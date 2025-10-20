Новини
Мъж е с опасност за живота след пробождане с нож при скандал в Сунгурларе

20 Октомври, 2025 12:18 396 2

  • полиция-
  • нападение-
  • пробождане-
  • нож-
  • сунгурларе

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Сунгурларе

Мъж е с опасност за живота след пробождане с нож при скандал в Сунгурларе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 36 г. е с опасност за живота, след като е бил прободен с нож при скандал в частен дом в Сунгурларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е станал на 17 октомври около 23:55 ч. на ул. "Овчарска" в града. Според първоначалната информация, след употреба на алкохол, между двама мъже – на 36 и 61 години, съжителстващи в едно жилище – възникнал конфликт, при който по-възрастният нанесъл с нож две прободни рани в тялото на по-младия мъж. Той е със засегнати бял и черен дроб.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Сунгурларе.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не разбирам

    1 0 Отговор
    Какво им стана на тези хора ,колят се за последно ,добре че не се продават свободно огнестрелни оръжия

    Коментиран от #2

    12:24 20.10.2025

  • 2 Боздуган

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не разбирам":

    Явно не си ми мивал през Славянци, Чубра, Лозарево Сунгурларе. Щеше сам да си отговориш.

    12:26 20.10.2025