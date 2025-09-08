Новини
Крими »
Нападнаха дома и колата на екоактивистката Даниела Тонева

Нападнаха дома и колата на екоактивистката Даниела Тонева

8 Септември, 2025 09:53 1 158 14

  • даниела тонева-
  • бобов дол-
  • нападение-
  • екоактивистка

От години жената работи за по-чист въздух в района на Бобов дол

Нападнаха дома и колата на екоактивистката Даниела Тонева - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападение и посегателство срещу дома и колата на гражданския активист Даниела Тонева. За това стана ясно през изминалия уикенд от снимки, които самата тя публикува, уточнява bTV.

От години жената работи за по-чист въздух в района на Бобов дол, където има ТЕЦ, който според мнозина замърсява околната среда.

Какво точно се е случило и каква е причината за нападението, питаме самата Даниела Тонева.

Имаше хвърлен камък в една от стаите на къщата, прозорецът беше счупен, всичко беше в стъкла. Колата беше залята с черна блажна боя, на практика цялата. Аз не съм чула кога се е случило това, предполагам в малките часове на нощта“, казва тя.

Въпреки че щетите от камъка, хвърлен по дома ѝ, не са малки, тя описва като късмет факта, че не е бил запратен към спалнята, където в този момент е спала тя.

Нападнаха дома и колата на екоактивистката Даниела Тонева

Защо се страхувам – защото вероятно са били застъпени интереси. Някой, който не е искал да бъде публичен, е станал публичен“, заяви Тонева.

На 1 септември в интервю за БНР тя разказа за подписка, в която над 80 души са се подписали с искане ТЕЦ „Бобов дол“ да спре работа, докато не изпълни всички изисквания по еко показателите за безвредна работа на централата както е по комплексното ѝ разрешително.

Това се случва след като председателят на Общинския съвет в Бобов дол Красимир Чаврагански заяви в запис от заседание на общинарите, че енергийният бос Христо Ковачки го привиква всяка седмица, за да му „набива канчето, а той си трае".

Нападнаха дома и колата на екоактивистката Даниела Тонева

„Ковачки е т.нар. консултант на ТЕЦ „Бобов дол“. Общинският съвет следва да взима решения в интерес на хората, а не на олигарх или консултант“, каза Тонева пред медията.

Днес тя е категорична – не знае какво може да бъде потенциален мотив зад нападението на дома и колата ѝ, но подчерта, че от близо година активно се бори за по-чист въздух в Бобов дол.

„Обясних на полицаите, че съм в добри отношения със съседите, че това е много малко село, хората тук се познават. Изброих случаите, в които могат представители на местната власт да се чувстват унизени от моето видео, от писането „За Разметаница“, каза Тонева.

Нападнаха дома и колата на екоактивистката Даниела Тонева

От ТЕЦ „Бобов дол“ също са реагирали на случая, като са осъдили нападението.

„Да, от ТЕЦ „Бобов дол“ се свързаха. Казаха, че не са съгласни с такива вандалски прояви. Аз мога да кажа само, че не съм съгласна със замърсяването от ТЕЦ „Бобов дол““, коментира Тонева.

Разследването на случая продължава, а Тонева ще бъде поканена да говори и в Народното събрание за своята битка за чиста природа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грета Тумберг

    3 1 Отговор
    Red Hot Chili Peppers ме възпяха в песента си "Californication" още през 1999г когато съм била още в Ташкент.

    "And little girls from Sweden dream of silver screen quotation"

    09:57 08.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Еко хранилката

    4 8 Отговор
    Екоактивистите трябва да карат велосипеди, за да е достоверна каузата им.

    Коментиран от #10, #14

    09:59 08.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    4 9 Отговор
    След като получава заплащане от нпо да спре теца, какво очаква, че ще ѝ се случи!? Какво да работят тези хора, и те ли да станат еко активисти на нпо заплата!? Хората ще се защитават! Сега като дойде глада със еврото хората ще бъдем принудени да си извоюваме права и свободи на улицата.

    Коментиран от #6, #11

    10:00 08.09.2025

  • 5 Един

    15 1 Отговор
    Държавата на мутрите ви вкарала в клуба на богатите за да сте живеели добре... и овцете вярват!

    10:03 08.09.2025

  • 6 Ще си сменят

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Работното място, ето това ще стане :) Никой не трябва да работи в замърсяващи предприятия

    10:09 08.09.2025

  • 7 Миризлив пор

    7 3 Отговор
    Кой беше чувал въпросната екоактивистка преди нападението? А сега е по всички медии и се обяснява надълго и широко какво работи и срещу какво? Нещо работата намирисва.

    10:10 08.09.2025

  • 8 Директора

    5 2 Отговор
    Който пристане на Пеевски може да трови, краде, лъже...
    Пример - Ковачки

    10:15 08.09.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    6 2 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява за затвор за ковачки!

    10:16 08.09.2025

  • 10 Ъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Еко хранилката":

    По-добре е да си дишате въглищата и хич да не си губят времето, да ви пазят. И без това в България, не е останал матрял!

    10:29 08.09.2025

  • 11 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Смотан бакшиш. Тъп като шофьор.

    Коментиран от #13

    10:30 08.09.2025

  • 12 анонимен

    2 0 Отговор
    Еми да съди Ковачки.

    10:31 08.09.2025

  • 13 Ъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Коста":

    Такива са всички таксиджии. Като путлера.

    10:32 08.09.2025

  • 14 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Еко хранилката":

    Явно не сте прочели статията, и какв е "битката" на жената! Болен сте!

    10:50 08.09.2025