.2025
16 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Към сегашния момент, една герберска калинка на име Георги, заедно с министъра на вътрешните работи - Митов, чрез лъжа и пред очите на цяла България съсипват живота на четири млади момчета, по възможно най-наглия и пpoсташки начин. С цялото високомерие, на което е способен един некадърен герберски шonap, Митов стои и ни се кара от телевизора, наглее и дори привидно не се замисля, че нещата много бързо могат да излезнат (още повече) извън контрол.
09:43 08.09.2025
20 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Не може държавата да защитава и прикрива милиционерите си, а да тормози и репресира обикновените граждани.
Видяхме полицейското синче в Несебър, сега и пияния баш милиционер на Русе!
Кога ще видим милиционер в съда?!
09:44 08.09.2025
22 Петрова
Ковачки си осигури спокойствие и няма да бъде притесняван за безбройните нарушения на неговите централи, тъй като се договори с Борисов и Пеевски. Въпреки сериозното разследване на АКФ, държавата не си мърда пръста да предприеме каквото и да било срещу брутализмите на този олигарх от каменната ера. Още преди три месеца подадохме сигнал до КЗК и прокуратурата по разследването на АКФ. Познайте – НИЩО!"
Милиционерите ще направят ли нещо по случая ?
09:48 08.09.2025
23 Сделано в СССР
Кожухаров не е декларирал и ползван чужд имот. Във встъпителната си декларация като зам.-директор на ОД на МВР - Русе през 2024 не декларирал притежавани имоти. В чие жилище живее и защо не е декларирано? Антикорупционната комисия с и.ф. шеф Антон Славчев - Тони Балкони проверила ли е вече?
09:49 08.09.2025
25 Милиционери Сър !
2. МВР да разпространи пробите за алкохол и наркотици на участниците в инцидента - четиримата младежи, главния комисар, съседът, съпруга/съпруги;
3. МВР да разпространи записите от камерите от мястото на инцидента. Г-н Пенчо Милков вече каза, че има много такива, защото Русе бил най-защитения/следения град. Ще се радвам той и Община Русе да съдействат, може и сами да ги разпространят, както в множество подобни минали случаи;
4. МВР и прокуратурата да потвърдят или отхвърлят версията, че съседът е започнал пръв, че той и главният комисар също са се държали непристойно, а съпругите - замервали с домати. В случай, че потвърдят, да споделят дали са им повдигнати някакви обвинения, включително и за предпоставка за ПТП;
5. МВР да потвърди самоличността на митичния съсед;
6. Да се разпространят показанията на всички участници;
7. Лекуващият лекар да излезе с изявление пред медиите, както в други подобни случаи, за състоянието, уврежданията, и лечението на потърпевшия главен комисар;
8. Вътрешният министър, кметът на Русе г-н Пенчо Милков, и всички длъжностни лица, позволили си да възпрепятстват правосъдието чрез внушения, да понесат лична отговорност, включително и чрез оставки!
09:58 08.09.2025
27 Кое му е противоречивото?
Кви версии, кви пет кинта?
Това за версиите е свободно съчинение.
Коментиран от #33
09:59 08.09.2025
31 Механик
Ако са го били, то тя са за съд. Друг е въпроса, въпросния гражданин дал си го е търсил.
Ако всеки почне да бие всеки, то за какво са ни законите?
не оправдавм и двете страни, но едната страна е нарушила ПИСАНИЯ закон. Другата може да е нарушила моралния, но това не е крими деяние.
Пак казвам, не оправдавам нито една от двете страни.
10:15 08.09.2025
32 И аз да попитам,
10:27 08.09.2025
33 поКУРко
До коментар #27 от "Кое му е противоречивото?":Крият го в Интензивното и лъжат за състоянието му! Има разлика нали?!? И милиционерите не са точно човеци!
10:29 08.09.2025
35 Мисля
10:33 08.09.2025