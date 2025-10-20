Мъж е с опасност за живота след пробождане с нож при скандал в Сунгурларе

Мъж на 36 г. е с опасност за живота, след като е бил прободен с нож при скандал в частен дом в Сунгурларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.
Инцидентът е станал на 17 октомври около 23:55 ч. на ул. "Овчарска" в града. Според първоначалната информация, след употреба на алкохол, между двама мъже – на 36 и 61 години, съжителстващи в едно жилище – възникнал конфликт, при който по-възрастният нанесъл с нож две прободни рани в тялото на по-младия мъж. Той е със засегнати бял и черен дроб.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Сунгурларе.
1 Не разбирам
Коментиран от #2
12:24 20.10.2025
2 Боздуган
До коментар #1 от "Не разбирам":Явно не си ми мивал през Славянци, Чубра, Лозарево Сунгурларе. Щеше сам да си отговориш.
12:26 20.10.2025